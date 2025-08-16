Những điểm nhấn thú vị trên áo đấu Premier League mùa 2025-2026

Áo đấu bóng đá ngày nay là một ngành kinh doanh lớn. Đặc biệt với không ít câu lạc bộ bán áo với giá từ 85 bảng trở lên. Khi thể thao và thời trang ngày càng đan xen – Jack Grealish làm đại sứ cho Gucci, Son Heung-min cho Burberry, Kalvin Phillips trong đôi bốt Loewe cỡ lớn – sự quan tâm của bóng đá chính thống với thời trang đã vượt xa hình ảnh David Beckham trong chiếc sarong. Đây là một xu hướng mà cựu người mẫu sàn catwalk Pep Guardiola chắc chắn rất trân trọng

Sau vài năm với những thiết kế áo đấu dưới mức trung bình – từ nhạt nhẽo đến thực sự kinh khủng – mùa giải Premier League 2025-26 đã nâng tầm phong cách thời trang. Những bộ áo đấu màu đen tuyền và điểm nhấn màu xanh lam rất được ưa chuộng; trong khi các nhà sản xuất vẫn khăng khăng lấy cảm hứng từ kiến trúc sân nhà và cảnh quan xung quanh. Mức độ thành công của ý tưởng này rất khác nhau; nhưng Everton, Leeds và Burnley lần này đã làm rất tốt.

Không thương hiệu nào làm người hâm mộ thất vọng, nhưng các nhà thiết kế Adidas đặc biệt xuất sắc với loạt áo đấu tinh tế. Các nhãn hiệu nhỏ hơn cũng gây ấn tượng. Và thật vui khi thấy ba đội bóng trở lại được khoác lên những bộ áo đẹp mắt.

Mùa 2025-26 sẽ là mùa cuối cùng các công ty cá cược được phép làm nhà tài trợ chính trên áo, nhưng dựa trên số lượng vẫn còn hiện diện, có vẻ họ sẽ không dễ dàng rời đi. Dưới đây là tất cả các thiết kế – lấy cảm hứng từ cát, bầu trời và biển – sắp xuất hiện từ đường hầm sân bóng.

Arsenal

Áo sân nhà Arsenal mùa 2025-26, với logo chữ A đồ họa

Arsenal ra mắt áo sân nhà mới trên một trang web đỏ máu, với hiệu ứng trái tim đập trên màn hình; một không khí u ám cho đến khi bạn nghĩ về Mikel Arteta, người có chút gì đó bí ẩn. Motif lặp lại tinh tế trên áo là chữ A gothic (gợi nhớ đến phông chữ trên huy hiệu “Victoria Concordia Crescit” 1949-50), kết hợp với cổ và tay áo trắng sắc nét. Tay áo vẫn có dòng chữ “Visit Rwanda”.

Áo sân khách cũng đẹp: hoa văn hình tia chớp xanh hoàng gia gợi nhớ thiết kế giữa thập niên 90, thoáng giống vải ghế tàu điện ngầm Victoria line. Áo thứ ba mang ảnh hưởng art deco, màu kem và đỏ rượu, với logo ba lá Adidas giống nửa trên của lá cần sa. Nhìn chung, bạn sẽ vui vẻ mang áo này về ra mắt mẹ.

Không hiểu sao Arsenal cần đến năm áo thủ môn, nhưng David Raya sẽ mặc một trong các màu: xanh lá, xanh đậm hơn, vàng-đỏ, vàng-đen, hoặc tím.

Aston Villa

Áo sân nhà mới của Aston Villa, với họa tiết vàng ở cổ tay



Tay áo của áo sân nhà Adidas của Villa được cho là “tôn vinh” sân vận động. Đây là chủ đề phổ biến nhưng thường bị thực hiện kém. Tuy nhiên, áo của Villa thực sự tái hiện Villa Park với họa tiết vàng phức tạp ở cổ tay, giống mặt tiền Holte End. Màu chính là đỏ rượu và xanh lam cổ điển; quần đùi trắng, tất có monogram “AV” vàng.

Áo sân khách chủ yếu màu đen với tay raglan xám, tạm ổn nhưng hơi giống khi máy in hết mực màu. Áo thứ ba thì như tranh vẽ bằng ngón tay của trẻ mẫu giáo với màu tím và xanh. Vui mắt.

