Napoli muốn thắng Qarabag để tưởng nhớ Maradona

HLV Antonio Conte quyết thắng trong ngày trọng đại của Napoli

Trận đấu diễn ra đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày mất của Maradona, và sân vận động của Napoli giờ đây được đặt theo tên huyền thoại người Argentina. Nhưng Napoli đang gặp khó khăn tại Champions League mùa này, chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận. Họ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất tại giải đấu (hòa 2, thua 3), trong khi để thủng lưới trung bình 2,2 bàn mỗi trận (tổng cộng 13 bàn).

Trong khi đó, Qarabag đã tránh được thất bại ở 3 trong 4 trận Champions League mùa này (thắng 2, hòa 1, thua 1), sau khi để thua 4 trong 6 trận ở lần tham dự trước đó (hòa 2, thua 4 mùa 2017-18). Họ cũng đã tăng gấp bốn lần số bàn thắng ghi được ở mùa giải 2025-26 (8 bàn) so với mùa giải 2017-18 (2 bàn).

Conte tin rằng Qarabag sẽ là một thử thách khó khăn tại Naples, nhưng ông đặt mục tiêu giành chiến thắng để tưởng nhớ Maradona. "Tất nhiên, đây là dịp kỷ niệm ngày mất của Maradona. Tất cả chúng ta đều biết ông ấy đại diện cho Naples như thế nào, và chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu chúng ta có thể dành tặng chiến thắng cho ông ấy," Conte nói.

Các đội bóng Italy bất bại trước các đối thủ Azerbaijan tại các giải đấu châu Âu, thắng 6 trong số 8 trận đã đấu (hòa 2), bao gồm cả bốn trận gần nhất. Qarabag cũng chưa thắng trong sáu trận đấu với các đội bóng Italy tại châu Âu cho đến nay, với 5 trận thua (hòa 1). Hai trận duy nhất diễn ra tại Champions League là trước Roma mùa giải 2017-18, thua trên sân nhà (1-2) và sân khách (0-1).

Conte nói: "Qarabag có thể được coi là đội bóng gây bất ngờ tại Champions League. Họ đã giành được bảy điểm, ngay cả trên những mặt sân khó khăn như Benfica. Họ đã hòa Chelsea trong trận sân nhà gần nhất, và suýt chút nữa đã giành chiến thắng vào cuối trận. Họ có nhiều cầu thủ nước ngoài, nhưng đã hòa nhập rất tốt. Chúng tôi sẽ cần rất nhiều năng lượng ngay từ đầu vì họ sẽ mang đến rất nhiều năng lượng".

HOÀNG HÀ