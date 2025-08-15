Siêu máy tính dự đoán vòng 1: Tâm điểm Old Trafford

Premier League đã trở lại. Nhà vô địch Liverpool hy vọng sẽ có khởi đầu tích cực cho việc bảo vệ danh hiệu, dù các đội như Arsenal và Manchester City sẽ nhắm đến việc thách thức họ ở vị trí dẫn đầu sau khi cả ba câu lạc bộ đều có những động thái mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Mặt khác, Sunderland, Leeds United và Burnley sẽ cố gắng chấm dứt chuỗi tất cả ba đội thăng hạng đều quay trở lại Championship ngay lập tức trong hai mùa giải qua.

Vòng đấu 1 chứng kiến các trận đấu trải dài từ thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật và thứ Hai trong một cuối tuần bùng nổ để khởi đầu chiến dịch mới. Liverpool khởi đầu mọi thứ tại sân nhà trước Bournemouth vào thứ Sáu, trước khi ngày thứ Bảy bắt đầu với cuộc đụng độ thú vị giữa Aston Villa và Newcastle United. Tottenham Hotspur sẽ tìm cách quên đi nỗi thất vọng tại Siêu cúp châu Âu trước Burnley vào cuối thứ Bảy, nhưng trận đấu nổi bật của cuối tuần diễn ra vào Chủ Nhật khi các Manchester United và Arsenal tại Old Trafford. Vòng đấu đầu tiên của mùa giải kết thúc vào thứ Hai, với Leeds tiếp đón Everton tại Elland Road.

Dự đoán nhanh: Liverpool là lựa chọn tự tin nhất của siêu máy tính ở vòng 1 trước Bournemouth. Siêu máy tính Opta cũng ủng hộ Arsenal và Manchester City mở màn chiến dịch bằng chiến thắng. Leeds United là đội thăng hạng duy nhất được dự báo thắng, với cơ hội chiến thắng của Burnley là thấp thứ hai trong số 20 đội.

Liverpool khởi đầu mùa giải Premier League mới tại sân nhà trước Bournemouth vào thứ Sáu, và siêu máy tính Opta cho họ 69.4% cơ hội bắt đầu việc bảo vệ danh hiệu bằng chiến thắng.

Lữ đoàn đỏ chưa thua trận mở màn giải đấu trong bất kỳ mùa nào trong 12 mùa gần nhất (thắng 9), hiện là chuỗi bất bại vòng 1 dài nhất của bất kỳ đội Premier League nào, trong khi nhà đương kim vô địch chỉ thua trận mở màn ba lần.

Liverpool cũng đã thắng 11 trong 12 trận đấu hàng đầu gần nhất trước Bournemouth, đội được cho 13.7% cơ hội thắng tại Anfield, dù đội có biệt danh Cherries chưa thua trận mở màn trong bảy mùa gần nhất (Hòa 4). Họ biết họ sẽ đối mặt với thử thách khó khăn lần này, đặc biệt trước Mohamed Salah, người đã ghi nhiều bàn thắng hơn (chín) và tham gia nhiều bàn thắng hơn (14) vào tuần mở màn so với bất kỳ cầu thủ Premier League nào khác.

Trận đấu sớm thứ Bảy chứng kiến hai đội top sáu mùa trước gặp nhau tại Villa Park, với Aston Villa (42.6%) là ứng cử viên nhỉnh hơn để đánh bại Newcastle United (32.3%). Villa đã thắng trước đội của Eddie Howe với tỷ số 4-1 vào tháng Tư, nhưng họ chưa thắng liên tiếp các trận Premier League trước đối thủ kể từ mùa 2004-05.

Newcastle đã thua năm trong sáu chuyến làm khách gần nhất tại Villa Park trong giải đấu, nhưng lần cuối hai đội gặp nhau vào tuần mở màn, Newcastle thắng 5-1 mùa 2023-24 (tại St. James’ Park), một trong ba chiến thắng liên tiếp ở trận mở màn giải đấu. Tuy nhiên, Villa bất bại trong 21 trận sân nhà gần nhất ở mọi đấu trường (Thắng). Điều này khiến Newcastle đối mặt với nhiệm vụ khó khăn, đặc biệt khi không có tiền đạo muốn ra đi Alexander Isak, người đã ghi 11 bàn trong 13 trận sân khách gần nhất.