Áo thủ môn sân nhà: màu xanh đậm gợi liên tưởng đến đờm khi bạn bị viêm phổi, không hứa hẹn gì tốt cho Emi Martínez (hoặc người thay thế).

Bournemouth

Ảnh ghép áo mới của Bournemouth: sọc đen đỏ với viền vàng

Logo nhà tài trợ “bj88” trên áo Bournemouth là một thảm họa. Khó mà nhìn qua để đánh giá áo Umbro, nhưng áo có sọc dọc đen-đỏ với hiệu ứng “cát gợn sóng” gợi vị trí ven biển, cổ và tay áo viền vàng.

Áo sân khách gợi lại kỷ nguyên xanh-đen, với huy hiệu và logo Umbro thêu. Áo thứ ba màu hồng pastel. Áo thủ môn sân nhà xanh phát quang; sân khách tím sáng.

Brentford

Áo sân nhà mới của Brentford: sọc đỏ trắng và cổ giả dây cổ điển



Thomas Frank ra đi không phải là thay đổi duy nhất: Brentford chuyển từ Umbro sang Joma. Thương hiệu Tây Ban Nha kỷ niệm 100 năm màu đỏ-trắng với chữ “100” ở cổ áo, thiết kế gợi lại áo năm 1925, sọc rộng viền đường mảnh, cổ giả dây. Nhưng áo sân khách thì như màu đất, thật sự khó coi. Áo thủ môn màu hồng tươi, áo thứ ba nhạt với xanh lam, cá hồi và đỏ rượu.

Brighton

Áo sân nhà mới của Brighton, với điểm nhấn xanh lam

Áo sân nhà Brighton lần đầu có màu “Hyper Turq” (tức xanh lam) do Nike tự đặt tên, xuất hiện trên logo Nike và phần nách, gợi lan can ven biển Brighton. Cổ chữ V có dòng chữ “WE ARE BRIGHTON”. Áo sân khách là hỗn hợp lilac và mauve, logo và huy hiệu căn giữa. Áo thứ ba có thể tái sử dụng áo sân khách mùa trước. Áo thủ môn màu vàng, cam, đen.

Burnley

Thiết kế mới của Castore cho Burnley – đỏ rượu với hoa văn địa hình

Chào mừng Burnley trở lại. Castore tạo ra áo sân nhà đỏ rượu với hoa văn địa hình tinh tế, tái hiện vùng nông thôn Lancashire và dãy Pennines. Áo sân khách xanh bầu trời với họa tiết giống mây cirrus (hoặc sóng âm). Áo thủ môn rực rỡ như lễ hội Holi, áo thứ ba đen viền vàng.

Chelsea

Áo mới của Chelsea, không có nhà tài trợ



Chelsea kỷ niệm 120 năm với áo xanh đậm truyền thống, họa tiết tinh tế “thể hiện tinh thần trẻ trung của tây London”. Không có nhà tài trợ, áo trông đẹp hơn nhiều. Áo sân khách màu “Phantom” (trắng), “Galactic Jade” (xanh lá) và đỏ, gợi lại áo 1974-75. Áo thủ môn sân nhà đen, sân khách xanh lá. Áo thứ ba chưa ra mắt nhưng có tin đồn mang huy hiệu thập niên 90.

Crystal Palace

Áo sân nhà của Crystal Palace mùa này



Macron tiếp tục sản xuất áo cho Crystal Palace. Áo sân nhà có sọc đỏ-xanh với dải trắng xen kẽ, cổ và vai trắng tinh tế. Áo sân khách vàng đậm, kỷ niệm chiến thắng FA Cup 2025, được gọi là “Golden Eagle”. Áo thủ môn xanh nhạt.

Everton

Áo sân nhà mới của Everton với hoa văn sóng



Áo sân nhà Everton màu xanh với hoa văn sóng, đại diện cho sông Mersey và sân mới ven sông. Tất có hình bóng tháp Prince Rupert. Áo sân khách vàng nhạt, quần đùi xanh, cổ tay gợi đường ray cũ của bến cảng Liverpool. Áo thứ ba có thể màu đen với tháp Prince Rupert. Áo thủ môn xanh (sân nhà) hoặc đen (sân khách).

