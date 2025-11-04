SHB Đà Nẵng: Cần lắm “cái đầu lạnh” và sự tập trung

Ở 3 vòng đấu gần nhất tại V-League 2025-2026, SHB Đà Nẵng tạo ra thế trận khá tốt trước Viettel, Nam Định và SLNA. Thế nhưng, sự chủ quan, mất tập trung của hàng thủ ở phút cuối, khiến cho đội bóng sông Hàn đánh rơi những điểm số quan trọng.

Các cầu thủ Đà Nẵng cần chắt chiu cơ hội để có được những điểm số quan trọng trong hành trình còn lại của V-League 2025-2026.

Mới đây nhất tại vòng 9, phải chờ đến bàn thắng của Kim Dong-su ở phút bù giờ cuối cùng (90+5), Đà Nẵng mới giành lấy lại được 1 điểm ở lại sân Hòa Xuân, trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp SLNA. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Lê Đức Tuấn nói vui rằng: “Hai trận đấu liên tiếp, SHB Đà Nẵng đều nhận bàn thua phút cuối. Trận này gỡ hoà phút cuối âu cũng là điều chấp nhận được. Nhưng nếu chơi tốt và tập trung hơn, chúng tôi phải có kết quả tốt hơn ở 3 vòng đấu vừa qua”.

Lời chia sẻ vui, nhưng đó lại chính là nỗi niềm của vị thuyền trưởng đã và đang cố gắng giúp cho đội bóng sông Hàn, ngày một tốt hơn qua từng vòng đấu. Thế nhưng, vì nhiều lý do khách quan, Đà Nẵng đã không có được điều mình mong đợi.

Ngược trở về trận đấu với Nam Định tại vòng 8. Đối đầu với đội đương kim vô địch, giới chuyên môn và khán giả đều cho rằng, Đà Nẵng khó trụ vững trước đội bóng thành Nam, đang khát khao chiến thắng ở đấu trường quốc nội. Nhưng những gì diễn ra tại Thiên Trường, lại khác hoàn toàn. Nam Định trong tình thế vừa thay tướng, lại thể hiện bộ mặt yếu ớt, nhợt nhạt, gần như không có sức sống.

HLV Lê Đức Tuấn

Trong khi đó, Đà Nẵng với khao khát giành trọn 3 điểm, đã sớm có được bàn thắng của Phi Hoàng ngay phút 14. Trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn mới là những người chơi chủ động, chiếm thế thượng phong, trong khi Nam Định gần như không có nhiều sự đột biến. Và khi tất cả đã nghĩ đến 3 điểm trọn vẹn dành cho Đà Nẵng, cú đánh đầu của Lucas đã giúp đội bóng thành Nam giữ được 1 điểm ở lại với Thiên Trường.

Trong suốt quãng thời gian còn lại của trận đấu, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn mới là những người chơi chủ động, chiếm thế thượng phong, trong khi Nam Định gần như không có nhiều sự đột biến. Và khi tất cả đã nghĩ đến 3 điểm trọn vẹn dành cho Đà Nẵng, cú đánh đầu của Lucas đã giúp đội bóng thành Nam giữ được 1 điểm ở lại với Thiên Trường.

Trước đó tại vòng 7, Đà Nẵng cũng sớm vươn lên dẫn trước Viettel bằng pha lập công của Milan. Nhưng sự thiếu tập trung, chủ quan của hàng thủ, đã khiến cho đội bóng miền Trung nhận trận thua ngược, sau khi Nhâm Mạnh Dũng ấn định chiến thắng 2-1 cho Viettel ở phút 80.

Đà Nẵng sẽ hoàn toàn khác trong những vòng đấu tới?

Tiếc nuối kèm chút nỗi buồn là những gì đọng lại với thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Nếu như chơi tập trung hơn, không chủ quan, sau 3 lượt trận vừa rồi, Đà Nẵng đã có ít nhất 5 điểm thay vì chỉ có thêm được 2 điểm.

“Nếu không tập trung, chơi chủ quan, hình ảnh những bàn thua phút cuối sẽ còn lặp lại. Nếu tiếp tục như vậy, chính các bạn đang làm khó chính mính. Tôi hy vọng toàn đội sẽ vượt qua chính cái bóng của mình, khi đó các bạn sẽ làm được nhiều điều mà giới hạn bản thân chưa khai phá hết”, HLV Lê Đức Tuấn trải lòng.

Vào ngày mai 5-1, Đà Nẵng tiếp tục được chơi trên sân nhà, tiếp đón Công an TPHCM trong trận đấu thuộc vòng 10. Nếu như cải thiện được những điều mà HLV Lê Đức Tuấn trải lòng, đội chủ sân Hoà Xuân hoàn toàn có thể tạo nên được bất ngờ.

LÊ ANH