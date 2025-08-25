Ruben Amorim: “Man United cần phải trưởng thành hơn”

HLV Ruben Amorim cho biết Man.United phải “trưởng thành” với tư cách là một đội bóng, sau khi Quỷ đỏ kéo dài chuỗi trận không thắng ở mùa giải này bằng việc ném sạch mọi lợi thế và rời sân Craven Cottage với kết quả hòa 1-1 trước Fulham vào Chủ nhật.

HLV Ruben Amorim thất vọng khi Man.United đánh mất lợi thế và hòa 1-1 trước Fulham.

Sau khi Bruno Fernandes đá hỏng quả phạt đền trong hiệp một, Man.United vươn lên dẫn trước ở phút 58 khi pha đánh đầu của Leny Yoro chạm Rodrigo Muniz đổi hướng biến thành bàn phản lưới nhà. Tuy nhiên, cầu thủ vào sân thay người Emile Smith Rowe đã gỡ hòa cho Fulham 15 phút sau đó. Sau khi để thua Arsenal 0-1 trên sân nhà trong trận mở màn mùa giải vào tuần trước, Man.United chỉ có một điểm sau hai trận và sẽ phải đối mặt với trận đấu khó khăn tại Cúp Liên đoàn trên sân Grimsby Town, đội bóng đang chơi ở League Two, vào thứ Tư.

Với việc đội bóng một lần nữa không thể có được kết quả khả quan, Amorim cho biết các cầu thủ cần phải tập trung trở lại. “Tôi nghĩ chúng tôi đã ghi bàn thắng và sau đó chúng tôi quên mất cách chơi của mình”, Amorim nói. “Chúng tôi phải trưởng thành nhiều hơn nữa với tư cách là một đội bóng. Chúng tôi đã gặp chút khó khăn vào cuối trận vì nhịp độ trận đấu đã thay đổi nhiều sau bàn thắng vào lưới Fulham. Bạn cần chiến thắng để có cảm giác thư giãn một chút, không phải về cường độ và cách chơi, mà là giữ vững tinh thần…”.

Trong khi đó, Amorim cho biết ông không lo ngại việc các tân binh trị giá 200 triệu bảng Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko chưa ghi được bàn thắng nào cho đến thời điểm này của mùa giải. “Tôi có cảm giác bàn thắng sẽ đến bất kỳ lúc nào”, Amorim nói. “Chúng tôi sẽ ghi bàn vì chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội. Sesko cần thời gian. Không dễ để vào sân từ ghế dự bị và hòa nhập vào trận đấu. Trận đấu diễn ra rất nhanh, và cậu ấy hiểu rằng nó còn nhanh hơn cả Bundesliga. Cậu ấy không có mặt trên sân trong thời điểm chúng tôi chơi tốt nhất, và đôi khi chúng tôi cần giúp đỡ cậu ấy nhiều hơn”.

Bruno Fernandes phàn nàn với trọng tài Chris Kavanagh trước khi sút hỏng quả phạt đền.

Một sai lầm của trọng tài có thể đã góp phần khiến Bruno Fernandes bỏ lỡ một quả phạt đền cho Man.United. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đang lùi lại để chuẩn bị thực hiện quả đá phạt đền thì va vào trọng tài Chris Kavanagh, người đang cố gắng vượt qua đội trưởng của Man.United. Fernandes giơ tay lên phàn nàn, rồi quay lại nhặt bóng lên. Sau vài giây, Fernandes đặt bóng xuống và cố gắng lấy lại bình tĩnh trước khi thực hiện quả phạt đền, nhưng bóng đã vọt xà ngang. Tỷ số vẫn là 0-0 trước khi hiệp một kết thúc.

“Tôi rất buồn. Rõ ràng, như mọi cầu thủ thực hiện quả phạt đền, bạn có thói quen riêng. Bạn có những việc riêng của mình. Tôi rất buồn vì trọng tài không hề xin lỗi, và đó chính là điều khiến tôi tức giận vào lúc đó”, Fernandes chia sẻ với Sky Sports. “Nhưng đó không phải là lý do để tôi đá hỏng quả phạt đền. Tôi chỉ là đã có một cú chạm bóng rất tệ. Tôi đã để chân quá thấp dưới bóng, và đó là lý do tại sao bóng đi vọt xà”.

Trong khi HLV Amorim cảm thấy việc đá hỏng quả phạt đền đã ảnh hưởng đến màn trình diễn của Fernandes trong suốt thời gian còn lại của trận đấu. “Cậu ấy không quen đá hỏng quả phạt đền”, Amorim nói. “Cậu ấy hiểu tầm quan trọng của việc mỗi khoảnh khắc trong hoàn cảnh này đều có thể tác động rất lớn đến đội bóng và tôi cảm thấy trong suốt trận đấu, cậu ấy không được vui vẻ cho lắm. Cậu ấy không tham gia nhiều vì cậu ấy phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm”.

VIỆT TÙNG