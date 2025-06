Sân cỏ tại FIFA Club World Cup: Tránh “thảm họa” cho World Cup 2026

Lần đầu tiên, giải đấu 32 đội được cải tổ diễn ra tại 12 sân vận động Mỹ, phần lớn là sân NFL (bóng bầu dục Mỹ) Các đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City và Inter Miami sẽ tranh tài, nhưng hậu trường, FIFA và các sân vận động đang chạy đua để đảm bảo chất lượng sân cỏ, tránh lặp lại sai lầm Copa América. Giải đấu này không chỉ là cuộc chiến danh hiệu mà còn là bài kiểm tra then chốt cho World Cup 2026 – phiên bản lớn nhất và phức tạp nhất từ trước đến nay.

Sân cỏ NFL: Thách thức lớn

Năm sân – Mercedes-Benz (Atlanta), Hard Rock (Miami), Lumen Field (Seattle), Lincoln Financial Field (Philadelphia) và MetLife (East Rutherford, New Jersey) – sẽ tổ chức cả Club World Cup 2025 và World Cup 2026. Nhưng hầu hết đều là sân NFL, thiết kế cho cỏ nhân tạo, với mái che hạn chế ánh sáng tự nhiên cần cho cỏ tự nhiên. Copa América 2024 dùng giải pháp tạm thời: lát cỏ tự nhiên ghép từng mảnh. Kết quả? Mặt sân không đồng đều, dễ rách, khiến các cầu thủ như Emiliano Martínez (Argentina) gọi sân Mercedes-Benz là “thảm họa”. “Gồ ghề, mỗi bước chạy là một lần nảy”, Martínez than phiền sau trận gặp Canada.

Weston McKennie (ĐT Mỹ) cũng đồng tình: “Cỏ ghép rời rạc, mỗi bước chân là một lần vỡ. Thật khó chịu”. Tại sân Mercedes-Benz, cỏ được lắp chỉ 3 ngày trước trận mở màn, trong khi sân Hard Rock cần 2 tuần. Sân chung kết Hard Rock được thay mới 4 ngày trước trận, nhưng ánh sáng tự nhiên hạn chế vẫn làm chất lượng sân kém. Với Club World Cup, nơi Messi, Chelsea và Man City sẽ thi đấu tại Mercedes-Benz, áp lực lên FIFA càng lớn.

FIFA đổi mới: “Sân nông” thay thế cỏ ghép

FIFA quyết tâm không lặp lại sai lầm. “Chúng tôi tập trung hoàn toàn vào Club World Cup và World Cup 2026 – hai giải đấu với thách thức chưa từng có”, Alan Ferguson, đứng đầu bộ phận quản lý sân cỏ cấp cao của FIFA, nói với ESPN. “Không có bản mẫu nào, kể cả các World Cup trước. Quy mô lớn, đồng tổ chức ba quốc gia, và điều kiện khí hậu phức tạp”. FIFA yêu cầu cỏ tự nhiên cho các giải lớn, nhưng sân NFL buộc họ phải sáng tạo.

Khác với Copa América, FIFA loại bỏ cỏ ghép vì “chưa bao giờ hiệu quả 100%”, thay vào đó, họ phát triển “sân nông” – cỏ tự nhiên lai nhân tạo, cắt thành dải (1,2m x 13,7m), ép thủy lực trên lớp thoát nước giúp rễ cỏ nhận đủ độ ẩm và không khí. Sân này bền đến 60 ngày mà không cần thay, khác với cỏ ghép nhanh hỏng. Một số sân sẽ được lắp cỏ trước giải 2 tháng.

FIFA đã thử nghiệm “sân nông” hồi tháng 3-2025, khi ĐT Mỹ đối đầu Panama và Canada tại SoFi Stadium. Timothy Weah gọi sân là “khác lạ” và “nặng hơn,” gây áp lực cơ thể sau trận, nhưng cần làm quen trước World Cup. Patrick Agyemang và Jack McGlynn đánh giá sân “khá tốt” và “mượt.” Các thử nghiệm giúp FIFA điều chỉnh, đảm bảo sân phù hợp cho cầu thủ và bóng.

Club World Cup 2025 là cơ hội để FIFA hoàn thiện sân cỏ trước World Cup 2026. Giải đấu sẽ thử thách khả năng vận hành sân NFL trong điều kiện thi đấu liên tục. Mercedes-Benz, nơi tổ chức 8 trận World Cup (bao gồm bán kết), sẽ chịu áp lực lớn sau chỉ trích từ Copa América. Nếu thất bại, danh tiếng FIFA và Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

Ít ai biết rằng, ngay dưới trụ sở FIFA ở Zurich là một khu vực cấm ra vào. Ở đó, các kỹ sư đang thử nghiệm 27 loại cỏ lai khác nhau trong điều kiện mô phỏng khí hậu từ Miami đến Seattle.

"Chúng tôi gọi nó là Dự án Pandora", một kỹ thuật viên tiết lộ. "Mỗi ngày, chúng tôi cho máy bay không người lái mô phỏng mưa bão Florida, rồi chuyển sang nhiệt độ 40°C của Texas chỉ trong 2 giờ."

Bí quyết nằm ở lớp "da cỏ" đặc biệt - một loại vải địa kỹ thuật thông minh có khả năng tự điều chỉnh độ ẩm. Mercedes-Benz Stadium đang trở thành chiến trường ác liệt nhất. Với mái che đóng kín 80% thời gian, đội ngũ FIFA phải lắp đặt hệ thống đèn UV trị giá 2 triệu USD để cỏ quang hợp. Nhưng thử thách thực sự đến từ... những chú mèo. "Chúng tôi phải thuê người canh gác 24/7 vì bầy mèo hoang thích đào bới lớp cỏ mới", trưởng ban tổ chức sân Atlanta kể lại. "Có lần phát hiện cả một ổ mèo con dưới lớp cỏ chỉ 12 giờ trước trận đấu."

Những Con Số Biết Nói 3.500 tấn cỏ được vận chuyển từ 7 nước 142 chuyến bay đặc biệt chở dụng cụ bảo dưỡng 17 loại phân bón đặc chế cho từng khu vực khí hậu 84 camera giám sát sự phát triển của cỏ 24/7

"Đây không còn là bóng đá nữa, mà là công nghệ cao thuần túy," Ferguson thừa nhận. "Chi phí cho 1m² cỏ tại MetLife Stadium đắt hơn 1 chiếc iPhone 15 Pro Max". Khi trọng tài thổi còi khai mạc CWC 2025, khán giả sẽ chỉ thấy những siêu sao tỏa sáng. Nhưng đằng sau đó là hàng trăm kỹ sư, nông dân công nghệ cao và cả... đội bắt mèo đang thở phào nhẹ nhõm. "Thành công của chúng tôi được đo bằng số lần không ai nhắc đến sân cỏ," Ferguson cười. "Nếu sau trận chung kết, báo chí chỉ bàn về pha đi bóng của Mbappé thay vì mặt sân, đó đã là chiến thắng."

Bài học lớn nhất? Để có 90 phút bóng đá hoàn hảo, cần hàng nghìn giờ làm việc của những con người mà khán giả chẳng bao giờ thấy mặt. Và đôi khi, kẻ thù lớn nhất lại là... những chú mèo hoang tinh nghịch.

LONG KHANG