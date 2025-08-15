Mùa giải 2025-26 đang chứng kiến Premier League mạnh nhất từ trước đến nay?

Mùa giải trước, có một câu chuyện đang dần hình thành rằng Premier League đang yếu hơn bao giờ hết trong nhiều năm. Liverpool đã dễ dàng vô địch với khoảng cách lớn, trong khi ba đội bóng thăng hạng biến mất mà hầu như không để lại dấu vết ở cuối bảng, còn những ông lớn như Manchester United và Tottenham Hotspur lại vật lộn. Điều này được cho là bằng chứng cho thấy Premier League không còn như xưa.

Nhưng điều đó bỏ qua sự thật rằng Europa League và Conference League đã được các CLB Anh giành chiến thắng, trong khi ba đội Premier League lọt vào vòng loại trực tiếp Champions League và chỉ thất bại khi đối đầu với nhà vô địch cuối cùng Paris Saint-Germain.

Thực tế, với Liverpool (Premier League), Crystal Palace (FA Cup), Newcastle United (League Cup), Tottenham (Europa League) và Chelsea (Conference League), mùa 2024-25 là mùa giải đầu tiên trong lịch sử chứng kiến 5 CLB hàng đầu Anh khác nhau giành được các danh hiệu lớn. Tottenham cũng đánh bại Man United trong trận chung kết Europa League, trong khi Chelsea tiếp tục bổ sung FIFA Club World Cup vào tủ danh hiệu bằng cách đánh bại nhà vô địch Champions League PSG trong trận chung kết hè vừa qua.

Bóng đá Anh sẽ có không dưới chín đội tham gia châu Âu mùa này, với sáu đội tham gia Champions League ở giai đoạn vòng bảng, chiếm đến 16,7% ở giai đoạn đó. Ngoài ra, Palace, đội xếp thứ 12 ở Premier League mùa trước, đã bổ sung Community Shield vào FA Cup bằng cách đánh bại Liverpool trên chấm phạt đền vào Chủ Nhật. Spurs, đội xếp thứ 17, đã rất không may khi thua PSG ở Super Cup dù họ chơi hay hơn phần lớn thời gian ở Udine.

Bạn thậm chí có thể coi việc ba đội thăng hạng bị xuống hạng liên tiếp trong hai mùa là dấu hiệu của sức mạnh giải đấu. Liệu Premier League có yếu khi không có đội mới nào có thể cạnh tranh?

Những cáo buộc đó dường như xuất phát từ sự thất vọng của người hâm mộ về sự thiếu cạnh tranh, nhưng điều đó cũng có thể không công bằng, ngoại trừ ở đỉnh và đáy bảng.

Tại sự kiện ra mắt trước mùa giải 2025-26 vào thứ Tư, giám đốc điều hành Premier League Richard Masters đã đề cập đến sự cạnh tranh thú vị của giải đấu, liệu ông ấy có lý?

Cuộc đua vô địch kết thúc trước bốn vòng đấu mùa trước. Liverpool dễ dàng về đích đầu tiên, dù họ chỉ giành hai điểm từ bốn trận cuối sau khi giảm nhịp độ, cho thấy việc vô địch Premier League khó khăn đến mức nào. Bất kỳ sự thiếu tập trung nào cũng khiến đội bóng dễ bị tổn thương trước hầu hết đối thủ. Huấn luyện viên Arne Slot liên tục bày tỏ quan điểm rằng sức mạnh chiều sâu của giải đấu khiến đội ông phải làm việc rất vất vả cho hầu hết chiến thắng.

Sau thất bại sốc 2-3 tại Fulham vào tháng Tư, HLV Slot nói: “Chúng tôi không phải số một lúc này vì thắng mọi trận với cách biệt ba hay bốn bàn. Ai xem trận của chúng tôi cũng biết rằng cần rất nhiều nỗ lực, công sức để thắng, kết hợp với chất lượng tất nhiên. Mỗi chiến thắng đều đòi hỏi công sức lớn, ngoại trừ hai hoặc ba trận.”

Cuộc đua vào top Champions League đã khiến nhiều người dán mắt vào Premier League ở những tuần cuối. Nó kéo dài đến ngày cuối cùng, với Chelsea và Newcastle giành hai suất cuối, trong khi Aston Villa và Nottingham Forest bị loại. Để nhấn mạnh sự khốc liệt, 65 điểm của Forest là số điểm cao nhất từ trước đến nay của đội xếp thứ bảy ở Premier League, cho thấy các đội phải tốt đến mức nào để xếp cao mùa trước.

Thực tế, hầu hết các đội Premier League đều có ít nhất một thống kê ấn tượng ở mùa 2024-25, chứng tỏ sức mạnh trải đều. Liverpool vô địch, chỉ thua hai trận trước khi vô địch sớm bốn vòng.

Arsenal, đối thủ gần nhất, có hàng thủ tốt nhất với ít nhất bảy bàn thua (34 bàn), trong khi Manchester City thắng nhiều trận nhất (12) sau năm mới. Chelsea xếp thứ tư nhưng không chỉ là một trong hai đội Anh vô địch châu Âu với Conference League, mà còn giành Club World Cup ở định dạng mới, dễ dàng đánh bại PSG ở chung kết. Newcastle thắng 20 trận league lần đầu kể từ 2002-03, trong khi Aston Villa bất bại 21 trận sân nhà cuối cùng (Thắng 15 Hòa 6), chuỗi dài nhất tại Villa Park kể từ 1976-77.

