Ngoại hạng Anh vẫn đang “mạo hiểm” với các tiền đạo đến từ Đức

Thương vụ chuyển nhượng Benjamin Sesko từ RB Leipzig sang Man.United nối tiếp “làn sóng” những tiền đạo từ giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) cập bến Ngoại hạng Anh những năm qua, dù thực tế chứng minh rất nhiều thương vụ trước đó đã thất bại.

HLV Ruben Amorim vẫn phải chờ xem thể hiện của Benjamin Sesko tại Man.United.

Trong mùa hè này, ngoài Sesko, Hugo Ekitike là một tiền đạo khác cập bến Ngoại hạng Anh từ Bundesliga, khi ký hợp đồng đắt giá với Liverpool. Còn có thể kể thêm Mathys Tel đã ký hợp đồng vĩnh viễn với Tottenham sau một năm mượn từ Bayern Munich... Nhưng thay vì được kỳ vọng, câu hỏi lớn nhất là liệu họ có thể thay đổi xu hướng gần đây của các tiền đạo được đánh giá cao từ giải đấu của Đức nhưng chật vật ở Ngoại hạng Anh - giải vô địch quốc gia được thừa nhận rộng rãi là hấp dẫn và khốc liệt nhất hành tinh.

Erling Haaland đã phá vỡ nhiều kỷ lục ngay khi anh chuyển đến Man.City từ Borussia Dortmund vào năm 2022. Tuy nhiên, ngôi sao người Na Uy có lẽ là ví dụ thành công duy nhất về việc các tiền đạo từ Bundesliga gia nhập Ngoại hạng Anh. Không khó để chỉ ra những cái tên như Jadon Sancho, Timo Werner, Randal Kolo Muani hay Christopher Nkunku đã đánh mất bản thân sau khi rời khỏi Đức với những bản hợp đồng béo bở. Trong khi Kai Havertz, dù đã vô địch Champions League cùng Chelsea nhưng được cho vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của mình, ngay cả với đội bóng hiện tại là Arsenal.

Ví dụ gần hơn, như Mathys Tel chẳng hạn, chỉ ghi được 2 bàn thắng sau 13 trận tại Ngoại hạng Anh theo dạng cho mượn mùa trước. Việc Omar Marmoush chuyển từ Frankfurt sang Man.City vào tháng 1 cũng không thể gọi là thành công, khi chỉ ghi được 7 bàn thắng sau 16 trận tại Ngoại hạng Anh mùa giải trước…

Omar Marmoush chuyển từ Frankfurt sang Man.City vào tháng 1 cũng chưa thành công.

Mà không chỉ ở Ngoại hạng Anh, một số tiền đạo hàng đầu ở Bundesliga không nhiều có thể tỏa sáng ở môi trường mới. Đỉnh cao sự nghiệp của Luka Jovic là việc gia nhập Real Madrid từ Eintracht Frankfurt vào năm 2019, mức giá 60 triệu EUR là rất cao vào thời điểm đó. Thế nhưng, một người từng được coi là người kế nhiệm tiềm năng cho Cristiano Ronaldo, và giờ sau 6 năm, dù ở tuổi 27 sung sức nhất, Jovic vừa gia nhập AEK Athens của Hy Lạp sau thời gian “lang bạt” tại AC Milan và Fiorentina (của Italy)...

Giới chuyên gia tin rằng, Bundesliga là giải đấu quá “thân thiện” dành cho tiền đạo nhờ sự phóng khoáng của mình. Hàng phòng ngự dâng cao mang lại lợi thế cho những tiền đạo nhanh nhẹn, thể lực tốt, những người có thể tranh bóng và tận dụng những pha đột phá bất ngờ. Ngoài ra, các đội bóng yếu thế thường có xu hướng chấp nhận rủi ro hơn là “dựng xe buýt” và phòng ngự lùi sâu.

Bundesliga luôn dẫn đầu 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu về số bàn thắng ghi được mỗi trận - mùa trước với 3,13 bàn, trong khi các giải đấu khác đều dưới 3 bàn - và là giải đấu duy nhất có trung bình hơn 3 bàn mỗi trận trong 7 năm qua. Và có lẽ cũng chính vì điều này, khi họ bước vào những môi trường mới có tính cạnh tranh cao hơn và nặng về tính chiến thuật hơn, thì ngay lập tức gặp khó khăn.

PHI SƠN