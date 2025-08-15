Alexander Isak đang phải đối mặt với án phạt từ Newcastle khi Premier League đang diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa CLB và cầu thủ, trong khi tiền đạo ngôi sao này đang cố gắng gây sức ép để được chuyển đến Liverpool.

Newcastle sẽ trừng phạt Alexander Isak khi thương vụ chuyển nhượng Liverpool thất bại

Newcastle dự kiến sẽ phạt Alexander Isak một khoản tiền nếu anh vắng mặt trong trận mở màn mùa giải Premier League. Tuyển thủ người Thụy Điển sẽ bị phạt vì việc anh từ chối ra sân cho Chích Chòe đã ảnh hưởng đến trận đấu với Aston Villa.

Isak đang tìm cách gây sức ép để được chuyển đến Liverpool vào mùa hè này và đã không tập luyện cùng đội một của Eddie Howe kể từ khi họ tham gia chuyến du đấu tiền mùa giải tại châu Á. Tiền đạo ngôi sao người Thụy Điển đã làm việc riêng với các đồng nghiệp, những người đã giúp CLB giành quyền tham dự Champions League mùa trước.

Lập trường ban đầu của Newcastle là Isak không phải để bán và Liverpool dự kiến sẽ không quay lại bàn đàm phán trừ khi được khuyến khích. Nhưng Isak vẫn chưa từ bỏ ý định ra đi và tuyên bố sẽ không chơi cho Newcastle nữa, bất kể diễn biến những tuần tới như thế nào. Và chính lập trường đó có thể khiến cầu thủ 25 tuổi này phải chịu hình phạt.

Cựu ngôi sao Real Sociedad vẫn tiếp tục nhận mức lương 140.000 bảng/tuần trong bối cảnh căng thẳng. Không có khoản tiền phạt nào được đưa ra mặc dù anh đã tuyên bố sẽ không thi đấu cho CLB.

Báo chí Anh đưa tin lập trường của Newcastle sẽ thay đổi khi Isak vắng mặt trong một trận đấu chính thức và kỷ luật sẽ được áp dụng. Chích chòe sẽ đến làm khách trên sân Aston Villa để mở màn chiến dịch Ngoại hạng Anh.

Lập trường của Isak được cho là rất kiên định với lo ngại rằng việc nhượng bộ sẽ chỉ khiến Newcastle tin rằng một thỏa thuận có thể đạt được và dập tắt mọi triển vọng chuyển nhượng. Nhưng mặc dù đang tiến tới việc ký hợp đồng với Yoane Wisse, đội chủ sân St James' Park vẫn chưa tìm được người thay thế phù hợp cho cầu thủ ghi bàn chủ chốt.

HLV Eddie Howe tiết lộ tình hình hiện tại đã làm gián đoạn giai đoạn tiền mùa giải của đội. "Tôi nghĩ tinh thần chắc chắn đã bị ảnh hưởng ngay từ đầu giai đoạn tiền mùa giải. Tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó — nó luôn luôn như vậy. Khi bạn có một cầu thủ giỏi như vậy mà lại không phải là thành viên trong nhóm của mình, các cầu thủ sẽ khó có thể hiểu hết được điều đó, cũng như không biết chuyện gì đang xảy ra và phải phản ứng thế nào".

"Nhưng, theo thời gian, mọi người đã chấp nhận rằng đây là đội hình của mình và chúng tôi phải tận dụng tối đa tình hình. Đó luôn là suy nghĩ của tôi. Dù trong bất kỳ tình huống nào, bạn cũng phải tìm ra cách và bạn chỉ có thể kiểm soát những gì có thể kiểm soát. Chúng tôi đã tiến bộ và tôi phải nói rằng bầu không khí của đội bóng đã rất tốt trong vài tuần qua".

HOÀNG HÀ