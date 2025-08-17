‘Người hùng mới’ - ‘Bản hợp đồng đỉnh cao’ - Reijnders tỏa sáng rực rỡ cho Man City

Reijnders trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Man City ghi bàn và kiến tạo trong trận ra mắt tại Premier League, sau huyền thoại Sergio Aguero. Nếu anh đạt được dù chỉ một nửa thành công như tiền đạo người Argentina, Reijnders chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao lớn của CLB. “Tôi rất hài lòng với một bàn thắng, một kiến tạo và một chiến thắng ấn tượng. Đây là khởi đầu tuyệt vời, và chúng tôi cần tiếp tục duy trì phong độ”, Reijnders chia sẻ.

Còn ai nhớ Kevin De Bruyne?

Tiền vệ người Bỉ đã rời Man City vào mùa hè, để lại dấu ấn không thể phai mờ. Nhưng giờ đây, các CĐV City đã tìm thấy một người hùng mới để yêu mến: Tijjani Reijnders. Cầu thủ 27 tuổi người Hà Lan đã có màn trình diễn bùng nổ, ghi 1 bàn và kiến tạo 1 lần, giúp Man City vùi dập Wolves ngay tại Molineux, khẳng định tham vọng của đội bóng.

HLV Pep Guardiola không tiếc lời khen ngợi: “Cậu ấy thật sự xuất sắc. Một chàng trai tuyệt vời, tạo được ảnh hưởng ngay từ ngày đầu. Tốc độ, khả năng hỗ trợ ở vị trí tiền vệ trụ, những pha xâm nhập vào khoảng trống và tạo cơ hội – Reijnders làm được tất cả. Ở AC Milan và đội tuyển quốc gia, cậu ấy đã chứng tỏ đẳng cấp. Đây là một bản hợp đồng đỉnh cao cho Man City trong những năm tới”.

Cựu danh thủ Anh Alan Shearer nhận xét trên BBC: “Reijnders chơi quá xuất sắc, gần như là màn trình diễn hoàn hảo của một tiền vệ. Cậu ấy kiểm soát trận đấu theo nhịp độ của riêng mình, luôn di chuyển không ngừng, là cơn ác mộng thực sự cho đối thủ. Wolves hoàn toàn bất lực trước những pha chạy chỗ và khả năng pressing của cậu ấy.”

Reijnders là ai?

Tijjani Reijnders là một tiền vệ box-to-box mạnh mẽ. Anh ra mắt chuyên nghiệp tại PEC Zwolle (Hà Lan) năm 2017, trước khi gia nhập AZ Alkmaar vào năm 2018. Sau một mùa giải cho mượn tại RKC Waalwijk (2019-20), anh trở thành trụ cột của Alkmaar với 13 bàn và 15 kiến tạo sau 128 trận. Năm 2023, Reijnders chuyển đến AC Milan, nơi anh ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo ở mùa giải trước. Chỉ Scott McTominay của Napoli (16) có nhiều đóng góp vào bàn thắng hơn anh trong số các tiền vệ tại Serie A.

Dù chỉ có 4 kiến tạo, ảnh hưởng của Reijnders ở khu vực 1/3 cuối sân là không thể xem nhẹ. Anh đứng thứ 9 về số đường chuyền tiến lên và thứ 5 về số đường chuyền xuyên tuyến tại Serie A mùa trước. Ngoài ra, Reijnders còn xếp thứ 7 về số lần rê bóng hơn 10 mét, một phẩm chất hoàn hảo cho lối chơi chuyển đổi của Pep Guardiola.

Đặc biệt, khả năng phối hợp và tạo điều kiện cho các đồng đội tấn công của Reijnders là không ai sánh bằng. Mùa trước, anh tham gia vào 205 chuỗi phối hợp dẫn đến các pha dứt điểm – con số cao nhất tại Serie A. Anh cũng đứng thứ 2 về số cơ hội thứ cấp được tạo ra (49), tức là đưa bóng đến đúng vị trí để đồng đội tạo cơ hội ghi bàn. Reijnders đã có 23 lần khoác áo đội tuyển Hà Lan và đá chính cả 6 trận tại Euro 2024.

Màn trình diễn của Reijnders trước Wolves là minh chứng cho tài năng của anh. Pha kiến tạo mở tỷ số bằng một đường chuyền tinh tế và bàn thắng ở hiệp một với cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khiến thủ môn Jose Sa bó tay. Không chỉ dừng lại ở đóng góp trực tiếp, Reijnders còn cho thấy sự thống trị với 82 lần chạm bóng, hoàn thành 52/57 đường chuyền (tỷ lệ chính xác 91%) và thực hiện 22 đường chuyền vào 1/3 cuối sân – chỉ kém Nico Gonzalez (24) trong đội hình Man City.

Anh cũng sớm cho thấy sự ăn ý với siêu tiền đạo Erling Haaland, khi một đường chuyền đầy tinh tế giúp chân sút người Na Uy ghi bàn thứ hai. Cựu hậu vệ Anh Chris Powell nhận định: “Reijnders là ngôi sao sáng nhất trận đấu. Với sự trở lại của Rodri và Phil Foden, hàng tiền vệ của Man City sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Sau một mùa giải thất vọng, họ đã đặt một cột mốc mới cho mùa này.”

Vấn đề lực lượng của Guardiola

Pep Guardiola thừa nhận mùa trước Man City gặp khó vì chấn thương, đặc biệt là sự vắng mặt của Rodri – người đoạt Quả Bóng Vàng – do chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Để gia cố tuyến giữa, họ đã chiêu mộ Nico Gonzalez từ Porto với giá 50 triệu bảng vào tháng 1 và Reijnders từ AC Milan với giá 42,5 triệu bảng vào mùa hè.

Về phía thủ môn, James Trafford – tân binh 22 tuổi trở lại từ Burnley – đã giữ sạch lưới trong trận ra mắt, với 3 pha cứu thua xuất sắc khi thay thế Ederson, người vắng mặt vì bệnh. Guardiola cũng đề cập đến tình hình của Ederson, người đang trong năm cuối hợp đồng và được đồn đoán chuyển đến Galatasaray: “Tôi không có thông tin gì mới. Nếu cậu ấy muốn ra đi, điều đó phụ thuộc vào điều kiện của CLB. Quyết định cuối cùng thuộc về đội bóng.”

HLV người Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh mục tiêu hiện tại là giảm bớt số lượng cầu thủ: “Đội hình quá đông, điều này không tốt. Tôi muốn tất cả cầu thủ cảm thấy mình có thể ra sân và đóng góp. Chúng tôi sẽ làm việc để tìm giải pháp trong vài tuần tới.”

HỒ VIỆT