Chỉ Liverpool (49), Arsenal (47) và Man City (46) thắng nhiều điểm hơn Nottingham Forest (45) trước nửa dưới bảng, Forest cũng có thành tích sân khách thứ ba (33 điểm) sau Liverpool (38) và Arsenal (35). Forest cải thiện 29 điểm so với mùa trước, không đội nào cải thiện quá 17 điểm.

Brighton thắng 23 điểm từ thế thua, nhiều nhất Premier League, và thắng sáu trận liên tiếp lần đầu ở giải hàng đầu. Bournemouth lập kỷ lục điểm Premier League với 56 – tám điểm hơn kỷ lục cũ 48. Họ kết thúc với hiệu số +12 lần đầu tiên. Brentford là đội đầu tiên ghi bàn phút đầu ở ba trận liên tiếp, Fulham thắng nhiều điểm thứ nhì (30) trước nửa trên sau Liverpool (35). Họ lập kỷ lục điểm (54) và bàn từ thay người (17) nhiều nhất lịch sử. Crystal Palace xếp nửa dưới nhưng vô địch FA Cup và Community Shield. Họ thắng sáu trận sân khách liên tiếp lần đầu, 53 điểm cao hơn kỷ lục cũ 49.

Everton khởi đầu kém nhưng từ chiến thắng đầu của David Moyes tháng Một, chỉ ba đội thắng nhiều điểm hơn Toffees (31). Wolves cũng kết thúc mạnh; chỉ chín đội thắng nhiều hơn 33 điểm từ khi Vítor Pereira nhậm chức tháng Mười Hai. Manchester United và Tottenham có ít tích cực, trừ việc vào chung kết Europa League, với Spurs vô địch lần đầu từ 2008. Sự vật lộn của họ được coi là bằng chứng giải yếu, nhưng cũng có thể lập luận rằng các ông lớn với đội hình đắt giá vẫn hay ở châu Âu nhưng kém ở quốc nội chứng tỏ sức mạnh giải.

Ba đội xuống hạng Southampton, Leicester và Ipswich có ít tích cực, nhưng họ được thay bằng Leeds, Burnley và Sunderland. Hai đội đầu đạt 100 điểm Championship, Burnley là đội đầu đạt mốc mà không vô địch. Sunderland không ấn tượng bằng nhưng ký hợp đồng nổi bật như Granit Xhaka, Chemsdine Talbi và Simon Adingra, nên được kỳ vọng đấu tranh mạnh hơn Southampton 12 điểm mùa trước.

Dấu hiệu cạnh tranh khác, khoảng cách giữa Liverpool thứ nhất và Tottenham thứ 17 chỉ 46 điểm, nhỏ nhất kể từ 2015-16 (42). Khoảng cách Arsenal-Spurs 36 điểm, nhỏ nhất từ 2020-21 (35) và chỉ nhỏ hơn ba lần trong 22 mùa gần nhất. Có 93 trận hòa mùa trước, nhiều nhất từ 2017-18 (99). Con số này tăng sau khi giảm ở vài mùa trước.

Trong 25 mùa đầu với 20 đội, chỉ ba mùa dưới 90 hòa. Bốn mùa từ 2020-21 đều dưới 90, trước khi tăng lên 93 mùa trước. Có thể giải thích bởi năm thay người và thời gian bù giờ tăng, khiến sự tăng hòa càng thú vị. Ngoài ra, có 137 thắng cách biệt một bàn mùa 2024-25. Trong mùa 20 đội, 16 mùa đầu có hơn 230 hòa/thắng một bàn. Chỉ ba lần trong chín mùa gần, với mùa trước (230) là lần đầu đạt kể từ 2020-21 (232).

Phải thừa nhận nhiều con số cao hơn trong quá khứ. Những năm 1990-2000 có nhiều hòa và thắng một bàn hơn. Gần đây, nhiều trận thắng hai bàn trở lên, cho thấy ít cạnh tranh trung bình.

Vậy, mùa trước không phải cạnh tranh nhất từ trước; chắc chắn không, nhưng cạnh tranh hơn các mùa gần, đặc biệt 2023-24 với chỉ 208 hòa/thắng một bàn, thứ nhì thấp nhất kỷ nguyên 20 đội sau 2018-19 (206). Mùa 2023-24 có tỷ lệ thắng một bàn thấp nhất (42,3%, 126/298).

Để đánh giá sức mạnh, có thể căn cứ Opta Power Rankings, hệ thống xếp hạng toàn cầu chấm điểm từ 0-100 cho hơn 10.000 CLB khác nhau. Tính đến 14-8-2025, sáu trong top chín thế giới từ Premier League: Liverpool (1), Arsenal (2), Man City (3), Chelsea (6), Aston Villa (8), Newcastle (9). 17 đội của mùa trước có mặt trong top 40, trong khi đó, 3 đội tân binh cũng có thứ hạng cao: Burnley (55), Leeds (56), Sunderland (82).

Vậy, hãy ngồi lại và tận hưởng. Sức mạnh tương đối, nhưng giải trí mới là điều chúng ta theo đuổi.

HỒ VIỆT