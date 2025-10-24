Ra mắt Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường Bến Cát

Chiều 24-10, Ban Chỉ huy Quân sự phường Bến Cát (TPHCM) tổ chức ra mắt Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Đến dự có Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh TPHCM; Thượng tá Nguyễn Viết Minh Đức, Phó Chỉ huy trưởng Khu vực phòng thủ 2.

Về phía lãnh đạo phường Bến Cát có bà Trần Thị Thảo, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Buổi lễ đã công bố và trao Quyết định của Bộ Tư lệnh TPHCM về việc thành lập Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường Bến Cát.

Theo đó, Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường có 34 thành viên do đồng chí Nguyễn Hữu Phước, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

Câu lạc bộ võ thuật Ban Chỉ huy Quân sự phường là một tổ chức xã hội tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ, những người yêu thích tập luyện, nhiệt tình ủng hộ cho hoạt động và phát triển của võ thuật trong Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Việc thành lập Câu lạc bộ nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập, thi đấu võ thuật trong lực lượng quân đội phường

Việc thành lập Câu lạc bộ nhằm mục đích đẩy mạnh phong trào luyện tập, thi đấu võ thuật theo hướng dẫn của võ thuật quân đội, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực cho lực lượng dân quân.

Đồng thời tạo điều kiện trong việc tuyển chọn lực lượng thể thao có thành tích cao cho Ban Chỉ huy Quân sự phường tham gia hội thi, hội thao do Bộ Tư lệnh Thành phố và các cấp tổ chức.

