Mjallby khép lại mùa giải kinh ngạc khi vô địch Thụy Điển

Mjallby, một đội bóng nhỏ bé đến từ một làng chài hẻo lánh bên bờ biển Baltic, đã giành chức vô địch quốc gia Thụy Điển vào thứ Hai. Chiến thắng khó tin này đã được ví như “câu chuyển cổ tích” khác sau chức vô địch Ngoại hạng Anh của Leicester City năm 2016.

Chiến thắng 2-0 trước IFK Gothenburg hôm thứ Hai đã đảm bảo cho Mjallby duy trì khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ 2, khi giải vô địch quốc gia Thụy Điển (Allsvenskan) chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Mjallby, một CLB đến từ bờ biển phía nam Thụy Điển, với đội hình chủ yếu gồm các cầu thủ sinh ra tại địa phương, thi đấu trên sân nhà tại sân vận động có sức chứa 6.000 chỗ ngồi ở ngôi làng Hallevik gần đó - nơi có dân số khoảng 800 người - và ngân sách của họ thấp hơn nhiều so với các đội bóng lớn nhất cả nước…

“Đây chưa bao giờ là điều tôi nghĩ sẽ xảy ra trong đời mình”, tiền đạo Jacob Bergstrom của Mjallby chia sẻ. “Tôi vô cùng biết ơn khi được là một phần của đội bóng này. Chúng tôi chứng minh rằng sức mạnh tập thể có thể đưa bạn đi xa đến khó tin”.

Được thành lập vào năm 1939, Mjallby thường chơi ở hạng đấu thấp. Chỉ 9 năm trước, Mjallby thậm chí chỉ cách việc phải xuống hạng 4 Thụy Điển đúng một trận đấu. Đội bóng đã trụ hạng thành công, sau đó giành được 2 lần thăng hạng liên tiếp vào các năm 2018 và 2019, và đã được vực dậy nhờ những quyết định và chiến lược của Magnus Emeus, một doanh nhân sinh ra tại địa phương, người đã trở thành Chủ tịch vào năm 2015.

Mjallby được huấn luyện bởi Anders Torstensson vốn là một… hiệu trưởng trường học.

Mùa giải này, Mjallby - được huấn luyện bởi Anders Torstensson, một hiệu trưởng trường học - chỉ thua một trận và có 66 điểm, chỉ kém kỷ lục của Malmo trong lịch sử 101 năm của Allsvenskan đúng 1 điểm. Mjallby sẽ tham dự vòng loại Champions League mùa giải tới. Đây sẽ là lần đầu tiên đội bóng tham dự một giải đấu cúp châu Âu.

HLV Torstensson đang trong nhiệm kỳ thứ 3 dẫn dắt đội bóng, và trợ lý của ông là Karl Marius Aksum - người có bằng Tiến sĩ về Nhận thức thị giác trong bóng đá chuyên nghiệp, và chưa từng huấn luyện ở cấp độ chuyên nghiệp trước khi gia nhập Mjallby. Sự hợp tác thú vị này đã từng bước thay đổi Mjallby. Mùa giải trước, Mjallby đã đạt kỷ lục của CLB với 50 điểm khi kết thúc ở vị trí thứ 5. Mùa giải này, Mjallby chỉ để thủng lưới 17 bàn sau 27 trận trên hành trình viết nên lịch sử.

Trong số những cầu thủ xuất sắc nhất của Mjallby có Axel Noren, một trung vệ 26 tuổi vừa được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Thụy Điển, và đội trưởng đội tuyển quốc gia Pakistan, hậu vệ Abdullah Iqbal…

PHI SƠN