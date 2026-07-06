Mở bán vé trận đấu quốc tế đầu tiên trên sân Thái Nguyên

Ngày 6-7, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có thông báo về việc bán vé trận đấu giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Myanmar. Đây cũng là trận đấu cuối cùng để thầy trò HLV Kim Sang-sik chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup.

Cuộc so tài giữa hai đội sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 18-7 trên sân Thái Nguyên. Sau trận đấu này, HLV Kim Sang-sik sẽ chốt danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN Cup 2026.

Sân Thái Nguyên vốn vừa được khánh thành vào cuối năm 2025 và vừa tổ chức giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 và hiện đang là sân nhà của đội nữ Thái Nguyên T&T. Việc tổ chức trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar sẽ đánh dấu cột mốc trận đấu quốc tế đầu tiên trên sân này.

Theo VFF, vé vào xem trận đấu sẽ được phát hành theo 3 mệnh giá, gồm: 100.000, 200.000 và 300.000 đồng. Thời gian mở bán vé theo hình thức online sẽ từ 10 giờ ngày 8-7 đến 23 giờ 59 ngày 11-7-2026. Thời gian nhận vé sẽ từ ngày 11-7.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, đội hiện đang trong giai đoạn tập huấn tại Hàn Quốc. Ngày 5-7 đã thi đấu trận giao hữu đầu tiên và thắng CLB Siheung với tỷ số 6-0.

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LÊ ANH