Fulham

Áo mới của Fulham. Toàn trắng với viền đen



Áo sân nhà Fulham trắng hoàn toàn, cổ chữ V, viền đen, huy hiệu cao su tái hiện lan can Craven Cottage. Áo sân khách xanh lá vôi gợi nhớ áo 1999-2000. Áo thủ môn đỏ với chi tiết kim loại.

Leeds United

Áo mới của Leeds, với họa tiết mosaic



Áo sân nhà Leeds trắng, xanh, vàng với hoa văn lấy cảm hứng từ gạch mosaic ở hầm Lowfields. Áo sân khách xanh với điểm nhấn vàng, logo Red Bull màu vàng. Áo thủ môn xanh nhạt, cam, tím đậm. Áo thứ ba là hỗn hợp ba màu truyền thống, hơi hỗn loạn nhưng thú vị.

Liverpool

Curtis Jones và Ryan Gravenberch trong áo sân nhà và sân khách mới của Liverpool



Adidas trở lại với hợp đồng 10 năm. Áo sân nhà đỏ dâu tây, cổ và tay áo trắng. Áo sân khách trắng nhạt với điểm nhấn đỏ và xanh đậm. Áo thứ ba xanh bạc hà, gợi nhớ thập niên 90.

Manchester City

Áo sân nhà mới của Manchester City với dải sash

Puma thiết kế áo sân nhà xanh da trời với dải sash lần đầu xuất hiện, cổ cùng màu tạo vẻ mượt mà. Áo sân khách đen tuyền, gợi Johnny Cash hoặc tâm trạng trầm uất. Áo thứ ba xám mưa với điểm nhấn xanh neon, lấy cảm hứng từ mưa Tây Bắc. Áo thủ môn nhiều màu sặc sỡ, bao gồm hồng phấn.

Manchester United

Bruno Fernandes mặc áo mới của Manchester United mùa 2025/2026

Áo sân nhà có dòng “Theatre of Dreams” ở cổ, họa tiết trừu tượng gợi Old Trafford. Áo sân khách trắng với điểm tím và lavender, gợi áo 1990-92. Áo thứ ba đen-vàng, giống áo 1993-94.

Newcastle United

Áo sân nhà mới của Newcastle với họa tiết Shepherd’s plaid



Áo sân nhà có sọc đen trắng với viền Shepherd’s plaid, dòng “HOWAY THE LADS” ở cổ. Áo sân khách giống áo đội tuyển Saudi. Áo thứ ba cam cháy-xanh, logo ba lá. Áo thủ môn vàng, xanh, tím, hồng.

Nottingham Forest

Áo sân nhà của Forest, kết hợp cũ và mới



Áo sân nhà gợi áo đầu thập niên 90, cổ polo, sọc mảnh rộng, huy hiệu khiên. Áo sân khách kem với họa tiết dệt giống ren Nottingham. Áo thủ môn vàng, cam, xanh.

Sunderland

Áo sân nhà mới của Sunderland với cổ chữ V đen và sọc đỏ trắng



Hummel tạo áo sân nhà với cổ chữ V đen, sọc đỏ-trắng mảnh, huy hiệu căn giữa lần đầu từ thập niên 90. Áo sân khách xanh hoàng gia với họa tiết bàn cờ và ngọn hải đăng Roker Beach. Áo thứ ba đen tuyền.

Tottenham Hotspur

Cầu thủ Tottenham tạo dáng trong áo sân nhà trắng



Áo sân nhà có logo và huy hiệu căn giữa, điểm nhấn xám (Iron Ore), kết cấu gân. Áo sân khách đen tuyền, gợi Roger Federer 2007. Áo thủ môn hồng-tím hoặc xanh bạc hà-xanh rừng. Áo thứ ba có thể vàng-navy với huy hiệu thập niên 90.

West Ham

Jarrod Bowen mặc diện mạo mới của Hammers



Áo sân nhà Umbro đỏ rượu, cổ và tay áo viền xanh, huy hiệu đầy đủ trở lại. Áo sân khách kem nhạt, cổ đen. Áo thứ ba navy-vàng với logo Hammers lớn. Áo thủ môn xanh, cam, lilac.

Wolves

Áo sân nhà vàng với họa tiết vui nhộn, gợi Molineux Pleasure Gardens, phong cách thập niên 70. Áo sân khách xanh lam, cổ và tay áo xanh đậm. Áo thủ môn sân nhà đen, sân khách hồng.

LONG KHANG