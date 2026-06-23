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Pháp - Iraq (hết hiệp 1) 1-0: Hiệp hai bị tạm hoãn 90 phút vì thời tiết xấu

SGGPO

Tuyển Pháp đang dẫn trước Iraq 1-0 sau 45 phút đầu tiên với bàn thắng duy nhất của Mbappe. Nhưng hiệp đấu thứ hai đang phải tạm hoãn "vô thời hạn" vì thời tiết xấu. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi diễn biến trên SGGP Online.

Pháp - Iraq (hết hiệp 1) 1-0: Hiệp hai bị tạm hoãn 90 phút vì thời tiết xấu

Thống kê H1

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Phút 14, nhận đường chuyền bóng từ Michael Olise bên cánh phải, Mbappe đi bóng ngoặt vào trong rồi tung cú sút căng bằng chân trái. Bóng đi rất mạnh và hiểm hóc vào góc lưới.

Sau khi có bàn dẫn trước, tuyển Pháp vẫn giữ bóng và làm chủ hoàn toàn cuộc chơi, không cho các cầu thủ Iraq bất kỳ cơ hội nào để đưa bóng lên phần sân nhà.

Sau quãng thời gian ngắn tạm nghỉ để uống nước, trời đổ mưa rất to. Lúc này, tuyển Pháp chủ động đá chậm lại và không còn tràn lên tấn công dồn dập như lúc đầu. Hiệp một khép lại với kết quả 1-0 tạm nghiêng về phía đội tuyển Pháp.

Khi 2 đội vào sân nghỉ giữa hiệp, trời lại mưa to, khiến trận đấu bị hoãn vô thời hạn và các khán giả tạm rời khán đài.

LONG KHANG

Từ khóa

Pháp Iraq Mbappe Olise Mưa to Tạm hoãn

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