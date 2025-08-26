Siêu dự bị 16 tuổi giúp Liverpool đánh bại Newcastle

Tài năng 16 tuổi Rio Ngumoha ghi bàn thắng quyết định cho Liverpool ở phút bù giờ thứ 10.

Newcastle phải chơi hiệp hai với 10 người sau khi Anthony Gordon bị đuổi khỏi sân ngay trước giờ nghỉ giải lao, khi phạm lỗi với Virgil van Dijk từ phía sau - đây là thẻ đỏ thứ hai của anh tại giải đấu. Khi đó Liverpool đang dẫn trước 1-0 nhờ pha lập công của Ryan Gravenberch ở phút 35, là bàn thắng đầu tiên của anh cho Liverpool tại giải Ngoại hạng sau 16 tháng. Đội khách tiếp tục gia tăng cách biệt chỉ vài giây sau khi hiệp hai bắt đầu. Tiền đạo Hugo Ekitike, người mà Newcastle muốn chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, đã ghi bàn trong trận thứ hai trận liên tiếp.

Trận đấu tưởng chừng đã kết thúc với đội bóng thiếu người của Eddie Howe, tuy nhiên, cú đánh đầu của Bruno Guimaraes ở phút 57 đã cứu vãn tình thế, và 52.200 khán giả tại St James' Park đã hoàn toàn bùng nổ ở phút 88 khi cầu thủ dự bị William Osula đưa bóng vượt qua thủ thành Allison san bằng tỷ số. Chấn thương của Sandro Tonali và Fabian Schar bên phía Newcastle trong hiệp hai đã khiến trận đấu phải bù giờ ít nhất 11 phút. Newcastle tiếp tục dồn ép hàng phòng ngự rời rạc của Liverpool quyết hoàn thành màn ngược dòng bằng một trong những chiến thắng khó tin nhất.

Liverpool đánh bại Newcastle chỉ còn 10 người trong suốt hiệp hai với tỷ số 3-2.

Tuy nhiên, những sự thay người muộn màng của HLV Arne Slot đã thay đổi cục diện một lần nữa. Ngumoha được ra mắt Ngoại hạng Anh ở phút 90+6 và chỉ bốn phút sau đó, cầu thủ chạy cánh này không bị ai kèm đã ghi bàn ấn định chiến thắng một cách đầy tự tin. Bàn thắng đến chỉ bốn ngày trước sinh nhật lần thứ 17 của Ngumoha, giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ thứ tư trong lịch sử Ngoại hạng Anh - sau James Vaughan, James Milner và Wayne Rooney.

“Đây chính là điều khiến Ngoại hạng Anh trở nên đặc biệt”, Slot chia sẻ sau khi chứng kiến Liverpool trở thành một trong ba đội giành chiến thắng trong hai trận đầu tiên, cùng với Arsenal và Tottenham. “Mọi người hâm mộ trên toàn thế giới đều sẽ thích thú khi xem trận đấu này, một phần cũng bởi vì người hâm mộ của họ rất tuyệt vời. Tôi không chắc đó có phải là một trận bóng đá hay không. Trận đấu diễn ra hết tình huống cố định này đến tình huống cố định khác, hết cú ném xa này đến cú ném xa khác. Chúng tôi không sụp đổ và vẫn đứng vững. Chúng tôi cũng đã không chơi bóng đủ tốt…”.

Những pha bóng trên sân đã làm lu mờ những màn kịch hậu trường vốn chi phối quá trình chuẩn bị cho một trong những trận đấu được mong đợi nhất vòng đấu thứ hai. Hầu hết các cuộc tranh luận trước trận đấu đều xoay quanh số phận của tiền đạo Alexander Isak, người đang bất mãn với Newcastle. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi bàn rất nhiều cho Newcastle trong hai mùa giải qua, nhưng anh muốn được chuyển nhượng và đã không thi đấu kể từ khi CLB do Saudi Arabia sở hữu từ chối lời đề nghị trị giá 110 triệu bảng của Liverpool trong tháng này. Người hâm mộ Newcastle đã bàn tán rất nhiều về cách họ sẽ đối mặt với những tranh cãi này, và trước khi trận đấu bắt đầu, họ đã giương cao lá cờ chào mừng HLV Howe và một biểu ngữ với thông điệp rõ ràng: “Không thể đạt được điều gì một mình. Chúng ta là một thành phố. Là cả một cộng đồng”.

HLV Howe cảm thấy thất bại là một đòn giáng mạnh vào đội bóng của mình, đội đã hòa tại Aston Villa ở trận mở màn: “Đây là một trận đấu khó khăn đối với chúng tôi. Kết thúc tay trắng, lại còn chấn thương, treo giò và chấn động não, quả là một ngày khá tệ. Có rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng tôi thực sự tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ, rất hài lòng với cách chúng tôi chơi - năng lượng tuyệt vời, cường độ cao. Tôi thực sự hài lòng với việc tuân thủ chiến thuật và sau đó là sự thích nghi, bởi vì chúng tôi chơi với 10 người và là đội chơi tốt hơn trong cả hiệp hai lẫn hiệp một”.

VIỆT TÙNG