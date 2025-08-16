HLV Arsenal Mikel Arteta tin rằng cuộc đua vô địch Premier League "không giống bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trước đây" khi ông chuẩn bị cho Pháo thủ đối mặt với cuộc đua vô địch "khó khăn nhất" mà ông từng chứng kiến.

Mikel Arteta: Đây là mùa giải Premier League khó khăn chưa từng thấy

HLV người Tây Ban Nha đang bước vào mùa giải thứ 5 trọn vẹn tại Bắc London và đang tìm cách chấm dứt 22 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc gia của Arsenal - sau khi về nhì trong ba năm qua. Bản thân Arsenal cũng đang bận rộn trên thị trường chuyển nhượng với sáu bản hợp đồng mới với tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 200 triệu bảng - nhưng Liverpool và Chelsea đã đầu tư hơn 250 triệu bảng, trong khi Manchester City cũng tăng cường thêm 150 triệu bảng.

"Sự cạnh tranh trong giải đấu hiện tại không giống bất cứ điều gì chúng ta từng thấy trước đây", Arteta nói với Roman Kemp của Sky Sports News khi chuẩn bị cho mùa giải mới. "Chúng ta đều biết rằng để vô địch Premier League, bạn phải thực sự xuất sắc, trình độ cần thiết là điều chúng ta chưa từng trải nghiệm và tất cả chúng ta đều muốn giành chiến thắng. Trình độ của các HLV, sự ổn định của các đội hình đã gắn kết với nhau trong nhiều năm, cách họ phát huy tiềm năng trong đội hình, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cầu thủ, chất lượng mà họ mang lại, chắc chắn đây sẽ là thử thách khó khăn nhất."

Arsenal đã để thua trong ba cuộc đua vô địch liên tiếp - hai lần trước Man City và một lần trước Liverpool mùa trước. Nhưng trong khoảng thời gian đó, không đội nào giành được nhiều điểm tại Premier League hơn Pháo thủ - và Arteta thường xuyên nói rằng điều duy nhất còn lại cho Arsenal là giành một danh hiệu.

"Tôi nghĩ bạn phải tận dụng điều đó", Arteta nói thêm về sự thất vọng trong ba năm qua. Chúng tôi cần nhiều điểm hơn, điều đó rõ ràng. Chúng tôi có nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác tại Ngoại hạng Anh trong ba mùa giải gần nhất và chúng tôi vẫn chưa vô địch Ngoại hạng Anh. Nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi đã làm rất nhiều điều đúng đắn. Chúng tôi đã đánh mất vài điểm trong một mùa giải, và đó là điều chúng tôi sẽ cố gắng làm để trở nên tốt hơn."

'Gyokeres rất, rất đặc biệt'

Arsenal sẽ được tăng cường sức mạnh bởi một trung phong mới sau khi chiêu mộ Viktor Gyokeres từ Sporting CP với giá 63,5 triệu bảng. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 39 bàn thắng cho CLB Bồ Đào Nha mùa trước và ngay lập tức được trao chiếc áo số 14 mang tính biểu tượng của huyền thoại Thierry Henry.

"Đó là quy trình tuyển dụng, đó là một trong những điều tôi quan tâm nhất", Arteta nói khi được hỏi về lựa chọn số áo của Gyokeres. "Chúng tôi cần một cầu thủ có thể mặc chiếc áo đó ngay ngày đầu tiên, bước vào phòng thay đồ và mọi người đều nói 'Cậu ấy làm được'. Viktor chắc chắn có điều đó. Cậu ấy có sức hút, có cá tính và là một chàng trai thực sự tự tin. Chúng ta đã thấy ngay trong vài tuần đầu tiên cách cậu ấy thể hiện, cách cậu ấy ứng xử trên sân. Mọi thứ đều rất tự nhiên với cậu ấy".

"Khi nhìn vào thành tích ghi bàn của cậu ấy, chúng ta chưa có cầu thủ nào ghi được nhiều bàn thắng như vậy trong hai mùa giải gần đây", Arteta nói thêm. "Bản năng sát thủ, khả năng, trực giác trong vòng cấm để nhận bóng và đưa bóng vào lưới là điều vô cùng đặc biệt. Mức độ đe dọa mà cậu ấy mang lại và cả nỗi sợ hãi cho đối thủ nữa. Đó là điều sẽ mang lại lợi ích cho các cầu thủ xung quanh cậu ấy. Cậu ấy mang đến cho chúng tôi sự linh hoạt để tấn công theo một cách khác, để đe dọa đối thủ theo một cách khác. Mỗi khi có thêm máu mới, mọi thứ lại rung chuyển và một nguồn năng lượng mới lại xuất hiện."

Một trong những quyết định quan trọng đầu tiên mà Arteta phải đưa ra trong mùa giải này là liệu có nên cho Gyokeres hay Kai Havertz đá chính ở vị trí tiền đạo cắm trong trận mở màn mùa giải gặp Manchester United. Cả Havertz và Gyokeres đều ghi bàn trong trận đấu cuối cùng trước mùa giải của Arsenal với Athletic Club - nhưng Arteta khẳng định cặp đôi này có thể chơi cùng nhau trong mùa giải này.

"Đúng vậy, họ có thể chơi cùng nhau," Arteta nói. "Một trong những phẩm chất lớn nhất của Kai là cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Cậu ấy đã làm điều đó với chúng tôi, cậu ấy đã làm điều đó ở đẳng cấp cao nhất. Giờ đây chúng tôi có nhiều lựa chọn; bên phải chúng tôi có nhiều lựa chọn, bên trái chúng tôi cũng có nhiều lựa chọn. Sự đa dạng đó, sự cạnh tranh vị trí nội bộ, khả năng tạo ảnh hưởng đến trận đấu khi cần thiết cũng sẽ là một mối đe dọa khác biệt."

Trong khi đó, đội trưởng Arsenal, Martin Odegaard, tin rằng việc ký hợp đồng với Gyokeres có thể tạo ra nhiều khoảng trống hơn cho các cầu thủ tấn công khác của câu lạc bộ trên sân. "Mọi thứ luôn khác biệt và bạn phải thích nghi," cầu thủ người Na Uy nói. "Viktor cũng vậy bây giờ; cậu ấy có những phẩm chất khác nhau và bạn phải đảm bảo phát huy tối đa khả năng của từng cầu thủ. Cậu ấy là một chàng trai to lớn và sẽ nhận được rất nhiều sự chú ý, cũng như sẽ có rất nhiều lời bàn tán về cậu ấy, nên có lẽ điều đó sẽ để lại nhiều không gian hơn cho những người còn lại. Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần tận dụng tối đa khả năng của từng cầu thủ. Đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề".

HOÀNG HÀ