Mỗi người một nỗi lo

Vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia dường như không tác động đến lượt trận vòng loại Asian Cup 2027 đang diễn ra. Cả hai đội tuyển Malaysia và đội tuyển Việt Nam đều giành chiến thắng để khẳng định cuộc đua song mã cho tấm vé duy nhất dự vòng chung kết (VCK). Trong khi Malaysia không có dấu hiệu sa sút thì dường như đội tuyển Việt Nam cũng không có được sự tươi mới về lối chơi lẫn con người.

Trên lý thuyết, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 ở trận đấu mà họ đã thắng 4-0 trước Việt Nam hồi tháng 3 do sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Trong trường hợp đó, từ chỗ gần như không còn cơ hội dự Asian Cup 2027 thì đội tuyển của HLV Kim Sang-sik sẽ lại chạm tay vào tấm vé duy nhất của bảng đấu. Thế nhưng, sau lượt trận mới nhất diễn ra hôm thứ năm, mọi thứ lại trở nên khó đoán.

Đúng như vị HLV trưởng của Malaysia tuyên bố, án phạt của FIFA không khiến “Những chú hổ Mã Lai” bị phân tâm. Họ thắng Lào 3-0 để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng và vẫn tung ra sân đội hình phần lớn là cầu thủ nhập tịch trong tổng số 15 cái tên không phải là cầu thủ bản địa được triệu tập lần này. Malaysia không yếu đi quá nhiều và họ cũng không cho thấy sẽ từ bỏ chính sách nhập tịch gây nhiều tranh cãi của mình. Càng đối diện với nguy cơ xử thua, thì Malaysia càng tập trung hơn cho các trận đấu còn lại của họ.

Ngược lại, dù gọi đến 8 cầu thủ của đội tuyển U23 lên đội tuyển quốc gia, nhưng đội hình xuất phát của Việt Nam trong trận đấu trước Nepal vẫn là các cựu binh. Đá trên sân nhà, dùng đội hình mạnh nhất, có bàn dẫn trước và đối thủ chỉ còn chơi với 10 người từ cuối hiệp 1, thế nhưng hệ thống tấn công của đội tuyển Việt Nam rất bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của đội khách. Nửa cuối hiệp 2, nhờ các pha lập công của các hậu vệ, mà Việt Nam mới giành thắng lợi 3-1 chung cuộc.

Đã có những lo ngại nhất định, rằng kể cả khi Malaysia bị xử thua, thì họ vẫn đủ khả năng thắng Việt Nam ở trận lượt về. Nói cách khác, dù án phạt của FIFA gây tổn hại đến bóng đá Malaysia ra sao thì khả năng giành ngôi đầu bảng của Việt Nam vẫn không có gì chắc chắn với phong độ hiện tại. Từ sau chấn thương của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik gặp khó khăn trong việc giải bài toán ghi bàn, điều mà trước khi có Xuân Son, ông cũng đã bế tắc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc vì thế cũng không mạo hiểm sử dụng các cầu thủ U23, đồng thời chờ đợi vào việc nhập tịch của 2-3 cầu thủ nước ngoài khác đang được tiến hành.

Một mối lo khác cho HLV Kim Sang-sik, đó là ông sẽ bận rộn với lịch thi đấu của đội U23 Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 12-2025 đến tháng 1-2026 với nhiệm vụ phải thành công tại SEA Games 33 và VCK giải vô địch U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, trận lượt về với Malaysia sẽ diễn ra vào tháng 3 năm sau, nghĩa là sau 2 trận đấu với Nepal, đội tuyển Việt Nam gần như thả lỏng cho đến Tết Nguyên đán. Đấy là chưa kể, nếu án phạt của FIFA không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu lượt đi thì rõ ràng, HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện với hoàn cảnh bất khả thi khi tìm cách lật ngược thế cờ.

ĐĂNG LINH