Argentina - Áo 2-0: Messi phá sâu kỷ lục ghi bàn, La Albiceleste vào vòng tiếp theo

Nhà đương kim vô địch Argentina đã giành được tấm vé đầu tiên của bảng J để vào vòng loại trực tiếp với chiến thắng quan trọng 2-0 trước Áo, trong đó Lionel Messi xuất sắc lập cú đúp để nâng tổng số bàn thắng của anh tại World Cup lên con số 18 - phá sâu kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại World Cup, vượt qua Miroslave Klose.

Lionel Messi dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại World Cup với 18 bàn thắng.

HLV Lionel Scaloni của Argentina chỉ thực hiện một sự thay đổi sau chiến thắng thuyết phục trước Algeria ở trận đấu trước, với Nahuel Molina vào sân thay Gonzalo Montiel. Trong khi đó, Áo thực hiện 3 sự thay đổi so với trận thắng 3-1 trước Jordan, trong đó có việc chân sút kỳ cựu Marco Arnautovic ngồi dự bị.

Lautaro Martinez đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự Áo ngay từ đầu trận, nhưng pha tắc bóng quyết liệt của Stefan Posch và Xaver Schlager đã cản phá nỗ lực của anh trước khi kịp tung ra cú sút. Tuy nhiên, sau một thời gian dài xem lại VAR, trọng tài Amin Mohamed Omar đã quyết định thổi phạt đền. Messi bước lên thực hiện, nhưng anh lại sút bóng đi chệch khung thành. Mọi thứ có vẻ hơi thiếu quyết đoán từ phía siêu sao người Argentina, điều cũng được cảm nhận rõ ở pha bóng tiếp theo của Argentina, khi Messi rê bóng qua hàng phòng ngự trước khi bị David Alaba chặn lại mà không kịp tung ra cú sút nào.

Đội bóng của Ralf Ragnick có cơ hội thực sự đầu tiên ở phút 22, khi bóng đến chân Marcel Sabitzer ở cột dọc phía sau, nhưng cú sút của anh đã bị chặn lại. Ngược lại, không có gì ngạc nhiên khi Messi vẫn là trung tâm của đợt tấn công tiếp theo của Argentina, nhưng cú sút của anh đã bị phá bóng ngay trên vạch vôi. Phút 38, khoảnh khắc trọng đại và được mong chờ nhất của Messi đã đến, khi anh lao vào đón bóng ngay trong vòng cấm trước khi dứt điểm vào góc dưới khung thành, ghi bàn thứ 17 để phá vỡ kỷ lục mọi thời đại tại World Cup.

Argentina giành tấm vé đầu tiên bảng J vào vòng loại trực tiếp với chiến thắng 2-0 trước Áo.

Messi đã cùng Just Fontaine và Jairzinho trở thành những cầu thủ duy nhất ghi bàn trong 6 trận đấu World Cup liên tiếp. Những kỷ lục này được Messi thiết lập đúng 40 năm sau “bàn thắng thế kỷ” của huyền thoại quá cố Diego Maradona - một số 10 huyền thoại khác của Argentina, người đã có pha solo từ cánh bên kia hàng tiền vệ để giúp Argentina dẫn trước 2 bàn trong chiến thắng 2-1 trước tuyển Anh ở tứ kết World Cup 1986 tại Mexico City. Argentina sau đó đã giành chức vô địch.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni đã không thể tận dụng cơ hội sau đó, và hiệp 2 diễn ra khá tẻ nhạt, cả hai đội đều không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nếu có gì đáng chú ý, thì tuyển Áo có phần gây nguy hiểm hơn, nhưng thủ môn Emiliano Martinez của Argentina chỉ một lần thực sự gặp khó khăn. Và rồi Messi bất ngờ xuất hiện để ghi bàn thắng quyết định ở phút bù giờ thứ 5, sau một pha lộn xộn trong vòng cấm, siêu sao 39 tuổi tung một cú sút xuyên qua nhiều hậu vệ sau khi Schlager cản phá cú sút đầu tiên của anh.

Messi đã ghi cả 5 bàn thắng cho tuyển Argentina tại giải đấu, và có 12 bàn thắng tại World Cup kể từ khi bước sang tuổi 35. Tuyển Argentina đã kéo dài chuỗi trận thắng của mình tại giải đấu lên con số 8 kể từ trận thua sốc trước Saudi Arabia trong trận mở màn năm 2022 tại Qatar. Những thành tích đó có thể sẽ được nối dài hơn khi Argentina sẽ trở lại sân vận động AT&T để đối đầu với Jordan trong trận đấu cuối cùng của bảng vào tối thứ Bảy.

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