Ông Trần Anh Tú trúng cử Chủ tịch LĐBĐ TPHCM nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp

Sáng 29-11, LĐBĐ TPHCM (HFF) đã tổ chức Đại hội Khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030). Đại hội HFF khóa I diễn ra sau khi hợp nhất LĐBĐ TPHCM và LĐBĐ Bình Dương. Ông Trần Anh Tú đã được bầu làm Chủ tịch HFF cùng với 4 Phó Chủ tịch Vũ Đức Thành, Ngô Lê Bằng, Hồ Hồng Thạch và Ngô Văn Lui.

Ông Trần Anh Tú (giữa) trúng cử Chủ tịch HFF nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong nhiệm kỳ qua, bóng đá TPHCM đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Từ thành tích 7 năm liên tiếp đoạt chức VĐQG của CLB nữ TPHCM hay CLB Thái Sơn Nam TPHCM lần thứ 14 đăng quang ở giải futsal VĐQG. Hai đội trên cũng thường xuyên đóng góp nhiều thành viên cho đội tuyển quốc gia và liên tục là “lá cờ đầu” trong cả nước.

Nhìn lại những thành tích tốt trong chặng đường vừa qua, HFF xem đó là động lực cũng như trách nhiệm để hướng đến nhiệm kỳ mới. Tại Đại hội, HFF cũng đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm để làm “kim chỉ nam cho hành động”.

Theo đó, HFF đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng hệ thống đào tạo trẻ và bóng đá học đường; đầu tư phát triển CLB đỉnh cao và bóng đá nữ; tiếp tục khẳng định vị thế futsal TPHCM; chuyên nghiệp hóa công tác tổ chức giải; đẩy mạnh vận động tài trợ - tăng tự chủ tài chính; ứng dụng công nghệ trong quản trị, thống kê và truyền thông bóng đá.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM - nói: "Chúng ta cần tạo ra học viện bóng đá xứng tầm với TPHCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Thời gian qua HFF đã liên kết với CLB Lyon (Pháp) trong chương trình đào tạo trẻ. Tuy nhiên, khi nói đến bóng đá TPHCM ở giai đoạn mới, HFF cần phát triển xứng tầm, có học viện riêng. Bóng đá nữ phải tiếp tục là mũi nhọn, phải tiến ra quốc tế và vương tầm thế giới…”.

Đại hội cũng đã thông qua Điều lệ Khóa I với một số bổ sung như cập nhật trụ sở và mô hình tổ chức; mở rộng quyền hạn về quản trị, hợp tác quốc tế; cho phép Liên đoàn thành lập doanh nghiệp trực thuộc để tăng tính tự chủ tài chính… để phù hợp với tình hình mới sau khi hợp nhất hai Liên đoàn.

Phó Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ trao hoa chúc mừng các ủy viên Ban chấp hành LĐBĐ TPHCM khóa I.

Đại hội đã bầu ra 17 ủy viên Ban chấp hành, gồm có 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch, cùng với 12 ủy viên đảm bảo đại diện đầy đủ các lĩnh vực bóng đá đỉnh cao, futsal, bóng đá nữ, đào tạo, phong trào, tài chính - tài trợ, truyền thông và quản trị.

Theo kết quả bầu cử, ông Trần Anh Tú được bầu làm Chủ tịch HFF khóa I nhiệm kỳ 2025-2030. Các Phó Chủ tịch gồm các ông Vũ Đức Thành, Ngô Lê Bằng, Hồ Ngọc Thạch và Ngô Văn Lui. Ông Trần Đình Huấn được bổ nhiệm vào vị trí Tổng thư ký HFF. 3 Phó TTK gồm các ông Đỗ Văn Toàn, Đỗ Hữu Lê Xuân Cường và Hoàng Ngọc Tuấn. Ông Đoàn Minh Xương được bầu vào chức danh Trưởng ban kiểm tra của HFF khóa I.

Thái Sơn Nam tiếp tục đồng hành cùng HFF Tập đoàn Thái Sơn Nam tiếp tục trở thành người bạn lớn, nhà đồng hành và là đối tác chiến lược của HFF khi công bố mức tài trợ 20 tỷ đồng cho Khóa I. Trong thời gian qua, Thái Sơn Nam đã gắn kết cùng bóng đá TPHCM khi đã tài trợ cho nhiệm kỳ cũ, tài trợ cho bóng đá nữ TPHCM, các giải bóng đá futsal, phong trào trên địa bàn Thành phố. Ông Trần Anh Minh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Thái Sơn Nam công bố số tiền tài trợ 20 tỷ đồng cho HFF khóa 1. Với khoản tài trợ lớn, có tính cam kết dài hạn lần này là nguồn lực quan trọng để HFF thực hiện các chương trình chiến lược về phát triển futsal, bóng đá phong trào, đào tạo trẻ và nâng cao năng lực quản trị trong giai đoạn mới…

QUỐC CƯỜNG