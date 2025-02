Ngoại binh Nga Iurii Kruzhkov tái hợp đội bóng chuyền nam Đà Nẵng

Cầu thủ người Nga Iurii Kruzhkov (giữa) sẽ tiếp tục khoác áo đội nam Đà Nẵng tại mùa giải năm nay. Ảnh: SAOVANGVN

Cố gắng cho chuyên môn

Trao đổi cùng SGGP ngày 22-2, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Huấn luyện và đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng – ông Trần Đỗ Quang cho biết: “Cầu thủ Iurii Kruzhkov tiếp tục khoác áo đội bóng chúng tôi tại giai đoạn thứ nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025. Về cơ bản, cầu thủ và đội bóng đã đạt được thỏa thuận hợp đồng để thi đấu. Hiện tại, cầu thủ đã có mặt ở Đà Nẵng và tập luyện làm quen với cầu thủ chúng tôi. Đây là mùa giải khắc nghiệt nên đội bóng rất tập trung cho công tác chuyên môn”.

Kết thúc giải vô địch quốc gia 2024, đội nam Đà Nẵng giữ hạng 5 và an toàn trụ hạng. Dẫu vậy, so với mùa giải trước thì mùa giải năm nay có tính cạnh tranh quyết liệt hơn do nội dung nam giải đấu còn 8 đội tham dự.

Đội nam Đà Nẵng hiểu được cơ hội tranh chấp thành tích của mình ra sao. Sau nghỉ Tết Nguyên đán 2025, cầu thủ toàn đội bước đã tập luyện cao độ nhất. Lúc này, đội hình nam Đà Nẵng sở hữu không ít gương mặt trẻ được đào tạo cơ bản và trưởng thành góp mặt đội hình chính. Tuy thế, người làm chuyên môn vẫn chờ phát lộ 1 nhân tố thật sự vượt trội dù chưa có.

Chia sẻ từ đại diện ban huấn luyện đội nam Đà Nẵng: “Nguồn lực kinh phí của đội bóng không nhiều vì vậy chúng tôi phải kêu gọi xã hội hóa đồng hành để đủ lực thuê ngoại binh. Cầu thủ Iurii Kruzhkov đã thi đấu quen với lối đánh của Đà Nẵng nên hy vọng sẽ tiếp tục đạt kết quả tốt tại giai đoạn thứ nhất sắp tới”. Iurii Kruzhkov sở hữu chiều cao 1m99 thi đấu sở trường vị trí đối chuyền với khả năng bật đà tấn công là 3m50. Sau Tết Nguyên đán 2025 mới đây, Iurii Kruzhkov từng dự 1 số giải hội làng tại miền Bắc và nhận sự cổ vũ đáng kể của người hâm mộ.

Ổn định ban huấn luyện

Sau giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, HLV kỳ cựu Lê Nho Thạnh đã đề đạt nguyện vọng nghỉ công tác huấn luyện đội bóng. Trong giai đoạn từ sau giải vô địch quốc gia 2024 tới bây giờ, Trung tâm Huấn luyện và đào tạo VĐV TDTT Đà Nẵng giao nhiệm vụ huấn luyện chuyên môn đội bóng chuyền nam cho HLV Trần Viết Cường.

HLV Trần Viết Cường là người có tư duy hiện đại trong huấn luyện và là trợ lý của HLV Lê Nho Thạnh nhiều mùa giải trước đây.

Ông Trần Đỗ Quang cho biết thêm: “Đội bóng tập trung ổn định ban huấn luyện để làm công tác chuyên môn. Chúng tôi sẽ làm việc cùng anh Thạnh trong tuần tới để trao đổi thêm về công việc trước khi thống nhất cuối cùng. Kinh nghiệm và khả năng huấn luyện của HLV Lê Nho Thạnh rất quý đối với đội bóng, nếu HLV đồng ý tiếp tục làm chuyên môn thì đội Đà Nẵng luôn chờ đợi sự giúp sức này. Hiện tại, đội đang được HLV Trần Viết Cường huấn luyện chuyên môn. Trong trường hợp HLV Lê Nho Thạnh không trở lại, HLV Trần Viết Cường đảm nhiệm vai trò HLV trưởng của đội bóng dự giải vô địch quốc gia”.

Đội nam Đà Nẵng sẽ có thay đổi đáng kể ở ban huấn luyện năm nay. Ảnh: MINH MINH

Mục tiêu của đội nam Đà Nẵng đặt ra tại giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025 là nỗ lực giành điểm từng trận đảm bảo thứ hạng an toàn.

HLV Trần Viết Cường cho biết, hiện tinh thần toàn đội tốt và thực hiện đúng giáo án chuyên môn của ban huấn luyện nhưng đội nam Đà Nẵng rất thận trọng tại mùa giải năm nay.

MINH CHIẾN