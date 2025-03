Pochettino: “Đừng bi quan và đừng mang cảm giác tồi tệ”

HLV Mauricio Pochettino khẳng định tuyển Mỹ vẫn còn đủ thời gian để xoay chuyển tình thế trước World Cup 2026.

Tuyển Mỹ đều vào đến vòng chung kết và giành chiến thắng trong 3 kỳ giải đầu tiên CONCACAF Nations League. Nhưng hành trình giành chức vô địch thứ 4 liên tiếp của họ đã kết thúc vào thứ Năm tuần trước với trận thua 0-1 trước Panama. Tiếp theo là thất bại 1-2 trước Canada trong trận tranh giải 3 vào Chủ Nhật. Tuyển Mỹ hiện chỉ có Cúp Vàng CONCACAF vào mùa hè này, cộng với 4 kỳ thi đấu quốc tế trước khi gặp nhau trước World Cup 2026.

Không có nhiều thời gian cho một HLV mới tiếp quản như Pochettino, người được bổ nhiệm vào tháng 9 năm ngoái, để xoay chuyển tình thế. Nhưng nhà cầm quân người Argentina lại nghĩ khác. “Tốt hơn là thua ngay bây giờ vì tôi nghĩ chúng ta còn thời gian”, Pochettino nói sau trận đấu. “Bởi vì nếu chúng ta sẽ rơi vào tình huống này trong một năm nữa, chắc chắn rồi. Tôi sẽ nói với bạn ‘chúng ta có vấn đề rồi. SOS’”.

Tất nhiên, kết quả vẫn là đòn giáng mạnh vào mong muốn tạo đà tiến tới World Cup của đội tuyển Mỹ. Pochettino cho biết ông hiểu sự thất vọng của người hâm mộ về màn trình diễn trong 2 trận đấu gần đây nhất, nhưng gửi một thông điệp tới người hâm mộ: “Tất cả chúng ta đều thất vọng và người hâm mộ cần cảm thấy thất vọng vì chúng tôi đã không giành chiến thắng. Nhưng tôi sẽ không để chúng ta cảm thấy bi quan. Tôi nghĩ chúng tôi có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ tìm cách thể hiện và chắc chắn chúng tôi sẽ cạnh tranh theo cách khác”.

Tuyển Mỹ sau trận thua Panama 0-1 là thất bại 1-2 trước Canada ở trận tranh hạng 3 CONCACAF Nations League.

Trong số những vấn đề mà cựu HLV Tottenham cần giải quyết là tìm cách khôi phục lại hàng công. Pochettino đã dành lời khen ngợi cho Diego Luna, khi tiền vệ Real Salt Lake hỗ trợ Patrick Agyemang gỡ hòa, và mang đến kỹ năng và năng lượng trong suốt trận đấu. Tuy nhiên, ngược lại, đội trưởng Christian Pulisic đã phải vật lộn để tạo ra nhiều tác động, chỉ chạm bóng 20 lần trong 69 phút thi đấu, và chỉ hoàn thành 7 trong số 12 lần chuyền bóng của mình.

“Tôi không hài lòng với màn trình diễn của mình, nhưng đúng vậy, một phần là do tôi và một phần là do không tìm ra những cách khác nhau để đưa bóng vào vị trí đó”, Pulisic nói. “Không hiểu vì lý do gì mà 2 trận đấu gần đây lại khó khăn đến vậy. Chúng tôi chưa bao giờ thực sự tìm được nhịp điệu và đủ hung hăng trong các pha tấn công để tạo ra đủ cơ hội, vì vậy đó là điều tôi chú ý đầu tiên với tư cách là một cầu thủ tấn công”.

Các trận đấu tiếp theo mà đội tuyển Mỹ sẽ chơi cùng nhau là vào tháng 6, khi họ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ trong các trận giao hữu trước khi bắt đầu Cúp Vàng.

THANH TUẤN