Siêu máy tính ủng hộ Brighton mở màn mùa giải bằng chiến thắng tại sân nhà trước Fulham, với 49.1%. Fulham thắng ở tỷ lệ 26.4%, nghĩa là có 24.5% cơ hội hòa. Ngoài ra, Fulham chỉ thắng một trong bảy trận sân khách gần nhất trước Brighton (Thua 3), đó là trận thắng 1-0 vào tháng 2- 2023. Ngoài ra, Brighton đã thắng trận mở màn giải đấu trong mỗi bốn mùa gần nhất; đây là chuỗi dài nhất như vậy trong lịch sử giải đấu của họ, và là chuỗi tốt nhất hiện tại của bất kỳ đội Premier League nào. Trong khi đó, Fulham chỉ thắng trận mở màn giải đấu trong một trong tám chiến dịch gần nhất.

Đã là một mùa hè bận rộn cho Sunderland, đội đã không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào trên thị trường chuyển nhượng khi họ cố gắng giữ vững vị thế hàng đầu. Họ khởi đầu tại sân nhà trước West Ham, một đội khác mà siêu máy tính Opta nghi ngờ có thể dành phần lớn mùa giải ở nửa dưới bảng xếp hạng. West Ham được đánh giá có 43.3% cơ hội lấy ba điểm cuối tuần này, trong khi cơ hội chiến thắng của Sunderland là 30.3%.

West Ham thắng hai trận sân khách gần nhất mùa 2024-25, là lần duy nhất họ thắng liên tiếp khi đá xa nhà kể từ 3 chiến thắng liên tiếp hồi tháng 10 - 2021. Tuy nhiên, họ đã thua trận mở màn mùa Premier League nhiều lần hơn bất kỳ đội nào khác (16) và thủng lưới nhiều bàn vòng 1 hơn ai hết (50). Với Sunderland, họ chưa từng thắng trong tám trận giải đấu gần nhất trước West Ham.

Tottenham tiếp đón Burnley tại Bắc London vào thứ Bảy trong bối cảnh chắc chắn vẫn còn choáng váng từ sự sụp đổ trước Paris Saint-Germain hồi giữa tuần. Sau màn trình diễn mạnh mẽ trước nhà vô địch châu Âu, Spurs đã để mất lợi thế dẫn 2-0 trước khi thua trên chấm phạt đền.

Đây sẽ là trận Premier League đầu tiên của Thomas Frank với tư cách HLV Spurs, và không ai trong tám HLV gần nhất của họ (bao gồm tạm quyền) thua trận giải đấu đầu tiên (Thắng 5). Siêu máy tính cho ông 66.1% cơ hội tiếp tục chuỗi đó bằng chiến thắng. Bên cạnh đó, Spurs đã thắng tám trong chín trận sân nhà trước Burnley tại Premier League.

Hy vọng gây bất ngờ của Burnley trong lần trở lại hàng đầu được đánh giá chỉ 14.5%, khi mà HLV Scott Parker chưa từng đánh bại đội cũ với tư cách HLV. Ngay cả cơ hội hòa của họ cũng mỏng manh ở mức 19.4%.

Đêm thứ Bảy kết thúc tại sân Molineux khi Wolves tiếp Manchester City. Man City thường khởi đầu chiến dịch giải đấu mạnh mẽ, thắng 13 trong 14 trận mở màn gần nhất, và cơ hội thắng 62.2% cuối tuần này khiến họ là đội khách có khả năng thắng cao nhất vòng 1.

Đội của Guardiola cũng có thành tích thuận lợi trước Wolves. Trong năm mùa hàng đầu gần nhất, Man City thắng nhiều trận nhất (bốn) và ghi nhiều bàn nhất (14) hơn bất kỳ đội khách nào đến sân Molineux.Tương tự, Wolves đã thua chín trong mười trận giải đấu gần nhất trước City, điều này phản ánh rõ cơ hội thắng ít ỏi 16.6% của họ.

