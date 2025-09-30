Rodri lại khiến Man.City lo lắng về đầu gối của mình

Việc Rodri trở lại nơi trung tâm hàng tiền vệ ngay lập tức giúp lối chơi và thành tích của Man.City cải thiện mạnh mẽ, nhưng thừa nhận mới đây của HLV Pep Guardiola khiến nỗi lo trở lại với sân Etihad.

HLV Pep Guardiola thừa nhận Rodri gặp vấn đề trở lại với đầu gối của mình.

Rodri đã than phiền về cơn đau ở chính đầu gối mà anh từng bị tổn thương nghiêm trọng dây chằng chéo trước (ACL) ở mùa giải vừa qua, làm dấy lên nghi ngờ về thể lực của ngôi sao người Tây Ban Nha trong chuyến làm khách của đội bóng đến Monaco tại Champions League. Cầu thủ giành Quả bóng Vàng 2024 đã bỏ lỡ chiến thắng 5-1 của Man.City trước Burnley tại Ngoại hạng Anh vào thứ Bảy, rút lui khỏi trận đấu sau buổi tập hôm thứ Sáu. “Cậu ấy nói, 'Tôi không thể thi đấu, tôi bị đau đầu gối rất nhiều, tôi không thể thi đấu’”, HLV Guardiola cho biết. “Tôi đã nói nếu cậu không thể thi đấu, cậu không thể thi đấu. Một người khác sẽ thi đấu thay”.

Rodri đã phải nghỉ thi đấu 8 tháng trong mùa giải trước vì chấn thương dây chằng chéo trước ở đầu gối phải. Sự vắng mặt của Rodri trong phần lớn mùa giải trước là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa sút nghiêm trọng của Man.City, bao gồm thất bại trong việc bảo vệ chức vô địch Ngoại hạng Anh. Guardiola xác nhận chính đầu gối đó hiện đang gây rắc rối cho anh. Rodri dường như đã trở lại hoàn toàn thể lực sau khi đá chính 3 trận trong một tuần giúp Man.City đánh bại Man.United, Napoli và hòa Arsenal, nhưng Guardiola cho biết tiền vệ người Tây Ban Nha không cảm thấy thoải mái trong các trận đấu lẫn tập luyện.

Rodri gây ấn tượng mạnh khi giúp Man.City đánh bại Man.United, Napoli và hòa Arsenal

Man.City sẽ đối đầu Monaco vào thứ Tư ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Napoli trong trận mở màn. Guardiola không thể nói liệu Rodri có kịp bình phục cho trận đấu với đội bóng Ligue 1 hay không: “Tôi vẫn chưa biết, tôi không biết về thể lực của Rodri”.

Nico Gonzalez đã đá chính thay Rodri tại Etihad vào thứ Bảy, nơi Man.City giành chiến thắng nhờ bàn phản lưới nhà của Maxime Esteve, cú đúp của Erling Haaland và một bàn thắng của Matheus Nunes, qua đó vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi Rico Lewis cũng đã đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự trong chiến thắng 2-0 trước Huddersfield tại Cúp Liên đoàn.

