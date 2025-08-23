Nghiên cứu lượng vận động trong huấn luyện VĐV xe đạp đường trường

NCS Phạm Thanh Tú trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thanh Tú gồm 7 thành viên là các nhà khoa học có uy tín trong ngành thể dục thể thao: PGS. TS Đặng Hà Việt – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS Đinh Quang Ngọc – Phản biện 1; TS. Lý Đại Nghĩa – Phản biện 2; PGS. TS Lý Vĩnh Trường – Phản biện 3; PGS. TS Trần Duy Hoà - Ủy viên; TS. Nguyễn Thành Ngọc- Ủy viên; PGS. TS Lưu Thiên Sương - Ủy viên thư ký.

Ông Phạm Thanh Tú hiện đang là Giám đốc Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia. Trong suốt quá trình công tác, ông nhận ra những vấn đề phát sinh trong việc ứng dụng khoa học trong huấn luyện thể thao thành tích cao nói chung, hay ở môn xe đạp đường trường nói riêng. Hiện nay, việc quản lý lượng vận động bằng thiết bị đo công suất trở nên không thể thiếu đối với các vận động viên chuyên nghiệp, song việc ứng dụng giải pháp này lại là điều mới mẻ đối với tuyển thủ xe đạp đường trường trong nước, khi mà các giải đấu mang tính chuyên nghiệp trong nước ngày càng phát triển, đáp ứng định hướng phát triển các môn Olympic tại Việt Nam.

Do đó luận án: “Nghiên cứu quản lý lượng vận động trong huấn luyện vận động viên xe đạp đường trường trình độ cao” (do PGS.TS. Bùi Trọng Toại và TS. Nguyễn Thành Lệ Trâm hướng dẫn khoa học) tập trung chuyên sâu hơn về vấn đề này, nhằm góp phần phòng tránh hiện tượng tập luyện quá sức, nâng cao trình độ tập luyện và thành tích thi đấu của vận động viên.

NCS Phạm Thanh Tú và Hội đồng đánh giá

Tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ, sau khi NCS Phạm Thanh Tú trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của luận án, các thành viên của hội đồng đã đưa ra những ý kiến nhận xét, phản biện các nội dung chuyên môn của luận án. Theo đó, đề tài này được hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và ý nghĩa thực tiễn. Đồng thời hội đồng cũng đưa ra một số góp ý về nội dung và hình thức của luận án để NCS chỉnh sửa, hoàn thiện luận án.

NGUYỄN ANH