Vào Chủ Nhật, nhà vô địch FIFA Club World Cup Chelsea (57.3%) và nhà vô địch Community Shield cùng FA Cup Crystal Palace (20.9%) sẽ tìm cách khởi đầu mùa giải trên đà cao. Đây sẽ là lần thứ hai Chelsea và Palace đối đầu vòng 1, The Blues thắng 3-0 tại sân nhà vào ngày mở màn mùa 2021-22. Nói chung, Chelsea thường chiếm ưu thế trong trận đấu này, bất bại trong 15 trận hàng đầu gần nhất trước Palace (thắng 13), là chuỗi dài nhất hiện tại của họ trước bất kỳ trong 19 đội khác tham gia mùa này.

Palace, đội đang hưng phấn sau chiến thắng trên chấm phạt đền tại Community Shield trước Liverpool cuối tuần trước, có thể chấm dứt chuỗi tồi tệ tại Stamford Bridge, khi chưa thắng bất kỳ trong tám chuyến làm khách gần nhất tại Chelsea (Thua 7).

Sau kết thúc đáng thất vọng cho một mùa 2024-25 đáng nhớ khác, Nottingham Forest sẽ muốn khởi đầu mạnh mẽ tại sân nhà trước Brentford, đội chỉ thua một trong tám trận đối đầu ở Premier League gần nhất. Chính vì thế, Forest được dự báo thắng vào Chủ Nhật, với siêu máy tính cho họ 45.5% cơ hội chiến thắng để chấm dứt chuỗi bảy trận không thắng vòng mở màn. Brentford, dù vậy, chưa từng thua trận đầu tiên của mùa Premier League (thắng 2, hòa 2), ghi chính xác hai bàn mỗi trận. Họ được cho 28.5% cơ hội thắng. Sau một kỳ nghỉ hè bận rộn chứng kiến các cầu thủ chủ chốt và HLV ra đi, Keith Andrews sẽ mong muốn có khởi đầu tích cực trong vai trò HLV.

Ngày Chủ Nhật kết thúc bằng cuộc đụng độ hấp dẫn tại Old Trafford khi Manchester United khởi đầu chiến dịch trước á quân mùa trước, Arsenal. Man United khởi đầu chiến dịch Premier League tại sân nhà lần thứ chín liên tiếp nhưng chỉ được cho 28.3% cơ hội giành chiến thắng thứ 100 trước Pháo thủ ở mọi đấu trường (hòa 55, thua 89). Hy vọng hòa của họ là 25.4%.

Cơ hội thắng của Arsenal được đánh giá 46.3% khi họ tìm cách tiếp tục phong độ sân khách xuất sắc từ mùa trước, khi bất bại trong 14 trận sân khách gần nhất. Họ chỉ thắng hai trong 20 trận giải đấu gần nhất tại United, dù cả hai chiến thắng đó đều dưới thời Mikel Arteta (tháng 11 - 2020 và tháng 5- 2024). Quỷ Đỏ có thành tích tốt vòng mở màn, tự hào tỷ lệ thắng vòng 1 cao nhất của bất kỳ đội nào chơi hơn một mùa Premier League (67% – 22 chiến thắng).

Arsenal đã ghi bàn trong mỗi 11 chuyến làm khách gần nhất tại United, và với tân binh Viktor Gyökeres – người ghi 68 bàn giải đấu trong hai mùa gần nhất cho Sporting CP – sắp ra mắt, họ sẽ mong tiếp tục chuỗi đó.

Vòng đấu mở màn kết thúc tại Elland Road vào thứ Hai khi đội thăng hạng Leeds tiếp Everton.

Theo mô phỏng, trận đấu này có khả năng hòa cao nhất ở mức 26.6%, dù Leeds là ứng cử viên nhỉnh hơn để thắng trận đầu tiên trở lại hàng đầu, với cơ hội của họ là 40.1%. Everton, được cho 33.3% cơ hội thắng, bất bại trong năm chuyến làm khách Premier League gần nhất tại Elland Road (Thắng 2), trong khi Leeds chưa thắng bất kỳ trong năm trận gần nhất trước Everton ở Premier League.

