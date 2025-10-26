Sai lầm của SLNA giúp Thanh Hoá thắng trận đầu ở V-League 2025-2026

Một thoáng lúng túng của hệ thống phòng ngự đã khiến SLNA trả giá đắt, khi để Thanh Hoá giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân Vinh thuộc vòng 8 V-League 2025-2026 vào tối 26-10.

Niềm vui của các cầu thủ Thanh Hoá. ẢNH: THẾ SƠN

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 32. Trong tình huống phản công của Thanh Hoá, hàng thủ SLNA mất tập trung, để Rimario thoát xuống đón bóng trong vòng cấm. Cùng lúc, pha băng ra thiếu dứt khoát của thủ môn Cao Văn Bình biến nỗ lực của đồng đội thành “món quà” cho tiền đạo người Jamaica tung cú sút cận thành mở tỉ số cho Thanh Hoá.

Trước đó, đội khách là những người nhập cuộc tốt hơn. Họ chủ động tấn công ngay từ đầu và sớm tạo ra hai cơ hội nguy hiểm. Phút thứ 8, Lê Văn Thuận thử tài Văn Bình bằng cú sút xa quyết đoán. Chỉ ít phút sau, chính Văn Thuận tiếp tục khiến khán giả SLNA thót tim với cú đá phạt chạm xà ngang.

Sau bàn thua, SLNA đẩy cao đội hình tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hàng thủ Thanh Hoá, vốn chơi rất tập trung và kỷ luật. Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng có ngày thi đấu ấn tượng với nhiều pha băng ra hợp lý, hoá giải các tình huống nguy hiểm của Olaha, Garcia hay Ngô Văn Lương.

SLNA và Thanh Hoá cống hiến cho người hâm mộ trận cầu hấp dẫn. ẢNH: QUỲNH MAI

Hiệp 2 chứng kiến nỗ lực vùng lên của SLNA, nhưng sự thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm khiến họ không thể tìm được bàn gỡ. Trong khi đó, HLV Choi Won-kwon chủ động gia cố hàng phòng ngự bằng việc tung vào sân các cựu binh Quế Ngọc Hải, Lê Văn Thắng và Lê Quốc Phương để bảo toàn lợi thế mong manh.

Dù Garcia của SLNA có cơ hội ngon ăn ở phút bù giờ, nhưng Xuân Hoàng vẫn đứng vững, giúp Thanh Hoá giữ trọn ba điểm quý giá. Đồng thời, đây cũng là chiến thắng đầu tiên của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải 2025-2026.

Kết quả này giúp Thanh Hoá tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 7 điểm, đẩy chính SLNA xuống xếp sau một bậc với 6 điểm. Quan trọng hơn, chiến thắng trên sân Vinh như liều “doping tinh thần”, giúp đội bóng xứ Thanh tạm thoát khỏi khủng hoảng và lấy lại niềm tin từ người hâm mộ.

HỮU THÀNH