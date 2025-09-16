PSG lo ngại chấn thương ảnh hưởng đến nỗ lực bảo vệ ngôi số 1 châu Âu

Paris Saint-Germain bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu Champions League vào thứ Tư, giữa những nghi ngờ về việc liệu đội hình của họ có thể trụ vững bao lâu khi bị đẩy đến giới hạn thể lực bởi lịch thi đấu dày đặc.

Paris Saint-Germain bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu mà không có ngôi sao mùa trước Ousmane Dembele.

PSG sẽ tiếp đón Atalanta vào thứ Tư trong trận đấu đầu tiên tại châu Âu, ba tháng rưỡi sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết mùa giải trước tại Munich. Đội bóng của HLV Luis Enrique cũng sẽ tiếp đón Bayern Munich, Tottenham Hotspur và Newcastle ở vòng bảng, cùng với các chuyến làm khách đến Barcelona, ​​Bayer Leverkusen, Athletic Bilbao và Sporting Lisbon.

Đó là những trận đấu khó khăn, mặc dù khởi đầu kém cỏi của PSG tại Champions League mùa trước cho thấy họ có thể không cần phải đạt phong độ cao nhất ngay lập tức. Nhà vô địch nước Pháp đã thua ba trong tám trận vòng bảng mùa trước, nhưng vẫn lần đầu tiên giành chức vô địch giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu nhờ chuỗi phong độ chói sáng từ đầu năm. Tuy nhiên, mối lo ngại hiện tại là những nỗ lực của mùa giải trước có thể khiến họ phải trả giá và đe dọa nghiêm trọng đến cơ hội bảo vệ danh hiệu của họ.

Theo thống kê, đội bóng thành Paris đã chơi 65 trận trong mùa giải 2024-2025 vốn kéo dài đến 11 tháng - trong đó có 17 trận tại Champions League và 7 trận tại FIFA Club World Cup, nơi chiến dịch của họ kết thúc bằng trận thua 0-3 trước Chelsea vào giữa tháng 7. Chỉ ba tuần sau, họ trở lại tập luyện trước mùa giải, và một tuần sau đó, họ bắt đầu chiến dịch mới với Tottenham tại Siêu cúp châu Âu. Và sau một tháng kể từ đó, PSG đã bổ sung thêm 4 chiến thắng liên tiếp khi khởi đầu Ligue 1 mùa giải mới.

HLV Luis Enrique vẫn khá thoải mái và phấn khích khi đội một lần nữa đặt cược vào chức vô địch châu Âu.

Nhưng có vẻ như những nỗ lực gần đây đang bắt đầu gây nên hậu quả. Ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải vừa qua Desire Doue sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần do chấn thương cơ khi thi đấu cho đội tuyển Pháp, trong khi Khvicha Kvaratskhelia, Lee Kang-in và Lucas Beraldo đã phải rời sân vì chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Lens hôm Chủ nhật.

“Chuyện này xảy ra với tất cả mọi người. Đây là khoảng thời gian khá khó khăn đối với chúng tôi vì rất nhiều cầu thủ bị chấn thương”, HLV Enrique, người cũng đang phải bó bột sau khi bị gãy xương đòn trong một tai nạn xe đạp, cho biết. “Tôi rất bình tĩnh và hy vọng chúng tôi sẽ vượt qua được”.

Tuy nhiên, việc PSG tránh được những chấn thương nghiêm trọng ở mùa giải trước không chỉ nhờ may mắn, mà còn nhờ vào cách quản lý đội hình từ HLV của họ. Bản thân HLV Enrique cũng khá thoải mái với tình hình hiện tại, vẫn vô cùng phấn khích khi đội một lần nữa đặt cược vào chức vô địch châu Âu: “Đây là một khoảnh khắc đặc biệt. Chúng tôi biết giải đấu này khó khăn như thế nào, nhưng chúng tôi rất thoải mái và hy vọng sẽ có màn trình diễn tốt trong trận ra quân”.

THANH TUẤN