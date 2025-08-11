Mỗi vận động viên là một “đại sứ”

Trước thềm năm học mới, ngày 5-8, Bộ GD-ĐT đã có công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục phổ thông năm học 2025-2026, qua đó yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng cơ chế huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Đây là bước cụ thể hóa của ngành giáo dục sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào tháng 5, và trên tinh thần Công điện số 61/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đề nghị UBND các tỉnh, TP cần huy động, khuyến khích các nghệ sĩ, nghệ nhân, VĐV, chuyên gia tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, phát triển năng khiếu...

Từ hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, vẫn cần một số bước đánh giá, thiết lập tiêu chí cũng như hình thức triển khai tại các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo. Nhưng có thể nói với thể thao chuyên nghiệp thì đã “bén rễ” từ lâu trong trường học.

Hội khỏe Phù Đổng thậm chí còn là sự kiện thể thao đa môn ra đời sớm hơn cả đại hội thể thao toàn quốc. Nhiều VĐV chuyên nghiệp phát lộ tài năng ngay từ ghế nhà trường, và không ít kiện tướng thể thao trở thành thầy dạy thể chất trong trường học sau thời đỉnh cao.

Thế nên, khi VĐV được mời đến các trường để tham gia các hoạt động giáo dục, thì có thể nhìn thấy những lợi ích lớn của chính ngành thể thao. Hollywood có hẳn một dòng phim riêng, kể câu chuyện có thực về các cựu VĐV, những ngôi sao thể thao, quay lại ngôi trường cũ để xây dựng CLB, tạo ra sự thay đổi về nhân cách, cuộc sống và cả nghề nghiệp tương lai của hàng triệu thiếu niên.

Những tác phẩm điện ảnh ấy cũng là cơ hội quảng bá cho một số môn thể thao phổ biến như bóng rổ, bóng bầu dục, bóng chày… Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và thể thao, giữa việc truyền cảm hứng với hoạt động hướng nghiệp. Đó còn là một công việc có ý nghĩa với những tài năng thể thao sau sự nghiệp thi đấu, thể hiện trách nhiện với cộng đồng.

Và quan trọng hơn, đó chính là cơ sở để tạo ra sự phát triển một nền thể thao học đường chuyên nghiệp và là nơi phát hiện những tài năng thể thao tương lai. Vì vậy, việc VĐV tham gia hoạt động giáo dục ở trường học không đơn thuần chỉ là đóng góp vào sự thay đổi tư duy dạy và học của ngành giáo dục, mà các VĐV còn mang trách nhiệm của một đại sứ cho môn thể thao mình đại diện.

Được tiếp xúc với những nhân vật nổi tiếng, được chơi môn thể thao yêu thích với chính thần tượng của mình, được chạm vào những tấm gương thành công, chiêm ngưỡng các kỹ năng thể thao hiếm có được thị phạm ngay trước mặt, sẽ thúc đẩy niềm đam mê của các em, tạo ra nguồn năng lượng tích cực để học sinh thêm động lực cho hành trình học tập của mình. Với những em có tình yêu với thể thao, đây sẽ là cơ hội thúc đẩy việc đăng ký tập luyện chuyên sâu tại các trung tâm thể thao, chọn con đường thi đấu đỉnh cao cho mình.

Yến Phương