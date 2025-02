Quả bóng vàng Rodri ‘không cảm thấy bất ổn ở đầu gối’

Rodri quả quyết sẽ sớm trở lại trước khi mùa giải kết thúc

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã mang đến một tin vui cho các fan Manchester City khi mở ra khả năng sẽ trở lại sân cỏ trước khi mùa giải kết thúc. Manchester City đã phải chịu một đòn nặng nề vào tháng 9 khi cầu thủ quan trọng với Cityzens như Rodri bị chấn thương dây chằng chéo trước trong trận đấu với Arsenal.

Tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải phẫu thuật và trong thời gian anh vắng mặt, đội bóng thành Manchester đã phải chịu một cú ngã chưa từng có kể từ khi Pep Guardiola ngồi vào băng ghế chỉ đạo tại sân Etihad.

Đầu tháng này, Rodri đã sang Mỹ tham dự Super Bowl tại New Orleans. Ngoài việc tham quan triển lãm của NFL và gặp gỡ hội cổ động viên chính thức của Man City tại thành phố này, anh cũng đã tập luyện tại cơ sở của CLB bóng rổ New Orleans Pelicans và đội bóng bầu dục New Orleans Saints dưới sự giám sát của Trưởng bộ phận phục hồi chức năng Tom O’Malley.

Người chiến thắng Quả bóng vàng hôm nay đã nói về quá trình phục hồi đầu gối của mình. "Tôi cảm thấy rất tốt. Trong đầu tôi, mọi thứ đều ổn. Tôi không cảm thấy mất ổn định ở đầu gối. Tôi cần tăng cường sức mạnh ở cơ tứ đầu đùi và mọi thứ".

"Đó là điều quan trọng nhất. Một điều là những gì bạn nghĩ và điều khác là những gì cơ thể mình làm, vì vậy bạn phải đảm bảo rằng chúng kết nối lại với nhau. Tôi đang cảm thấy rất ổn”.

“Trong khoảnh khắc như thế này, tôi cố gắng giữ thái độ tích cực và tận dụng thời gian để làm những điều mà mình không thường xuyên làm – như chuyến đi này. Tôi đang dành thời gian bên gia đình và tập trung cải thiện thể trạng để trở lại mạnh mẽ hơn".

Sự trở lại của Rodri không chắc có thể cứu vãn chiến dịch đáng thất vọng của Manchester City khi họ hiện đang đứng thứ 4 ở Premier League và phải chiến đấu trên sân Real Madrid để lội ngược dòng sau khi để thua 2-3 trong trận play-off lượt đi Champions League.

HOÀNG HÀ