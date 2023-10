Pep khoét sâu thêm vào “nỗi đau” của Man.United

Man.City đã giành chiến thắng 3-0 tại Old Trafford vào Chủ nhật, đó là chiến thắng thứ 11 sau 20 trận derby Manchester trên mọi đấu trường mà Pep cầm quân (hòa 3 chỉ thua 6). Bằng cách nào đó Pep luôn giành chiến thắng trên sân Old Trafford trong gần như mọi mùa giải - với 7 trong 8 mùa giải ông dẫn dắt Man.City ít nhất ra về với một chiến thắng. Sau kết quả gần nhất, Man.City tạo nên cách biệt 9 điểm so với Man.United trên bảng xếp hạng, Pep có vẻ đảm bảo ông sẽ có năm thứ 8 không xếp sau đối thủ vào cuối mùa…

Từng được Sir Alex Ferguson ví là “gã hàng xóm ồn ào”, Man.City giờ đã trở thành quyền lực không thể bàn cãi ở bóng đá Anh: vô địch 7 trong 12 mùa giải Premier League gần nhất, và thắng tổng cộng 18 danh hiệu lớn (không bao gồm 3 danh hiệu FA Community Shield) kể từ sau FA Cup năm 2011 - danh hiệu đầu tiên sau 35 năm chờ đợi. Trong khi Man.United chỉ thắng 4 danh hiệu lớn kể từ khi Sir Alex Ferguson - người trong 26 năm nắm quyền đã giúp Quỷ đỏ thắng 38 danh hiệu, bao gồm 13 Premier League và 2 Champions League - nghỉ hưu vào năm 2013.

Sự thống trị càng trở nên gần như tuyệt đối kể từ khi Pep đến vào năm 2016. Man.City đã nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League ở 5 trong 6 mùa giải gần đây nhất, trong đó có 3 mùa liên tiếp (cân bằng kỷ lục của Man.United, đội có 2 lần thắng 3 mùa liên tiếp), cùng khoảnh khắc đăng quang Champions League ở mùa giải trước cũng giúp họ bắt kịp chiến tích giành “cú ăn ba” của Quỷ đỏ thời Sir Alex mùa 1998-99. Man.City cũng lập kỷ lục là đội bóng duy nhất trong lịch sử bóng đá Anh vô địch cả 3 giải đấu quốc nội mùa 2018-19, và giờ đang hướng đến mục tiêu trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Anh trong 4 mùa giải liên tiếp.

“Tôi biết những gì chúng tôi đã làm. Tôi không biết Man.United đã làm gì vì tôi không ở đó”, Guardiola trả lời câu hỏi vì sao khoảng cách đẳng cấp giữa 2 đội hiện lớn đến như vậy. “Thành thật mà nói, tôi không bao giờ nghĩ đến hiện thực này khi mới đến với bóng đá Anh, đặc biệt khi Jose Mourinho lúc đó đang ở Man.United, với Zlatan Ibrahimovic và nhiều cầu thủ hàng đầu, và Romelu Lukaku đã đến năm 2017…”.

Trở lại với trận derby Manchester đầu tiên của Guardiola năm 2016, ông đối mặt với đội hình toàn sao của Mourinho như thủ môn De Gea, các hậu vệ Valencia, Bailly, Blind, Shaw; các tiền vệ Pogba, Lingard, Mkhitaryan, Fellaini cùng Ibrahimovic, Rooney trên hàng công. Trong khi còn có Mata, Martial, Herrera, Rashford, Smalling, Schneiderlin trên băng ghế dự bị. Man.City đã thắng 2-1 tại Old Trafford, nhưng Man.United loại họ ở cúp Liên đoàn và hòa 0-0 tại Etihad ở lượt về Premier League.

Nhưng sau gần 8 năm, mọi thứ giờ đây đã quá khác biệt. Guardiola nhấn mạnh lý do quan trọng nhất mà ông tin rằng Man.City rất thành công trong nhiệm kỳ của mình: là sự đoàn kết từ trên xuống dưới và một định hướng chung trong toàn CLB. “Tôi đã nói nhiều lần, chúng tôi cùng chung một hướng, Chủ tịch, Giám đốc điều hành, Giám đốc thể thao, HLV và các cầu thủ. Chúng tôi hướng đến một mục tiêu chung là thành công. Dù đúng hay sai, không thành vấn đề, chúng tôi vẫn cùng nhau”.

“Tất nhiên là chúng tôi nhiều lần mắc sai lầm. Nhưng khi chúng tôi thua hoặc tình hình không ổn, chúng tôi không chỉ vào bất kỳ ai hay đổ lỗi cho ai đó. Chúng tôi cùng nhau tìm ra giải pháp. CLB tin vào tôi, các cầu thủ biết tôi dựa vào họ. Đó là cách chúng tôi đã làm kể từ ngày đầu tiên. Mùa giải đầu tiên chúng tôi không thắng, tôi không cảm thấy Chủ tịch của mình phàn nàn. Ông ấy ủng hộ tôi vô điều kiện. Tôi nhớ khi thua ở trận chung kết Champions League trước Chelsea, chúng tôi đã khá suy sụp, tôi cũng vậy. Và Chủ tịch nói ‘Sớm hay muộn thì chúng ta cũng sẽ vô địch. Chúng ta phải làm gì tiếp theo? Thôi nào, đứng dậy và tiếp tục thôi’… Đó là lý do tại sao tôi nghĩ tổ chức ở CLB rất ổn định”.