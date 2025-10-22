Những bước nhảy truyền cảm hứng

Ngày 22-10 tại TPHCM, giải Khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc 2025 chính thức khai mạc, mang đến thông điệp nhân văn sâu sắc và những màn trình diễn đầy cảm hứng.

Các VĐV tự tin thi đấu trên sàn diễn

Giải đấu do Ủy ban Paralympic Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Thể dục Việt Nam, Hội Người mù TPHCM và Câu lạc bộ SOLAR Dance tổ chức, hướng đến mục tiêu lan tỏa tinh thần hòa nhập, khẳng định giá trị sống tích cực của người khiếm thị.

Giải Khiêu vũ thể thao người khiếm thị toàn quốc 2025 quy tụ hơn 80 vận động viên đến từ các địa phương trên toàn quốc. Các tuyển thủ sẽ tranh tài ở các nội dung: Ballroom, Latin, Standard và phong trào.

Các đoàn tham dự giải

Theo ông Trần Đức Thọ - Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam, khiêu vũ thể thao không chỉ là nghệ thuật của chuyển động, mà còn là biểu tượng của lòng can đảm và nghị lực. Mỗi bước nhảy là một thông điệp về khát vọng sống, về niềm tin rằng mọi giới hạn có thể được chinh phục.

Tạo nên những màn trình diễn thành công, các vận động viên phải nỗ lực rất nhiều, lắng nghe, cảm nhận từng nhịp nhạc để hòa nhịp với bạn nhảy. Khiêu vũ thể thao không chỉ là niềm vui, mà còn là nguồn sáng giúp cuộc sống các vận động viên thêm ý nghĩa và trọn vẹn mỗi ngày.

Bởi thế mà sự kiện mang đến ý nghĩa nhân văn sâu sắc, lan tỏa thông điệp “Sống tích cực – Hòa nhập – Tỏa sáng”, cổ vũ cộng đồng xã hội tiếp tục quan tâm, đồng hành và tạo cơ hội cho người khiếm thị được tỏa sáng bằng chính khả năng và nghị lực của mình.

NGUYỄN ANH