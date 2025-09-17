Siêu máy tính dự đoán lượt trận thứ nhất Champions League, ngày 17 và 18-9

Sau ngày thi đấu đầu tiên (16-9) với không có nhiều bất ngờ, sự hấp dẫn của Champions League vẫn khiến giới mộ điệu chờ đợi ở ngày thi đấu kế tiếp diễn ra vào thứ Tư và Thứ Năm. Cỗ siêu máy tính Opta sẽ một lần nữa đồng hành cùng chúng ta trong từng bước đi của Champions League 2025-26, khi mô hình này hoạt động để cung cấp những dự đoán dựa trên dữ liệu cho tất cả các trận đấu và kết quả mùa giải.

Thứ Tư, ngày 17 tháng 9

Một đội bóng lần đầu đá Champions League khác xuất hiện trong trận đấu sớm vào thứ Tư khi Bodø/Glimt làm khách tại Slavia Prague. Đội bóng Na Uy đã tham dự các giải đấu châu Âu trong 5 mùa giải liên tiếp, bao gồm việc lọt vào bán kết Europa League mùa 2024-25, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên họ tham dự Champions League.

Đội bóng của Kjetil Knutsen thắng trong 26,9% mô phỏng, nhưng đội chủ nhà CH Séc dẫn đầu với 50,2%, và tỷ lệ hòa là 22,9%. Tuy nhiên, Slavia chỉ thắng 1 trong 10 trận gần nhất tại các giải đấu lớn của châu Âu (hòa 2, thua 7), và không thắng trong 7 trận gần nhất (hòa 2, thua 5).

Olympiakos vs Pafos

Đội bóng Síp - Pafos là một tân binh khác tại Champions League, sẽ đến Hy Lạp để đối đầu Olympiakos. Đây sẽ là trận đấu thứ ba giữa các đội Hy Lạp và Síp trong lịch sử Cúp C1/Champions League, sau PAOK Salonika vs Omonia Nicosia ở vòng đầu tiên mùa 1976-77 và Panathinaikos vs Anorthosis Famagusta ở vòng bảng mùa 2008-09.

Đội bóng từ Piraeus được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, dẫn đầu với 62,8%. Pafos giành được điều gì đó trong hơn một phần ba mô phỏng, thắng 16,7% và hòa 20,5%.

Paris Saint-Germain vs Atalanta

Nhà đương kim vô địch cũng khởi đầu vào thứ Tư, với Paris Saint-Germain tiếp đón đội vô địch Europa League 2023-24 Atalanta. Chỉ một trong 30 nhà vô địch gần nhất của Champions League thua trận mở màn ở mùa giải tiếp theo (thắng 19, hòa 10), nhưng trùng hợp thay đó là trước đối thủ Italy, khi Liverpool thua Napoli 0-2 ở mùa 2019-20.

Lịch sử chỉ lặp lại với tỷ lệ chỉ 17,8% theo siêu máy tính, trong khi tỷ lệ PSG đánh bại Atalanta là 62,1% mô phỏng, và 20,1% còn lại kết thúc hòa.

Liverpool vs Atlético Madrid Liverpool bước vào vòng đấu đầu tiên với tư cách ứng cử viên vô địch, nhưng họ sẽ có một khởi đầu khó khăn khi tiếp đón Atlético Madrid tại Anfield.

HLV Diego Simeone hy vọng sẽ cải thiện thành tích trước các đội Premier League so với thời gian gần đây; kể từ khi loại Liverpool khỏi Champions League 2019-20, Atlético chỉ thắng 1 trong 8 trận trước các đội Anh tại giải đấu này (hòa 2, thua 5).

Liverpool đánh bại Atlético hai lần ở vòng bảng mùa 2021-22 và thắng tiếp trong 56,9% mô phỏng ở đây, với đội bóng La Liga giành 3 điểm trong 21,4%, trong khi 21,7% kết thúc với tỷ số hòa.

Bayern Munich vs Chelsea Bayern Munich tiếp đón Chelsea trong một cuộc đối đầu lớn khác ở lượt đầu tiên giai đoạn vòng bảng. Nhà vô địch Đức đối đầu với nhà vô địch thế giới trong trận tái hiện chung kết Champions League 2012, thậm chí diễn ra tại cùng sân vận động.

Chelsea đã thắng trận chung kết đó trên loạt sút luân lưu, nhưng có thể không quá tự tin khi thành công ở đây. Kể từ mùa 2003-04, khi giai đoạn vòng bảng thứ hai bị loại bỏ, Bayern có tỷ lệ thắng cao nhất trong giai đoạn vòng bảng/liga của Champions League (73%) trong số tất cả các đội, thắng 93 trong 128 trận. Bayern giành thêm một chiến thắng trong hơn một nửa mô phỏng trước trận (55,6%), trong khi Chelsea làm được điều đó trong chưa đến một phần tư (22,6%), với 21,8% kết thúc hòa.

Ajax vs Inter Hai đội bóng giàu truyền thống tại Champions League cũng gặp nhau vào thứ Tư, với Ajax đối đầu với đội á quân mùa trước Internazionale. Gã khổng lồ Hà Lan có thể không còn là thế lực như thập niên 1990, nhưng họ sẽ tìm cách tạo dấu ấn trước Nerazzurri.

