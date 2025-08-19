Pep Guardiola quả quyết Haaland có thể thay đổi cuộc đua vô địch của Man City

Trong lúc mọi người vội vã ca ngợi màn ra mắt Premier League của Tijjani Reijnders, những đóng góp đáng kể của Erling Haaland với 2 bàn thắng tại Molineux đã bị bỏ qua trong ngày khai mạc mùa giải Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland ăn mừng bàn thắng vào lưới Wolves

Lần thứ tư trong bốn mùa giải, Haaland ghi bàn ngay trong tuần mở màn, và lần thứ ba trong sự nghiệp tại Man City, anh lập cú đúp khi mùa giải mới bắt đầu. Cú đúp vào lưới Wolves đã giúp Haaland có 87 bàn sau 98 trận tại Ngoại hạng Anh, một kỷ lục đáng chú ý nhưng dễ dàng bị bỏ qua trong thời đại ngày nay.

Xét về mặt con số thuần túy, cầu thủ người Na Uy đã sa sút phong độ kể từ mùa giải đầu tiên bùng nổ tại Etihad, khi anh ghi 52 bàn sau 53 trận cho Man City, bao gồm 36 bàn sau 35 trận tại Ngoại hạng Anh. Mùa giải thứ hai chứng kiến Haaland ghi 38 bàn sau 45 trận trên mọi đấu trường, và năm ngoái anh đã ghi 34 bàn sau 48 trận. Thành tích này không hề tệ, nhưng việc so sánh với mùa giải đầu tiên có thể dẫn đến những lời chỉ trích rằng phong độ của anh đã sa sút, hoặc hàng phòng ngự đã tìm ra cách ngăn cản anh.

Nhưng tại Wolves, Haaland trông có vẻ đang tràn đầy năng lượng để trở lại đỉnh cao. Bàn thắng đầu tiên của anh là một cú đệm bóng kinh điển của một tiền đạo, nhưng pha lập công thứ hai thật xuất sắc. Anh tỏ ra không mấy hào hứng khi bị thay ra ở phút 73, khi mà cú hat-trick đã ở ngay trước mắt, nhưng Guardiola đã thấy đủ rồi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Man City đã có một nhận xét thú vị về màn trình diễn của Haaland, một điều có thể khiến các hàng phòng ngự Premier League lo sợ điều tồi tệ nhất trong mùa giải này. "Tốt hơn bao giờ hết", ông nói về tiền đạo ngôi sao của mình. "Tôi thấy nhịp điệu và tốc độ của Erling, và nó giúp ích cho chúng tôi như thế nào. Nó khá giống với mùa giải đầu tiên của cậu ấy ở đây. Chúng tôi cần cậu ấy".

Bất kỳ triển vọng nào về việc Haaland trở lại phong độ đỉnh cao của mùa giải đầu tiên đều sẽ khiến các đối thủ phải khiếp sợ. Haaland là một cầu thủ không thể ngăn cản vào thời điểm đó, và nếu anh vẫn là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới kể từ đó, nếu anh ghi được một bàn thắng mỗi trận tại Premier League thì điều đó sẽ thay đổi cục diện cuộc đua vô địch này.

Man City chỉ ghi được 72 bàn thắng tại giải đấu mùa trước, và mặc dù điều đó không thể đổ lỗi cho Haaland, nhưng đó là một sự sụt giảm đáng kể so với con số 99, 94 và 96 của ba năm trước đó. Haaland đã ghi được 22 bàn tại Premier League mùa trước, nhưng nếu anh có thể trở lại con số 36 bàn thắng như trong mùa giải đầu tiên, đó đã là một đóng góp lớn vào việc nâng tổng số bàn thắng của đội bóng, và Man City sẽ phải làm được điều đó nếu họ muốn giành lại danh hiệu.

Cách họ chiến thắng trước Wolves chắc chắn sẽ khiến họ phải làm điều đó, và nếu Guardiola đúng về Haaland, cục diện cuộc đua giành vị trí dẫn đầu sẽ thay đổi.

HOÀNG HÀ