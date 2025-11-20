Sao trẻ Chelsea hài lòng về một năm đột phá của sự nghiệp

Cầu thủ chạy cánh Estevao ghi bàn từ chấm phạt đền khi Brazil hòa 1-1 với Tunisia trong trận giao hữu tại Lille (Pháp), và mặc dù Selecao kết thúc năm mà không có chiến thắng nhưng với tài năng 18 tuổi thì 2025 là một năm đột phá mạnh mẽ của sự nghiệp.

Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi Estevao có là một năm đột phá mạnh mẽ của sự nghiệp. Ảnh: beIN SPORTS

Sau khi gây ấn tượng tại FIFA Club World Cup vào tháng 7, Estevao chính thức gia nhập Chelsea từ Palmeiras với giá 29 triệu bảng, và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống tại Ngoại hạng Anh. Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi ghi 4 bàn sau 16 lần ra sân cho CLB mới, và đã ghi 5 bàn sau 11 lần ra sân cho đội tuyển Brazil - bàn thắng quốc tế đầu tiên được ghi ở vòng loại World Cup 2026 vào lưới Chile hồi tháng 9.

“Đây là một năm rất đặc biệt”, Estevao tập trung vào những điểm tích cực. “Tôi không nghĩ mình đã phải trải qua nhiều thăng trầm, nhưng thật tốt khi tôi đã có thể xử lý mọi chuyện xảy ra. Được ở đây cùng đội tuyển quốc gia đồng nghĩa với công việc ở CLB và ở quê nhà đề đã được thực hiện tốt, vì vậy, tôi rất vui khi được đại diện cho đội tuyển quốc gia. Rõ ràng là chúng tôi luôn đến đây để giúp đỡ, và tôi rất vui vì điều đó”.

Lẽ ra số bàn thắng quốc tế của Estevao được cải thiện hơn nếu anh không nhường cho cầu thủ dự bị Lucas Paqueta thực hiện quả phạt đền khác trong trận giao hữu với Tunisia. Paqueta đáng tiếc đã sút bóng vọt xà ngang, và Estevao sau đó giải thích ký do vì sao anh không phải là ngược thực hiện: “Đó là mệnh lệnh được đưa ra từ HLV. Tôi thực sự muốn thực hiện quả phạt đền nhưng mệnh lệnh đã được đưa ra. Tôi đã hỗ trợ đồng đội để anh ấy có thể ghi bàn. Thật không may, anh ấy đã đá hỏng, nhưng hãy ngẩng cao đầu, chúng tôi phải tập luyện, cải thiện vì ở World Cup, chúng tôi phải tận dụng những cơ hội này”.

Trong khi Carlo Ancelotti cũng giải thích quyết định trao quyền đá phạt đền cho Paqueta - người cũng đã công khai xin lỗi vì đã đá hỏng: “Ở quả phạt đền thứ 2, tôi đã thay đổi người thực hiện vì muốn giảm bớt áp lực cho Estevao, nên tôi đã giao trách nhiệm cho Paqueta, người thường thực hiện rất tốt các quả phạt đền”.

LINH SƠN