Tuy nhiên, Ajax chưa từng thắng trong 4 trận Champions League trước Inter (hòa 1, thua 3), chưa từng đối đầu với một đội nào nhiều lần hơn trong giải đấu mà không thắng. Họ chấm dứt chuỗi trận này trong 26,5% mô phỏng, trong khi Inter dẫn đầu với 49,3%, và 24,3% kết thúc hòa.

Thứ Năm, ngày 18 tháng 9

Lần đầu tiên trái bóng Champions League lăn vào tối thứ Năm (giờ châu Âu), bắt đầu với Copenhagen đối đầu Bayer Leverkusen.

Đội bóng Đan Mạch chỉ thắng 2 trong 12 trận Champions League gần nhất (hòa 5, thua 7), dù cả hai chiến thắng đều trên sân nhà (4-3 trước Manchester United vào tháng 11/2023 và 1-0 trước Galatasaray vào tháng 12/2023). Họ thắng ở đây trong 31,8% mô phỏng.

Leverkusen đã ở HLV thứ hai trong mùa giải sau khi Erik ten Hag chỉ trụ được hai trận Bundesliga sau khi đến thay Xabi Alonso vào mùa hè. Cựu HLV Đan Mạch Kasper Hjulmand hiện tại đang dẫn dắt và sẽ đưa đội bóng mới của mình đến quê nhà, thắng trong 41,4% mô phỏng và hòa 26,8%.

Club Brugge vs Monaco Club Brugge tiếp đón Monaco trong trận đấu sớm khác vào thứ Năm. Đội bóng Bỉ đủ điều kiện tham dự giai đoạn vòng bảng bằng cách đánh bại Rangers 9-1 chung cuộc và hy vọng sẽ duy trì phong độ đó. Họ được cho 37,4% cơ hội khởi đầu với chiến thắng trên sân nhà.

Monaco chỉ thắng 1 trong 12 trận sân khách gần nhất tại Champions League (hòa 5, thua 6), đánh bại Bologna 1-0 ở giai đoạn vòng bảng mùa trước. Họ nâng thành tích này lên 2/13 trong 38,2% mô phỏng, khiến họ trở thành ứng cử viên nhẹ trong cuộc đối đầu này.

Newcastle United vs Barcelona Newcastle United có một màn chào sân ấn tượng tại Champions League khi tiếp đón Barcelona tại St. James’ Park.

Hai đội đã gặp nhau 4 lần trước đây tại Champions League. Newcastle thắng trận đấu nổi tiếng 3-2 vào tháng 9/1997 nhưng thua cả 3 trận tiếp theo trước gã khổng lồ xứ Catalan. Siêu máy tính Opta dự đoán chuỗi trận đó sẽ tiếp tục vào thứ Năm, khi Newcastle thắng trong 32,8% mô phỏng so với tỷ lệ thắng 42,6% của Barcelona. Một kết quả hòa xảy ra trong 24,6% mô phỏng trước trận.

Manchester City vs Napoli Kevin De Bruyne trở lại sân Etihad vào thứ Năm khi câu lạc bộ mới của anh, Napoli, làm khách trước Manchester City.

Đây sẽ là chiến dịch Champions League thứ 17 của HLV Man City Pep Guardiola với tư cách HLV, ngang bằng với José Mourinho. Chỉ có ba HLV tham gia nhiều hơn (kể từ khi đổi tên vào mùa 1992-93): Carlo Ancelotti (22), Arsène Wenger (20) và Alex Ferguson (18).

Guardiola khởi đầu với chiến thắng trên sân nhà trước nhà vô địch Serie A trong 54,9% mô phỏng, trong khi Antonio Conte giành chiến thắng trong 22,0%. Một kết quả hòa diễn ra trong 23,0% mô phỏng trước trận.

Sporting CP vs Kairat Almaty Đội bóng ra mắt Champions League cuối cùng, và có lẽ đáng ngạc nhiên nhất, là Kairat Almaty từ Kazakhstan, sẽ đến Lisbon để đối đầu Sporting CP.

Kairat đánh bại Celtic trên loạt sút luân lưu để đến được giai đoạn này, nhưng họ không phải là những người giỏi khi làm khách. Họ không thắng trong 8 trận sân khách châu Âu gần nhất (hòa 3, thua 5), chỉ ghi được 4 bàn trong chuỗi trận đó.

Sporting là ứng cử viên lớn nhất trong Matchday 1, điều này có thể là chủ đề cho các đối thủ của Kairat trong giai đoạn vòng bảng, khi họ đứng thứ 437 trong Bảng xếp hạng Sức mạnh Toàn cầu của Opta. Đội bóng Primeira Liga thắng 80,9% mô phỏng, với đội khách chỉ giành được 3 điểm trong 6,9%.

Eintracht Frankfurt vs Galatasaray Eintracht Frankfurt thất vọng khi thua Tottenham ở tứ kết Europa League mùa trước, nhưng giờ đây họ góp mặt tại Champions League và là ứng cử viên chiến thắng khi đối đầu Galatasaray.

Hai lần gặp nhau trước đây của họ diễn ra trong mùa Champions League đầu tiên 1992-93, với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ đi tiếp với tỷ số 1-0 chung cuộc ở vòng 32 đội. Lần này, Eintracht thắng trong 45,2% mô phỏng, trong khi Galatasaray được cho 30,7% cơ hội chiến thắng.

Tuy nhiên, trận đấu này có xác suất hòa cao nhất, với 24,1% mô phỏng kết thúc với tỷ số hòa.

LONG KHANG