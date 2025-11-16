SEA Games 33: Thể thao và du lịch hòa nhịp

Thái Lan đang bước vào giai đoạn nước rút trong công tác đăng cai SEA Games 33, với mục tiêu không chỉ tổ chức thành công sự kiện thể thao đẳng cấp, biểu tượng cho sự phát triển, hội nhập và tinh thần đoàn kết của khu vực Đông Nam Á, mà còn khẳng định hình ảnh một “điểm đến thể thao thế giới”.

Cơ sở vật chất sẵn sàng

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 tới 20-12 và cũng là kỳ đại hội thể thao khu vực thứ 7 mà Thái Lan đăng cai tổ chức. Quốc gia này sắp xếp nơi thi đấu của 50 môn (574 nội dung) dàn trải ở nhiều địa phương: từ thủ đô Bangkok đến Chonburi, Songkhla, như một cách quảng bá hình ảnh đất nước thông qua sự kiện thể thao khu vực. Nơi lưu trú và hệ thống giao thông đang được triển khai để chào đón hơn 12.000 quan chức, huấn luyện viên, vận động viên (VĐV) từ các quốc gia.

Thời điểm này, Thái Lan cũng dần công bố các hình ảnh về địa điểm thi đấu của một số môn thể thao. Chương trình thi đấu môn điền kinh diễn ra tại sân vận động Supachalasai, một sân đấu nổi tiếng lâu đời nằm giữa thủ đô Bangkok và đã được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Điền kinh thế giới với sức chứa hiện tại khoảng 20.000 chỗ ngồi. Nơi đây từng tổ chức chương trình thi đấu điền kinh ở kỳ SEA Games 1985, giải vô địch điền kinh châu Á 2023, giải vô địch điền kinh các nội dung tiếp sức châu Á 2024.

Trong khi đó, Trung tâm Phát triển quần vợt quốc gia ở Muang Thong Thani, Nonthaburi sẽ là nơi diễn ra chương trình thi đấu môn quần vợt. Tất cả 11 sân (bao gồm một sân trung tâm và 10 sân thi đấu/luyện tập) đang được sửa chữa, nâng cấp mặt sân để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, khu vực phòng chờ cho VĐV các đoàn tham dự cũng được nâng cấp, phân riêng khu vực giữa tuyển thủ nam và nữ, mang lại sự thoải mái và tiện lợi tối đa cho việc nghỉ ngơi chuẩn bị giữa các trận đấu.

Trung tâm Thể thao dưới nước Huamark (Bangkok) đang hoàn thiện công tác nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn thi đấu môn bơi. Việc cải tạo bao gồm: lắp đặt 3.100 ghế ngồi, nâng cấp mái che, lối đi, nhà vệ sinh và các tiện ích khác. Ngoài ra, trung tâm cũng được sơn sửa lại và lắp đặt thiết bị thi đấu hiện đại, công nghệ tiên tiến để đáp ứng các tiêu chuẩn đẳng cấp thế giới.

Tại Hội nghị truyền hình và họp báo lần 2 về SEA Games 33 diễn ra vào ngày 14-11 vừa qua tại Bangkok, nước chủ nhà Thái Lan cũng cập nhật những thông tin mới nhất về Trung tâm báo chí, nơi cung cấp cơ sở vật chất và dịch vụ thiết yếu hỗ trợ các cơ quan thông tấn, báo chí tham gia tác nghiệp.

Sân vận động Rajamangala ở Bangkok là nơi diễn ra lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33

Để phục vụ SEA Games 33, Trung tâm báo chí chính được bố trí trong trụ sở Hãng Phát thanh và Truyền hình quốc gia Thái Lan (NBT) ở Bangkok, trong khi các trung tâm báo chí phụ được đặt ở ngay địa điểm diễn ra các trận thi đấu tại Bangkok, Chonburi và Songkhla. Ngoài ra, nước chủ nhà cũng bố trí Trung tâm truyền hình quốc tế (IBC) tại trụ sở NBT nhằm tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm công tác phát sóng.

