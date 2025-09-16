Partey “sẵn sàng” đối đầu Tottenham một ngày trước phiên tòa

Thomas Partey sẵn sàng cùng Villarreal đối đầu với Tottenham vào thứ Ba.

Partey sẽ trở lại Bắc London một tháng sau khi ra hầu tòa tại Tòa án Sơ thẩm Westminster vào ngày 5-8, nơi anh bị buộc tội 5 tội danh hiếp dâm hai phụ nữ cũng như một tội danh tấn công tình dục một phụ nữ thứ ba. Các cáo buộc phạm tội xảy ra trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến 2022 khi anh còn chơi cho Arsenal. Luật sư Jenny Wiltshire của Partey trước đó cho biết cầu thủ “phủ nhận mọi cáo buộc” và nói thêm rằng anh hoan nghênh “cơ hội để cuối cùng được minh oan”.

Tuyển thủ Ghana được tại ngoại có điều kiện sau phiên tòa ngày 5-8, và hai ngày sau đó đã ký hợp đồng với Villarreal. Anh dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa Old Bailey (London, Anh) vào sáng thứ Tư (ngày 17-9), tức chỉ vài giờ sau khi đội bóng của anh ra sân tại Tottenham. Điều này buộc HLV Marcelino phải thảo luận rất kỹ về vấn đề này vào đêm trước trận đấu. “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cậu ấy đã chuẩn bị sẵn sàng về mặt tinh thần và kỹ thuật để ra sân vào tối mai”, Marcelino nói. “Chắc chắn cậu ấy sẽ sẵn sàng. Chúng tôi rất vui mừng khi Thomas gia nhập đội bóng vì năng lực, khả năng chơi bóng và cả sự chân thành của cậu ấy. Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời với rất nhiều kinh nghiệm. Cậu ấy đã chơi cho rất nhiều CLB hàng đầu. Chúng tôi biết cậu ấy có trình độ cao…”.

Khi được hỏi thêm về việc liệu đã nói chuyện với Partey về mức độ thù địch mà ông có thể mong đợi vào tối thứ Ba hay chưa, Marcelino nói: “Chúng tôi đang phân tích và nói về một cầu thủ có thể hoàn toàn vô tội. Chúng tôi sẽ chơi một trận bóng đá vào ngày mai, nơi mà điều quan trọng là bóng đá. Ở đây, nước Anh, chính là nơi bóng đá được phát minh. Anh hiểu ý tôi chứ? Cảm ơn!”.

Marcelino đã từ chối đảm bảo liệu Partey có góp mặt trong đội hình hay không, nhưng khi được hỏi lại vào cuối buổi họp báo căng thẳng ở London, vị HLV của Villarreal đã than phiền về những tranh cãi xung quanh cầu thủ 32 tuổi này. “Cậu ấy đang ở cùng đội, cậu ấy sẵn sàng ra sân và ngày mai nếu không có vấn đề gì về thể lực, cậu ấy sẽ ở lại với tất cả chúng tôi”, Marcelino nói. “Chúng tôi đang nói về Thomas nhiều hơn là trận đấu”.

THANH TUẤN