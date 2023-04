Newcastle tiến rất gần suất dự Champions League

Joelinton và Jacob Murphy cũng có tên trong danh sách ghi bàn trong một diễn biến mà Newcastle thể hiện quá nhiều chất lượng vượt trội so với Everton. Với chiến thắng thứ 7 trong 8 vòng đấu gần nhất, Newcastle xây chắc vị trí thứ 3 với 62 điểm sau 32 trận, và cho thấy họ gần như không thể bị ngăn cản trên đà giành suất tham dự Champions League đầu tiên kể từ năm 2002.

Sau khi hủy diệt Tottenham 6-1 trên sân nhà, Newcastle giờ đã ghi 10 bàn trong 2 trận liên tiếp tại Premier League - nhiều nhất kể từ khi họ ghi 8 bàn trong 2 trận liên tiếp vào năm 1999. HLV Eddie Howe đánh giá: “Chúng tôi biết rằng không có gì là hiển nhiên. Điều đó giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giành được 6 điểm trước Tottenham và Everton là một sự trở lại tuyệt vời. Hiệp một không hoàn hảo nhưng hiệp hai diễn ra rất tốt, chúng tôi đã ghi được một số bàn thắng rất đẹp. Chúng tôi tiếp tục cho thấy khả năng tuyệt vời của đội ngũ này. Bảng xếp hạng cuối cùng sẽ cho chúng tôi biết chúng tôi đang ở đâu, và có những gì trong mùa giải tới. Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào trận đấu tiếp theo trên sân nhà gặp Southampton vào Chủ nhật. Chúng tôi đã trở lại phong độ một cách thực sự tốt”.

Trong khi đó, Everton tiếp tục “bám trụ” ở vị trí áp chót bảng xếp hạng với chỉ 28 điểm sau 33 trận, kém 2 điểm so với khu vực an toàn và đối diện nguy cơ rất cao lần đầu tiên rớt hạng kể từ năm 1951. HLV Sean Dyche đánh giá: “Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, nhưng khi bị dẫn trước quá dễ dàng sau bàn thua thứ 2, bạn không thể chống lại những đội bóng mạnh như Newcastle. Chúng tôi không tìm thấy những khoảnh khắc quan trọng trong phần ba cuối cùng. Nó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Chúng tôi cần đổi… một chiếc xe mới, chúng tôi cần tăng tốc tốt hơn trong 5 trận cuối cùng”.

Ở tình cảnh còn tồi tệ hơn, cánh cửa trụ hạng đang dần khép chặt với Southampton sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Bournemouth. Với kết quả này, đội bóng của HLV đội bóng của Ruben Selles vẫn nằm chót bảng với 24 điểm, đã kém 6 điểm so với khu vực an toàn trước 5 vòng đấu cuối. Trong khi đó, bàn thắng quý giá của Marcus Tavernier đã giúp Bournemouth có 36 điểm và vươn lên vị trí thứ 14, tạo cách biệt 7 điểm so với khu vực nguy hiểm.