Nhiệm vụ kép của HLV Potter trước trận đầu tiên dẫn dắt Thụy Điển

HLV Graham Potter đã trở lại cội nguồn, và sự tái hợp bất ngờ này dường như là định mệnh được sắp đặt hoàn hảo cho cả ông và đội tuyển Thụy Điển. Chỉ hơn nửa tháng sau khi bị West Ham sa thải, Potter tiếp quản vị trí HLV trưởng của Thụy Điển, một đất nước mà ông đã tạo dựng tên tuổi của mình, đưa Östersunds từ vô danh ra châu Âu trong suốt 7 năm. Với kinh nghiệm sâu sắc về văn hóa bóng đá địa phương, sự có mặt của Potter được kỳ vọng sẽ vực dậy một đội tuyển đang rệu rã và mất phương hướng.

Công việc của HLV Potter tại Thụy Điển không hề đơn giản. Đội bóng Bắc Âu này đang trải qua một chiến dịch vòng loại World Cup thảm họa ở bảng B. Họ đang đứng cuối bảng với vỏn vẹn một điểm, sau khi để thua ba trận liên tiếp dưới thời người tiền nhiệm Jon Dahl Tomasson, trong đó có hai thất bại trước Kosovo. Sự rời rạc và vô định hình trong lối chơi đã khiến Thụy Điển phải đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Tuy nhiên, "lưới an toàn" của vòng play-off World Cup vào tháng 3 vẫn rộng mở nhờ thành tích Nations League năm ngoái của họ. Điều này mang lại cho Potter ít nhất 4 trận đấu để xoay chuyển tình thế. Mục tiêu trước mắt của ông không chỉ là giành chiến thắng mà còn là khôi phục lại bản sắc và tinh thần chiến đấu đã bị mất.

Ngay trong tuần huấn luyện tại Marbella, Potter đã đưa ra quyết định mang tính "chăn ấm nệm êm" khi thông báo đội bóng sẽ trở lại với sơ đồ 4-4-2 quen thuộc. Đây là một tín hiệu cho thấy ông ưu tiên sự ổn định và trật tự, điều mà Thụy Điển đã đánh mất dưới thời Tomasson, người bị chỉ trích là để đội bóng trở nên lỏng lẻo và thiếu kiểm soát.

Trên thực tế, Thụy Điển sở hữu một "mỏ vàng" tài năng đáng kinh ngạc, được ví như thế hệ vàng của riêng họ, tương tự như Na Uy đang có Erling Haaland và Martin Ødegaard. Những cái tên như Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga, Roony Bardghji, Yasin Ayari và Lucas Bergvall đều là những cầu thủ đẳng cấp cao đang thi đấu ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Chính Dejan Kulusevski từng tuyên bố đội bóng này sẽ "trở thành một trong những đội tốt nhất thế giới." Nhiệm vụ của Potter là phải tìm ra sự cân bằng tấn công phù hợp và khiến tập hợp những cá nhân xuất sắc này hoạt động như một khối thống nhất.

Thế nhưng, Potter sẽ phải đối mặt với khó khăn ngay trong trận ra mắt đầy cam go với Thụy Sĩ. Danh sách chấn thương đã hạn chế đáng kể lựa chọn của ông, khi Gyökeres và Bergvall vắng mặt, cùng với chấn thương nhẹ của đội trưởng Victor Lindelöf. Đặc biệt, ngôi sao quan trọng nhất là Alexander Isak đang bị hành hạ bởi các vấn đề về háng kể từ khi chuyển đến Liverpool và sẽ chỉ có thể vào sân từ băng ghế dự bị.

Trong bối cảnh thiếu vắng các trụ cột, Potter cần tập trung vào việc khơi dậy tinh thần tập thể quên mình và bền bỉ — phẩm chất mà Thụy Điển luôn được biết đến. Trong trại huấn luyện, Potter đã chia đội hình thành các nhóm nhỏ và yêu cầu các cầu thủ kể về những cá nhân quan trọng (HLV, thành viên gia đình) đã định hình sự nghiệp của họ. Mục đích của hoạt động này là tạo ra một mức độ cởi mở và trung thực hiếm có, xây dựng thứ mà ông gọi là "tình anh em trong đội."

Hình ảnh Potter tự tin tổ chức buổi họp báo trước trận đấu bằng tiếng Thụy Điển lưu loát — một kỹ năng được trau dồi trong bảy năm ở Östersunds — càng củng cố thêm niềm tin và sự ủng hộ của người hâm mộ. Sự gần gũi này tạo ra sự tương phản rõ rệt với người tiền nhiệm Tomasson, một người Đan Mạch thường chọn nói tiếng Anh, khiến môi trường đội tuyển trở nên xa cách.

Mặc dù thử thách hiện tại của Thụy Điển là rất lớn, nhưng đây lại là một cơ hội vàng cho chính Potter. Sau những bước đi sai lầm ở Chelsea và một giai đoạn ngắn hỗn loạn tại West Ham, việc trở lại Thụy Điển là một bước lùi hợp lý để Potter tìm lại bản ngã của mình: một HLV điềm tĩnh, thực dụng và có trí tuệ cảm xúc cao, người từng thành công trong việc giúp đội bóng yếu thế vươn lên.

Potter đã khẳng định: "Tôi sẽ không có mặt ở đây ngày hôm nay nếu không có thời gian ở Thụy Điển." Có lẽ, việc trở lại những gì quen thuộc — 4-4-2 hay bất cứ hệ thống nào khác — sẽ giúp cả Potter và quốc gia mà ông yêu mến khôi phục danh tiếng, tìm lại ngọn lửa chiến đấu và đặt mục tiêu cuối cùng là giành lấy một suất tham dự World Cup 2026.

HỒ VIỆT