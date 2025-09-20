Nahui Huey Altepemeh: Lạ lùng chiếc đai vô địch WBC của “Đệ nhất quyền thủ” Terence Crawford

Sau chiến thắng “oanh oanh liệt liệt” trước Canelo Alvarez, Terence Crawford đã độc chiếm cả 6 chiếc đai vô địch lớn của hạng cân siêu trung: WBA - Super, WBC, IBF, WBO, The Ring và cả TBRB (Transnational Boxing Rankings Board). Trong đó, đai WBC mang cái tên kỳ lạ: Nahui Huey Altepemeh.

Crawford đang là "Đệ nhất quyền thủ không kể cân" với 6 đai vô địch lớn

Đai Nahui Huey Altepemeh là Đai vô địch độc quyền do WBC (Hội đồng quyền Anh Thế giới) tạo ra, dành riêng cho trận đấu giữa Terence Crawford vs Canelo Alvarez. Trận đấu đã diễn ra vài ngày trước “Ngày Độc lập của Mexico” và gắn liền với lịch sử của đất nước Bắc Mỹ.

Tên của chiếc đai vô địch này được đặt theo tiếng Nahuatl, một ngôn ngữ đã... tuyệt chủng từng được sử dụng rộng rãi ở vùng đất Mexico xa xưa, trước cuộc xâm lược của Tây Ban Nha vào thế kỷ 16.

Nahui Huey Altepemeh có nghĩa là “Bốn Vương Quốc Vĩ Đại”, là nhằm để vinh danh các vị Vua trong lịch sử của Tlaxcala, một thành bang tiền Columbus đã sống sót sau cuộc xâm lược của Tây Ban Nha, khác với người Aztec, và hiện đã trở thành một bang của Mexico ngày nay.

“Dominion” ở trong “Four Great Dominions” có thể dịch là “Vương quốc” lẫn cả “Lãnh địa”, tùy thuộc vào các ngữ cảnh. Trong bối cảnh của Mexico xa xưa, “Vương quốc” là cách dịch chuẩn xác nhất. “Altepemeh” ở trong tiếng Nahuatl chỉ “Thành bang" hoặc “vương quốc” có chủ quyền, là một thực thể chính trị mạnh mẽ như của người Tlaxcala!

Thiết kế của chiếc thắt lưng vốn kết hợp các yếu tố văn hóa bản địa, kỹ thuật thủ công địa phương cùng với vật liệu phản ánh sự phong phú về văn hóa của Tlaxcala. Tất cả các chi tiết trên thắt lưng - là kết quả của quá trình chế tác thủ công tỉ mỉ của các nghệ nhân của Mexico.

Jacqueline Espana đã tạo ra 70 tác phẩm gốm Talavera của Mexico bao gồm các điểm nhấn bằng vàng 10 karat. Guadalupe Tuxpan đã vẽ các biểu tượng vũ trụ lên da, và Imperio de Metal đã thiết kế tấm đai trung tâm với một bức bích họa và dòng chữ “Nahui Huey Altepemeh”.

Khâu lắp ráp cuối cùng được thực hiện bởi Cleto Reyes, đó cũng là một minh chứng cho sự xuất sắc của các nghệ nhân nghệ thuật Mexico. Chiếc thắt lưng Tlaxcala 2025 tượng trưng cho sự kết hợp giữa lịch sử, nghệ thuật và truyền thống mà Mexico muốn chia sẻ với thế giới.

Một dải băng tương tự dự kiến ​​sẽ được trao tặng vào mùa Xuân năm sau, nhân dịp kỷ niệm Trận đánh Puebla rất nổi tiếng trong lịch sử của quốc gia Bắc Mỹ này. Trận chiến hồi xưa diễn ra vào ngày 5 tháng 5 năm 1862, trong cuộc can thiệp của nước Pháp vào Mexico.

Chiến thắng của quân đội địa phương, dưới sự chỉ huy của danh tướng tài ba Ignacio Zaragoza được kỷ niệm như một "Ngày lễ quốc gia ở Mexico", tượng trưng cho sự kiên cường và độc lập của đất nước. Đó là “5 de Mayo”, còn được gọi là “Cinco de Mayo” (là “Ngày mùng 5 tháng 5)”...

Đ.Hg.