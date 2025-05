Premier League 2024-2025 và những điều đáng chú ý

TỐT Ba đội bóng đã lập kỷ lục điểm số Premier League cao nhất mọi thời đại cho câu lạc bộ của họ trong mùa 2024-25, với Bournemouth dẫn đầu.

Đội có biệt danh The Cherries kết thúc mùa giải với 56 điểm – nhiều hơn tám điểm so với kỷ lục trước đó của họ là 48 điểm, được thiết lập ở mùa giải trước. Việc cả hai kỷ lục này đều đạt được dưới thời Andoni Iraola là minh chứng cho tác động to lớn của ông kể từ khi đến câu lạc bộ.

Bournemouth lần đầu tiên trong lịch sử Premier League của họ kết thúc mùa giải với hiệu số bàn thắng dương (+12). Họ cũng thắng nhiều trận hơn (15) và thua ít trận hơn (12) so với bất kỳ mùa giải nào trong bảy mùa trước đó ở giải đấu hàng đầu. Vị trí thứ chín của họ ngang bằng với vị trí tốt nhất từ trước đến nay (cũng thứ chín vào năm 2016-17), nhưng theo mô hình điểm kỳ vọng của Opta – dựa trên dữ liệu bàn thắng kỳ vọng – màn trình diễn của họ đáng lẽ có thể đưa họ lên vị trí thứ sáu. Điều đó đủ để giành vé dự Europa League.

Thành công của họ không qua mắt được các ông lớn. Dean Huijsen đã được Real Madrid chiêu mộ, và Milos Kerkez được liên kết mạnh mẽ với Liverpool. Họ cũng có khả năng mất thủ môn số một Kepa Arrizabalaga, người dự kiến trở lại Chelsea sau thời gian cho mượn. Lặp lại màn trình diễn mùa này có thể khó khăn, nhưng nếu họ giữ được Iraola cùng các cầu thủ chủ chốt như Antoine Semenyo và đầu tư khôn ngoan từ nguồn tiền mới, một lần nữa chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu không phải là điều viển vông.

Premier League 2024-25 - So sánh điểm số với mùa giải tốt nhất trước đó

Crystal Palace là một câu lạc bộ khác phá vỡ kỷ lục. Tổng cộng 53 điểm của họ nhiều hơn bốn điểm so với kỷ lục Premier League trước đó là 49 điểm, con số họ từng đạt được ba lần. Giống như Bournemouth, Palace cũng có một huấn luyện viên thực sự bùng nổ trong mùa giải thứ hai, với Oliver Glasner thực sự tiến bộ vượt bậc trong mùa này.

“Đại bàng” có lẽ cảm thấy hơi không may với vị trí cuối cùng của mình. Dù đứng thứ 12, mô hình điểm kỳ vọng của chúng tôi xếp họ ở vị trí thứ tám, phản ánh sức mạnh trong màn trình diễn của họ. Những cái tên như Jean-Philippe Mateta (14 bàn), Eberechi Eze (8 bàn, 8 kiến tạo) và Daniel Muñoz không biết mệt mỏi là trung tâm cho sự tiến bộ của họ, và một vị trí trong top nửa trên bảng xếp hạng có lẽ phản ánh đúng hơn màn trình diễn của họ.

Mùa giải này sẽ được nhớ đến chủ yếu nhờ chiến thắng tuyệt vời của Palace tại FA Cup, nhưng phong độ tại giải đấu cũng đáng được khen ngợi – và tổng điểm kỷ lục của họ đã chứng minh điều đó.

Fulham cũng thiết lập kỷ lục điểm số Premier League mới cho câu lạc bộ. Tổng cộng 54 điểm của họ vượt qua kỷ lục trước đó là 53 điểm từ mùa 2008-09, khi họ đứng thứ bảy. Đây là một trong những mùa giải tấn công mạnh mẽ nhất của Fulham. Họ ghi 54 bàn – thành tích cao thứ ba sau khi ghi 55 bàn vào các mùa 2022-23 và 2023-24 – và tìm được mành lưới trong 31/38 trận, một kỷ lục mới của câu lạc bộ. Họ cũng đạt được thành tích tốt nhất từ trước đến nay ở các trận sân khách, giành 28 điểm trên sân đối phương, nhiều hơn năm điểm so với kỷ lục trước đó vào năm 2022-23.

Đội bóng của HLV Marco Silva có phần chững lại vào cuối mùa, chỉ thắng hai trong bảy trận cuối, nhưng họ đã khẳng định mình là một đội bóng được tổ chức tốt và nguy hiểm. Vào ngày đẹp trời, Fulham có đủ sức mạnh để đánh bại bất kỳ đối thủ nào.

