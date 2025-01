Neymar: “Chỉ Santos mới có thể cho tôi tình yêu mà tôi cần”

Neymar trở lại Santos và hy vọng có thể chuẩn bị tốt trước thềm World Cup 2026.

Ngôi sao 32 tuổi xác nhận hôm thứ Năm rằng anh sẽ trở lại CLB của Sao Paulo, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng thỏa thuận sẽ chỉ kéo dài đến ngày 30-6. “Chỉ có Santos mới có thể cho tôi tình yêu mà tôi cần để chuẩn bị cho những thách thức mà tôi sẽ phải đối mặt trong vài năm tới”, Neymar chia sẻ trên các kênh truyền thông xã hội của mình. “Tất cả các bạn, bất kể bạn ủng hộ ai, đều biết rõ tôi đang nói về điều gì. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ theo dõi tôi trong giai đoạn mới này của cuộc đời tôi”.

Trong khi Santos đã sử dụng các kênh truyền thông xã hội của mình để trả lời video của Neymar - người đã rời Santos gần 12 năm trước để gia nhập Barcelona: “Nhà của bạn đang chờ bạn. Người dân của bạn đang chờ bạn”. Neymar đã chơi 225 trận cho Santos. Anh đã ghi 138 bàn thắng cho CLB, nhiều bàn trong số đó đóng vai trò quan trọng trong 6 danh hiệu mà anh giành được cùng gã khổng lồ Brazil - đội đã xuống hạng vào năm 2023, và trở lại giải đấu hàng đầu của đất nước vào năm ngoái.

Một quan chức của Santos nói với The Associated Press rằng Neymar dự kiến ​​sẽ đến sân bay quốc tế Sao Paulo lúc 9 giờ sáng thứ Sáu. Sau đó, anh sẽ lên trực thăng để đến sân vận động Vila Belmiro của CLB. Sau khi ký hợp đồng, anh sẽ được giới thiệu lại với người hâm mộ vào buổi tối. Quan chức này đã nói chuyện với điều kiện giấu tên do không được phép thảo luận công khai về vấn đề này.

Neymar trở lại Santos sau khi chấm dứt hợp đồng với Al-Hilal của Saudi Arabia.

Sự trở lại của tiền đạo này diễn ra sau khi anh chấm dứt hợp đồng với Al-Hilal của Saudi Arabia. Neymar đã trở lại thi đấu vào tháng 10 sau chấn thương dây chằng chéo trước, khi thi đấu cho tuyển Brazil chỉ vài tháng sau khi anh gia nhập Al-Hilal. Neymar chỉ chơi 7 trận và ghi một bàn cho đội bóng Saudi Arabia. Trận đấu gần đây nhất của Neymar diễn ra vào tháng 11. HLV của Al-Hilal, Jorge Jesus đã nhiều lần nghi ngờ về phong độ của tiền đạo này.

Neymar đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá khi anh chuyển từ Barca sang PSG với giá 222 triệu EUR vào năm 2017. Tuy nhiên, anh cũng rời PSG trong sự chỉ trích của người hâm mộ, những người cáo buộc anh không quan tâm đủ đến thể lực của mình. Năm 2017, việc anh rời Barca cũng khiến những người hâm mộ CLB thất vọng, những người hy vọng anh có thể giúp Lionel Messi và Luis Suarez giành thêm nhiều danh hiệu hơn

Neymar, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng sau 125 trận đấu, cũng cho biết anh tập trung vào việc có thêm thời gian thi đấu để có thể chuẩn bị cho World Cup vào năm tới, trong nỗ lực cuối cùng của anh để giành chiến thắng tại giải đấu này.

THANH TUẤN