Nagelsmann 'không sợ' mất việc sau trận thua sốc Slovakia

Die Mannschaft bắt đầu chiến dịch bảng A vào thứ Năm, nhưng đã bị đội chủ nhà bất ngờ đánh bại với các bàn thắng của David Hancko và David Strelec. Sau thất bại ở bán kết Nations League và trận play-off tranh hạng 3 hồi tháng 6, Đức đã thua ba trận liên tiếp ở các giải đấu chính thức lần đầu tiên với tư cách là một quốc gia thống nhất. Đây cũng là thất bại thứ hai của họ ở vòng loại World Cup với cách biệt hơn một bàn – trận thua trước đó là chiến thắng 5-1 của tuyển Anh vào tháng 9-2001.

Do đó, đội bóng đang đứng cuối bảng A của Nagelsmann sẽ chơi trận kế tiếp với đội đầu bảng Bắc Ailen tại Cologne. Tuy nhiên, vị chiến lược gia 38 tuổi khẳng định ông không lo lắng về công việc của mình: "Chúng tôi đã không có một ngày thi đấu hoàn hảo trước Slovakia. Không tuyển thủ nào gây được ấn tượng cả. Sợ hãi không phải là điều tốt. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Tôi không sợ hãi. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ làm tốt hơn trận đấu hôm thứ Năm. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể và giành chiến thắng trên sân nhà, điều này rất quan trọng đối với đội tuyển và người hâm mộ trên khán đài. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng đối với chúng tôi".

Đức đã không thể chuyển hóa sự áp đảo của mình thành bàn thắng trước Slovakia, với 14 cú sút, so với 8 cú sút của đội chủ nhà. Nagelsmann đã công bố đội hình mạnh cho trận đấu đó, nhưng hứa sẽ có những thay đổi vào Chủ nhật để giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại. "Chúng tôi đã có một số cuộc thảo luận với một số cầu thủ và với toàn đội. Đội cũng đã làm rõ một số vấn đề nội bộ. Chúng tôi đã xem xét những gì có thể mong đợi và phát triển một ý tưởng cho ngày mai".

"Về mặt nội dung, đội hình ngày mai sẽ không thay đổi hoàn toàn. Nhưng về mặt cá nhân, sẽ có một số điều cần thay đổi. Chúng tôi phải mang đến một trận đấu tốt hơn".

HOÀNG HÀ