XẤU Có lẽ nên bắt đầu phần này bằng cách nhìn vào hai trong số ba đội thăng hạng – và sau đó bị xuống hạng.

Lần thứ hai liên tiếp, cả ba đội thăng hạng đều lập tức trở lại Championship. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League điều này xảy ra ở hai mùa liên tiếp, và mùa 2024-25 đặc biệt đáng thất vọng. Không đội nào thực sự cho thấy họ đủ khả năng trụ hạng, và cả ba đều lập kỷ lục điểm số thấp nhất mọi thời đại của câu lạc bộ tại Premier League. Leicester chỉ giành được 25 điểm, ít hơn ba điểm so với khi họ xuống hạng vào năm 2001-02, trong khi Ipswich đạt 22 điểm, tệ hơn năm điểm so với mùa 1994-95 (Southampton sẽ được đề cập sau…).

Điều khiến thành tích của Leicester tệ hơn là họ thực sự giành được bảy điểm trong bốn trận cuối – tức là sau khi đã xác nhận xuống hạng. Trước đó, họ chỉ kiếm được tám điểm kể từ đầu tháng Mười Hai tại Premier League. Thực sự là một mùa giải đáng quên đối với Bầy Cáo.

Nhưng có những người sẽ không quên mùa giải này nhanh chóng: người hâm mộ Tottenham Hotspur. Họ cũng ghi nhận tổng điểm tệ nhất mọi thời đại tại Premier League trong mùa 2024-25, thấp hơn sáu điểm so với kỷ lục tệ nhất trước đó khi chỉ giành được 38 điểm. Con số đó chỉ đủ để họ đứng thứ 17, vị trí thấp nhất kể từ năm 1977, khi họ bị xuống hạng từ giải đấu hàng đầu ở vị trí thứ 22. Thực tế, tám đội đã bị xuống hạng từ Premier League trong các mùa giải 38 trận với 38 điểm trở lên. Tuy nhiên, Spurs cũng giành được danh hiệu đầu tiên sau 17 năm khi vô địch Europa League tuần trước, đảm bảo suất dự Champions League mùa tới.

Đó là một hành trình đầy cảm xúc đối với Spurs, và người hâm mộ – dễ hiểu – sẽ tập trung vào thành công tại Europa League. Nhưng nếu không có điều đó, mùa giải 2024-25 sẽ thực sự ảm đạm.

Điều này dẫn chúng ta đến…

ĐIỀU TỆ HẠI Southampton và Manchester United có thể đã có những kỳ vọng khác nhau vào đầu mùa giải, nhưng giờ đây họ cùng chung nỗi đau và thất bại.

Từ góc độ của Southampton, mục tiêu là trụ hạng. Nhưng điều đó nhanh chóng trở nên ngoài tầm với, và họ dành phần lớn mùa giải để suýt phá kỷ lục điểm số tệ nhất Premier League của Derby County (11 điểm – mùa 2007-08). Họ vừa đủ để tránh ngang bằng với đội Derby khét tiếng đó, kết thúc với 12 điểm, nhưng đó vẫn là thành tích tệ thứ hai trong lịch sử giải đấu. Nó cũng ít hơn 13 điểm so với kỷ lục tệ nhất trước đó của chính họ. Một mùa giải không thể cứu vãn.

Premier League 2024-25 - So sánh điểm số với mùa giải tệ nhất trước đó

Điều tương tự có lẽ cũng đúng với Manchester United, dù họ đã có một nỗ lực cuối cùng để cứu vãn chút danh dự vào tuần trước. Tất nhiên, họ thua Tottenham trong trận chung kết Europa League, thể hiện một màn trình diễn nhạt nhòa đặc trưng cho mùa giải 2024-25 của họ. Và với đó, sự đáng xấu hổ của chiến dịch này được phơi bày.

Chiến thắng 2-0 trước Aston Villa thiếu một người và bị tổn thương trong ngày cuối cùng của mùa giải ít nhất giúp họ leo lên vị trí thứ 15, nhưng họ đã chắc chắn có mùa giải tệ nhất trong lịch sử Premier League – cả về điểm số lẫn vị trí cuối cùng.

Trước đây, vị trí tệ nhất của họ tại Premier League là thứ tám (mùa 2023-24), trong khi tổng điểm thấp nhất trước mùa 2024-25 là 58 điểm vào năm 2021-22. Mùa này, họ kém xa con số đó tới 16 điểm; trong số năm câu lạc bộ ghi nhận điểm số tệ nhất mọi thời đại trong mùa 2024-25, đó là mức sụt giảm lớn nhất.

Một mùa hè khác để cố gắng tái thiết đã bắt đầu tại Old Trafford. Con đường trở lại còn rất dài.

HỒ VIỆT