Kỳ đại hội “xanh”

Sau 18 năm mới trở lại vị trí chủ nhà của đại hội khu vực, bởi thế mà Thái Lan mong muốn mang đến trải nghiệm tốt nhất cho tất cả đoàn thể thao tham dự, qua đó nâng cao hình ảnh như một quốc gia đi đầu về thể thao và du lịch, cũng như trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế. Các HLV, VĐV, cổ động viên không chỉ đến để tham gia, để xem các môn thể thao mà còn là cơ hội khám phá trọn vẹn vẻ đẹp của Thái Lan thông qua các tỉnh, thành phố.

Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan Atthakorn Sirilattayakorn cho biết: “Là quốc gia đăng cai, chúng tôi cam kết mang đến trải nghiệm tốt nhất cho các đoàn thể thao và người hâm mộ từ khắp nơi đến Thái Lan. Qua đây, chúng tôi mong muốn thể hiện tiềm năng của Thái Lan như một quốc gia dẫn đầu trong việc tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế”.

Cũng theo vị bộ trưởng này, riêng thủ đô Bangkok sẽ tổ chức thi đấu 30 môn thể thao ở 28 địa điểm khác nhau. 22 khách sạn trải khắp 19 quận đã được bố trí làm nơi lưu trú cho các đoàn VĐV. Ngoài những cuộc tranh tài từ sân vận động hiện đại như Rajamangala, Supachalasai, các tổ hợp thể thao quốc gia..., các đoàn VĐV còn có thể ghé thăm quần thể cung điện và chùa chiền nổi tiếng như: Cung điện Hoàng gia, Wat Arun, khu chợ nổi Damnoen Saduak, phố cổ Song Wat, Baan That Thong, phố Chinatown (Yaowarat)…

Vùng đất Chonburi sẽ là nơi tranh tài bóng đá nữ, bóng ném, cử tạ, billiards, rowing, canoeing, golf, xe đạp địa hình...Và ở đó còn hấp dẫn mọi người bởi sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, nền văn hóa và kiến trúc độc đáo, những hoạt động giải trí sôi động, ẩm thực phong phú. Trong khi đó, những ai yêu thích nét đẹp di sản, khám phá lịch sử và văn hóa có thể đi xa một chút đến miền Nam Thái Lan để khám phá tỉnh Songkhla. Địa điểm này tập trung các môn thi đấu như: judo, karate, vật, wushu, pencak silat...

SEA Games 33 tiếp tục hướng đến định nghĩa kỳ đại hội “xanh”, thân thiện với môi trường và lan tỏa ý thức sinh thái trong cộng đồng thể thao Đông Nam Á. Một trong những biện pháp đáng chú ý mà ban tổ chức thực hiện là kêu gọi người dân Thái Lan và du khách tham gia đại hội thực hiện “carpool” - đi chung xe nếu cùng một tuyến đường.

Thông tin từ Ban tổ chức, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt ngân sách 455,96 triệu THB (khoảng 14 triệu USD) cho việc tổ chức SEA Games 33 và ASEAN Para Games 13 (Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á vào tháng 1-2026). Khoản chi bao gồm kinh phí cho lễ khai mạc - bế mạc, truyền thông, phát sóng, vận chuyển và lưu trú cho các đoàn thể thao. Thái Lan kỳ vọng 2 sự kiện này sẽ mang lại giá trị kinh tế ước tính 5,286 tỷ THB, đồng thời nâng cao hình ảnh của Thái Lan như một quốc gia đi đầu về thể thao và du lịch ở khu vực.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự SEA Games 33 với quy mô hơn 1.000 thành viên, trong đó khoảng 800 thành viên là lực lượng chủ lực và 300 thành viên góp mặt theo nguồn xã hội hóa từ các liên đoàn, hiệp hội thể thao. Các VĐV tranh tài ở 47 môn, phân môn trong chương trình thi đấu, phấn đấu lọt vào tốp đầu toàn đoàn cùng 100 HCV.

NGUYỄN ANH