Sai lầm hàng thủ tái diễn, Man City để thua Tottenham 2 bàn trắng

Những rắc rối của Manchester City từ mùa giải trước một lần nữa bị phơi bày trong trận thua Tottenham 0-2 trên sân nhà, làm dấy lên những nghi ngờ về nỗ lực giành lại danh hiệu Premier League của họ.

Sai lầm của Ruben Dias (trên) đã bị Richarlison trừng phạt trong pha mở tỷ số của Tottenham

Brennan Johnson và Joao Palhinha đã ghi bàn cho nhà vô địch Europa League ngay trước giờ nghỉ giải lao, giúp Tottenham vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, tạo nên khởi đầu hoàn hảo cho Thomas Frank sau hai trận đầu mùa.

Chiến thắng 4-0 trước Wolves ở trận mở màn mùa giải đã hé lộ những tia hy vọng về một Man City mới mẻ, trở lại với phong độ đỉnh cao. Tuy nhiên, một loạt vấn đề phòng ngự vẫn chưa được giải quyết, trong khi HLV Pep Guardiola phải quyết định ai sẽ là thủ môn số 1 của mình trong tương lai sau một ngày đáng quên với James Trafford.

Thủ thành tuyển Anh vẫn giữ được vị trí trong khung gỗ bất chấp việc Ederson đã trở lại với thể lực sung mãn. Cầu thủ người Brazil sắp gia nhập gã khổng lồ Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray để giúp Man City có thể chiêu mộ Gianluigi Donnarumma của PSG. Việc Man City không thể hoàn tất những thương vụ này trước tuần cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã gây ra một câu chuyện đau lòng cho họ trước Tottenham.

Trong 13 lần gặp nhau gần nhất tại Premier League, Man City chỉ thắng 4 trận, bất chấp một số thay đổi trên băng huấn luyện trong thời gian đó. Frank là người mới nhất được bổ nhiệm vào đội hình Tottenham và đã có một khởi đầu vô cùng ấn tượng. Tottenham đã chỉ còn cách vài phút nữa là đánh bại PSG ở Siêu cúp châu Âu, trước khi để thua trên chấm luân lưu, và đã giành được điểm số tối đa sau hai trận mở màn Premier League mà không để thủng lưới.

Sự trở lại của Omar Marmoush là một trong hai sự thay đổi của Man City khi Rodri phải ngồi dự bị. Marmoush có một cú sút chéo góc nhưng bị Guglielmo Vicario từ chối ngay trong cơ hội tốt nhất của Man City trước khi để thủng lưới. Hàng công của City đã dễ dàng bị phơi bày trong trận thua đáng xấu hổ trước Al-Hilal của Saudi Arabia tại Club World Cup tháng trước, và đây vẫn là một vấn đề mà Guardiola phải giải quyết.

Tottenham vươn lên dẫn trước ở phút 35 khi Mohammed Kudus chuyền bóng cho Richarlison, người bỏ rơi ‘cái bóng’ Ruben Dias, trước khi ung dung dấn bóng thẳng vào khu cấm và chuyền ngang cho Johnson dễ dàng đánh bại Trafford. Một lá cờ báo việt vị đã tạm thời ngăn cản niềm vui của Tottenham cho đến khi VAR xem lại tình huống Ruben Dias trượt chân đã đẩy Richarlison vào thế việt vị.

Man City sau đó hoàn toàn mất bình tĩnh trong suốt hiệp 1. Traffic đã may mắn tránh lãnh thè phạt khi lao ra ngoài vòng cấm cản phá Kudus. Nhưng cầu thủ 22 tuổi này sau đó đã phải chịu đựng một khoảnh khắc có thể khiến anh mất cơ hội trở thành thủ môn số 1 của Guardiola mùa này. Đường chuyền trong vòng cấm địa của Trafford cho Nico Gonzalez đã bị Pape Mate Sarr chặn lại, và mặc dù Trafford đã kịp thời cản phá Richarlison, Palhinha vẫn ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Erling Haaland đã có cơ hội rút ngắn tỷ số cho Man City trong thời gian bù giờ hiệp 1, nhưng lại để tuột mất khi đánh đầu vọt xà trong một buổi chiều khó khăn. Haaland đã bỏ lỡ cơ hội lớn khác khi anh chuyền bóng qua mặt Vicario nhưng lại quá đà khiến Rayan Cherki không kiỂm soát được.

Man City có thể bị thủng lưới thêm bàn nữa trong pha phản công sắc bén của Tottenham ở phút bù giờ, nhưng Trafford đã xuất sắc cứu thua khi cản cú sút cận thành của Dominic Solanke bằng 1 tay, rồi tung người đẩy được quả đánh đầu của Wilson Odobert ở góc xa.

Pep không quá thất vọng

Sau trận đấu, Pep Guardiola không cảm thấy tỷ số phản ánh đầy đủ cục diện trận đấu. Ông bày tỏ trên TNT Sports: "Tôi cảm thấy màn trình diễn tốt hơn một chút so với kết quả. Chúng tôi đã khởi đầu tốt. Chúng tôi để thủng lưới một bàn thắng có thể xảy ra, nhưng đã bỏ lỡ những tình huống xử lý bóng đơn giản".

"Kết quả không tốt, nhưng đó là một chặng đường dài trong mùa giải. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm từ đó".

Guardiola bảo vệ quyết định chọn thủ môn Trafford, đồng thời nhấn mạnh màn trình diễn xuất sắc của mình trước Wolves. "Đây mới chỉ là trận đấu thứ hai thôi. Trận đấu gần nhất, gặp Wolves, mọi người nói mọi thứ đều ổn, nhưng đây chỉ là trận đầu tiên nhiều điều xảy ra.

"Tôi biết cách chúng tôi đang làm việc, những gì các cầu thủ đang làm, và những điều tốt đẹp mình có. Tất nhiên chúng tôi phải cải thiện, nhưng tôi đã nói điều tương tự trong hiệp 2 với Wolves: chúng tôi phải cải thiện.

"Chúng tôi sẽ tiến bộ từng bước một cho đến khi tìm được tiếng nói chung. Sự kết nối trong nhiều khía cạnh là mới mẻ".

HOÀNG HÀ