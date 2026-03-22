Nóng cuộc đua tuyển ngoại binh

Dù Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 chưa chính thức khởi tranh, không khí trước giờ G đã trở nên sôi động và hấp dẫn khi các đội đua ráo riết tuyển chọn ngoại binh chất lượng nhằm hướng đến những danh hiệu cao quý.

13 ngoại binh tham dự giải đấu năm nay

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM là giải đua truyền thống do Đài Truyền hình TPHCM (HTV) tổ chức, nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Tại lễ công bố giải diễn ra sáng 22-3 tại trụ sở HTV, Ban tổ chức cho biết cuộc đua năm nay gồm 25 chặng, khởi tranh ngày 3-4 tại Phú Thọ và kết thúc đúng vào ngày 30-4 lịch sử tại TPHCM, với tổng lộ trình 2.745 km. Giải quy tụ 16 đội mạnh trên cả nước, trong đó có những cái tên đáng chú ý như Tập đoàn Lộc Trời, TPHCM Vinama, Võ Đắc Đồng Nai… Đặc biệt, cuộc đua năm nay đánh dấu sự trở lại sau 17 năm của đội đua từng vang bóng một thời – Công An TPHCM.

Lễ công bố Cúp Truyền hình TPHCM 2026 diễn ra sáng 22-3

Một điểm nhấn đáng chú ý về chuyên môn là việc Ban tổ chức quyết định loại nội dung đồng đội tính giờ khỏi chương trình thi đấu sau 12 năm liên tiếp áp dụng. Đây được xem là bước điều chỉnh hợp lý, góp phần tăng tính hấp dẫn và cân bằng cho cuộc đua. Trước đây, các đội yếu hơn thường gặp bất lợi do lực lượng không đồng đều và kinh phí đầu tư xe chuyên dụng tính giờ đắt đỏ, qua đó khó cạnh tranh với các đội giàu tiềm lực như TPHCM hay An Giang.

Với các đua đeo bám theo cách của tay đua Việt Nam, những đội mạnh thường dùng chặng đồng đội tính giờ làm vũ khí đánh bại các đội yếu thế, khiến những đội như Thanh Hóa, Hà Nội gần như không có cơ hội cạnh tranh các danh hiệu Áo vàng, Áo cam.

Việc loại bỏ nội dung đồng đội tính giờ tính vào thành tích cá nhân năm nay được xem là “cởi trói” cho các đội chiếu dưới, mở ra cơ hội cạnh tranh sòng phẳng hơn, thay vì tâm lý “chưa đua đã thấy thua”.

Khi nút thắt được tháo gỡ, các đội yếu hơn cũng mạnh dạn nhập cuộc trong cuộc đua tuyển mộ ngoại binh. Đội Thanh Hóa lần đầu tiên trong lịch sử chiêu mộ tay đua nước ngoài – Anton Popov (Nga), Quân khu 7 cũng bổ sung Pawel Szostka (Ba Lan), tân binh Công An TPHCM đưa về Chalapud (Colombia), trong khi Nhựa Bình Minh có sự phục vụ của Ilia Shchegolkov (Nga)...

Công bố các giải thưởng

Các đội mạnh cũng nhanh chóng sở hữu những ngoại binh chất lượng: Sergei Kulikov (Nga, Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Maikin (Nga, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Mugisha Moise (Rwanda, Vinama TPHCM)… Tổng cộng có 13 ngoại binh góp mặt – con số cao nhất trong lịch sử giải.

Phát biểu tại lễ công bố, nhà báo Cao Anh Minh – Tổng Giám đốc HTV, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Năm nay, cuộc đua lần thứ 38 được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt khi cả nước vừa trải qua ‘ngày hội non sông’, mở ra một giai đoạn phát triển mới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trải qua 37 năm hình thành và phát triển, Cúp Truyền hình đã trở thành sự kiện thể thao – văn hóa uy tín, giàu truyền thống, là hành trình bền bỉ của nhiều thế hệ làm truyền hình thể thao HTV. Ở lần thứ 38, giải tiếp tục được tổ chức với tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp hơn.”

Với thông điệp “Non sông liền một dải” – “Cùng xây cuộc sống xanh”, HTV và Tôn Đông Á sẽ triển khai các hoạt động cộng đồng tại những địa phương đoàn đua đi qua, với tổng kinh phí dự kiến 1,8 tỷ đồng.

Toàn bộ 25 chặng đua được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của HTV gồm: HTV9, HTV7, HTV Thể thao và các nền tảng mạng xã hội của HTV.

QUANG TRỰC