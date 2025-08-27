Tiền đạo Kai Havertz của Arsenal có thể cần phẫu thuật vì chấn thương đầu gối mà anh gặp phải trong trận đấu với Man United. Giám đốc tuyển Đức Rudi Voller đã khẳng định điều này khi xem xét tình trạng của tuyển thủ Đức.

Rudi Voller: Kai Havertz cần phẫu thuật ca chấn thương đầu gối

Tiền đạo người Đức đã vào sân thay người trong hiệp 2 tại Old Trafford vào cuối tuần mở màn và sau đó bị loại khỏi đội hình trong chiến thắng của CLB trước Leeds vào thứ Bảy. Sau đó, Mikel Arteta tiết lộ rằng mức độ chấn thương của Havertz vẫn chưa được xác nhận và HLV của Pháo thủ đang lo lắng về thể lực của anh.

Giờ đây, với loạt trận FIFA sắp tới, Rudi Voller, Giám đốc đội tuyển quốc gia của Liên đoàn bóng đá Đức, đã tiết lộ rằng Havertz sẽ không tham gia các trận đấu vòng loại World Cup sắp tới của họ với Slovakia và Bắc Ailen.

Voller nói thêm rằng việc phẫu thuật vẫn là một khả năng đối với cầu thủ 26 tuổi này. "Cậu ấy chắc chắn sẽ không khỏi được, cậu ấy bị chấn thương đầu gối", Voller nói. “Chúng tôi không biết chính xác tình hình sẽ ra sao trong những tuần tới, liệu cậu ấy sẽ phải phẫu thuật hay chỉ được điều trị phục hồi”.

Havertz đã trải qua một mùa giải bị gián đoạn bởi chấn thương khi Arsenal giành vị trí thứ hai liên tiếp dưới thời Mikel Arteta mùa trước. Trong trại huấn luyện giữa mùa giải tại Dubai hồi tháng 2, Havertz đã dính chấn thương gân kheo khiến Arteta không có tiền đạo chính thức đến cuối mùa.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật, Havertz đã phải nghỉ thi đấu ba tháng trước khi trở lại và có những lần ra sân từ băng ghế dự bị trong hai trận đấu cuối cùng của Pháo thủ tại Ngoại hạng Anh mùa qua.

Havertz đến Bắc London vào mùa hè năm 2023 sau ba năm gắn bó với Chelsea, nơi anh đã giành chức vô địch Champions League năm 2021. Trong 88 trận đấu trên mọi đấu trường cho Pháo thủ, anh đã ghi được 29 bàn thắng.

HOÀNG HÀ