Newcastle “tăng tốc” muộn trên thị trường chuyển nhượng

HLV Eddie Howe mong chờ tân binh 40 triệu bảng Jacob Ramsey đến từ Aston Villa.

Ramsey dự kiến sẽ đến vùng Đông Bắc để kiểm tra y tế nhằm hoàn tất vụ chuyển nhượng. Nếu buổi kiểm tra y tế diễn ra suôn sẻ và các điều khoản cá nhân được thống nhất trong 24 giờ tới, Ramsey có thể sẽ là cầu thủ của Newcastle và cùng đội bóng mới của anh trở lại Villa Park cho trận mở màn Ngoại hạng Anh với Aston Villa vào trưa thứ Bảy. Cầu thủ 24 tuổi này đã có 167 lần ra sân tại Villa Park.

Sự xuất hiện của Ramsey tại St James' Park tiếp tục tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội bóng của HLV Eddie Howe sau một kỳ chuyển nhượng khó khăn. Trước đó vào thứ Ba, Newcastle đã ký hợp đồng với hậu vệ người Đức, Malick Thiaw từ AC Milan. Chi tiết tài chính không được tiết lộ, nhưng báo chí Anh đưa tin Chích chòe đã trả phí chuyển nhượng khoảng 34,6 triệu bảng cho cầu thủ 24 tuổi này. Thiaw là một phần quan trọng trong hàng phòng ngự của Milan mùa trước, ra sân 31 lần trên mọi đấu trường. Anh cũng đã 3 lần khoác áo đội tuyển Đức, nhưng đều diễn ra vào năm 2023.

Như vậy, HLV Eddie Howe đã nâng số tân binh trong mùa hè này lên con số 4, sau cầu thủ chạy cánh Anthony Elanga đến từ Nottingham Forest và thủ môn Aaron Ramsdale được mượn từ Southampton. Newcastle dù đã bị từ chối lời đề nghị mua Yoane Wissa của Brentford, nhưng cơ hội thành công vẫn còn. Tiền đạo này sẽ không có tên trong đội hình ra quân tại trận mở màn Ngoại hạng Anh khi Brentford gặp Nottingham Forest, với lý do tương lai của anh vẫn chưa chắc chắn.

Rắc rối lớn nhất của Newcaste lúc này vẫn là giải quyết tương lai của tiền đạo Alexander Isak, khi tuyển thủ Thụy Điển muốn gia nhập Liverpool. HLV Howe thừa nhận rằng cuộc chiến tranh lạnh giữa CLB và Isak là không hề lý tưởng, khiến đội của ông chuẩn bị bắt đầu mùa giải Ngoại hạng Anh mà không có chân sút ghi bàn xuất sắc này - người đã ghi 62 bàn trên mọi đấu trường kể từ khi gia nhập vào năm 2022.

PHI SƠN