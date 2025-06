Nhiệt độ khắc nghiệt đe dọa FIFA Club World Cup

Giải đấu mới tại Mỹ, vốn đã gây tranh cãi vì lịch thi đấu dày đặc và sự can thiệp của FIFA, có khả năng diễn ra trong điều kiện nhiệt độ trên 30°C.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ dự báo “rủi ro nhiệt độ mức độ trung bình” tại Miami và Los Angeles cuối tuần này, với nhiệt độ có thể vượt 30°C. Cơ quan này cảnh báo những người nhạy cảm với nhiệt, đặc biệt là những ai “tập luyện hoặc tham gia hoạt động nặng ngoài trời vào thời điểm nóng nhất trong ngày”, sẽ bị ảnh hưởng.

Khi Lionel Messi và Inter Miami khai mạc giải đấu vào tối thứ Bảy trước Al Ahly của Ai Cập, lúc 20g tại Miami, độ ẩm tuy cao nhưng nhiệt độ đỉnh điểm trong ngày đã qua. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain và Atlético Madrid phải thi đấu dưới ánh nắng gay gắt của California vào Chủ Nhật, trong trận đấu bảng B bắt đầu lúc giữa trưa tại sân Rose Bowl không có mái che ở Pasadena.

Club World Cup của FIFA đã trở thành tâm điểm tranh cãi vì nhiều vấn đề trong bóng đá chuyên nghiệp, tuy nhiên, giải đấu mùa hè này đang đối mặt với một thách thức mà các cơ quan quản lý bóng đá ít kiểm soát hơn: biến đổi khí hậu.

Mỹ từng tổ chức một trong những kỳ World Cup nóng nhất vào năm 1994, với trận đấu giữa Ireland và Mexico diễn ra trong nhiệt độ lên tới 40°C. World Cup nữ năm 1999 mát mẻ hơn, với nhiệt độ gần mức trung bình 60 năm. Tuy nhiên, trong 30 năm qua, nhiệt độ trung bình tại Mỹ đã tăng hơn 1°C, và nước này đã trải qua chín trong mười năm nóng nhất trong lịch sử.

Sân Rose Bowl không có mái che ở Pasadena sẽ là nơi diễn ra trận đấu bảng B giữa PSG và Atlético Madrid dưới ánh nắng gay gắt của California. Nguồn: Mario Tama/Getty Images

Năm ngoái, tại Copa América ở Mỹ, hậu vệ Uruguay Ronald Araújo phải rời sân giữa hiệp trong trận gặp Panama do chóng mặt và tụt huyết áp vì mất nước, trong một trận đấu buổi tối tại Miami. Trợ lý trọng tài Humberto Panjoj cũng ngã quỵ trên sân trong trận Canada gặp Peru ở Kansas City, do mất nước khi nhiệt độ “cảm giác như” 38°C. Hậu vệ Canada Alistair Johnston gọi khung giờ 17g là “không thể chấp nhận được” và “không an toàn cho cả người hâm mộ.”

Tại Club World Cup, 35 trong số 63 trận đấu được lên lịch trước 17g. Theo nghiên cứu của Fossil Free Football, 8 trong 11 sân vận động không có hoặc chỉ có mái che hạn chế, và bốn địa điểm đã trải qua “sự kiện nhiệt độ đáng chú ý” (nhiệt độ ít nhất ở mức cao 30°C) trong năm năm qua. Ngoài ra, nhóm này tính toán rằng các đội bóng di chuyển tới giải sẽ tạo ra 564.877 km đường bay.

Dù các sự kiện nhiệt độ cực đoan không chắc chắn xảy ra, nhưng biến đổi khí hậu khiến chúng có khả năng cao hơn trước đây. Quy định của FIFA về thời tiết khắc nghiệt chỉ đề cập đến “nghỉ giải lao làm mát” khi nhiệt độ quả cầu ướt (WBGT, đo lường căng thẳng nhiệt bao gồm độ ẩm và luồng không khí) vượt 32°C, cho phép cầu thủ bổ sung nước một lần mỗi hiệp. Tuy nhiên, liên đoàn cầu thủ quốc tế FifPro cho rằng ngưỡng này nên nằm trong khoảng 28-32°C với tùy chọn nghỉ uống nước hai lần mỗi hiệp, và các trận đấu cần được dời lịch nếu nhiệt độ vượt 32°C.

Với lịch thi đấu dày đặc và khí hậu nóng ở các địa điểm như Orlando và Miami, nhiệt độ khắc nghiệt đang trở thành vấn đề an toàn ngày càng quan trọng. FifPro sẽ giám sát chặt chẽ tình hình để ưu tiên sức khỏe cầu thủ. Theo nguồn tin từ ban tổ chức, FIFA sẽ theo dõi hoạt động giải đấu và sân vận động hàng ngày, có thể áp dụng thêm biện pháp bảo vệ cầu thủ và khán giả. Tuy nhiên, hiện chưa có biện pháp mới nào để đối phó với nhiệt độ. Khả năng dời lịch trận đấu khỏi thời điểm nóng nhất trong ngày là rất thấp, do giải đấu 32 đội tổ chức bốn trận mỗi ngày ở vòng bảng và phải đáp ứng nhu cầu của các nhà đài.

Club World Cup dường như được tổ chức một cách vội vã, tuy nhiên, đây có thể là bài kiểm tra quan trọng cho World Cup 48 đội vào năm sau, với 104 trận đấu tại nhiều địa điểm ở miền nam Mỹ và Mexico. Dù thời tiết mát mẻ không phải là không thể, dữ liệu cho thấy khả năng ngược lại cao hơn. Những bài học về bảo vệ cầu thủ, trọng tài, khán giả và những người liên quan sẽ rất quan trọng, bên cạnh các mối quan ngại chính trị ngày càng tăng về các giải đấu này. Rủi ro từ nhiệt độ tăng cao đối với sức khỏe con người cần được xem xét nghiêm túc.

LONG KHANG