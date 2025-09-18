PSG thắng tưng bừng Atalanta 4-0 dù không có các tiền đạo ngôi sao

Paris Saint-Germain bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Atalanta.

Sự đoàn kết tuyệt vời của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique là dấu ấn trong hành trình vô địch Champions League mùa giải trước. Điều đó một lần nữa được thể hiện khi trung vệ Marquinhos, cầu thủ chạy cánh Khvicha Kvaratskhelia, hậu vệ trái Nuno Mendes và cầu thủ dự bị Goncalo Ramos đều ghi bàn tại sân Công viên các Hoàng tử. “Thật vui mừng khi được chứng kiến ​​một màn trình diễn như vậy. Tôi nghĩ người hâm mộ của chúng tôi có thể hạnh phúc”, HLV Luis Enrique nói. “Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội và xứng đáng giành chiến thắng”.

Đây là trận đấu sân nhà thứ hai liên tiếp, Enrique quan sát hiệp một từ trên khán đài thay vì từ đường biên, như đã từng làm với Lens tại Ligue 1 vào Chủ nhật. Enrique đã trở lại đường biên để giám sát trong hiệp hai trận đấu với Atalanta, tay trái của ông vẫn đang được bó bột sau khi bị gãy xương đòn trong một tai nạn xe đạp gần đây. Trong buổi họp báo trước trận đấu, ông đã giải thích lý do đằng sau cách tiếp cận mới của mình: nó giúp ông lùi lại một bước và nhìn nhận mọi thứ theo cách khách quan hơn. Các HLV bóng bầu dục thường sử dụng phương pháp này, khi họ ngồi trên khán đài thay vì ngồi dưới sân.

“Cảm giác rất khác khi xem trận đấu mà không có mặt trên sân. Bài phát biểu giữa giờ của tôi trước Lens hoàn toàn khác vì tôi đã có mặt trên sân. Tôi thấy những điều cần cải thiện, một số sai lầm”, ông nói. “Tôi đã suy nghĩ rất lâu về cách chúng tôi có thể bổ sung điều gì đó vào cách làm việc của mình, và tôi luôn sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì có thể cải thiện hiệu suất của chúng tôi”.

Khvicha Kvaratskhelia tiếp tục tỏa sáng trong ngày vắng các tiền đạo chủ chốt.

Cho đến nay, mọi thứ dường như không giống như cuộc khủng hoảng mà một số người hâm mộ PSG lo sợ sau khi Ousmane Dembele và Desire Doue - những người đã tỏa sáng trong chiến thắng 5-0 trước Inter Milan ở chung kết Champions League - đều dính chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế với đội tuyển Pháp trong tháng này. Trong thời gian họ vắng mặt, tiền đạo 19 tuổi Senny Mayulu đã có một khởi đầu hiếm hoi. Anh ghi bàn thắng cuối cùng của PSG trước Inter vào ngày 31-5, và được Enrique chọn thay vì Ramos - người đã ghi 19 bàn trên mọi đấu trường mùa trước.

Trung vệ Marquinhos đã giúp PSG vươn lên dẫn trước ở phút thứ ba khi anh đệm bóng từ đường chuyền thấp của Fabian Ruiz từ cánh trái. PSG đã tạo ra bốn cơ hội rõ ràng khác trong vòng 15 phút đầu tiên, nhưng Mayulu không thể kết nối với một quả tạt thấp, và hậu vệ phải Achraf Hakimi đã đi chệch cột dọc. Nhưng Kvaratskhelia, người bị chấn thương bắp chân trong trận đấu tại Ligue 1 hôm Chủ nhật, đã ghi bàn thắng thứ hai ở phút 39 bằng một pha chạy chỗ và sút bóng đầy uy lực.

Bàn thắng của Bradley Barcola bị từ chối vì lỗi việt vị, và sau đó cầu thủ chạy cánh này đã bị cản phá quả phạt đền. Tuy nhiên, Nuno Mendes nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 51 sau khi phối hợp với Barcola bên cánh trái, và thể hiện khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời trước khi tung cú sút vào cột dọc. Cầu thủ dự bị Goncalo Ramos đã thể hiện sự bình tĩnh tuyệt vời để ghi bàn thắng thứ tư ở phút 90+1, tiếp tục thói quen ghi bàn muộn của mình. “Chúng tôi muốn kiểm soát trận đấu ngay từ đầu và đã làm được điều đó”, Mendes chia sẻ. “Chúng tôi đang đi đúng hướng”.

Atalanta hầu như không phải là mối đe dọa đối với thủ môn mới Lucas Chevalier - người thay thế Gianluigi Donnarumma. Tuy nhiên, PSG có thể sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn hơn nhiều tại Barcelona, ​​đội bóng đã năm lần vô địch ở lượt trận tới vào ngày 1-10. “Với chất lượng cầu thủ của chúng tôi, không có gì bất ngờ cả”, Enrique nói. “Chúng tôi chỉ cần cải thiện một số điểm nhất định”.

Tuy nhiên, HLV Ivan Juric của Atalanta không thấy PSG có nhiều điều cần cải thiện: “Chúng tôi không thể quá thất vọng về bản thân vì họ là một đội bóng thực sự đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã chơi rất tốt trong 10 phút đầu, nhưng sau đó mọi thứ trở nên khó khăn”.

