Melbourne City tiếp tục khẳng định sức mạnh

Lượt trận thứ 2 của bảng A AFC Women Champions League 2025-2026 diễn ra vào ngày 16-11, các nhà đương kim vô địch Australia, đồng thời là Á quân của giải châu Á Melbourne City tiếp tục khẳng định sức mạnh qua chiến thắng cách biệt 7-0 trước Stallion Laguna.

Melbourne City (bên trái) giành chiến thắng áp đảo trước Stallion Laguna với tỷ số 7-0. Ảnh: ANH KHOA
Tiếp tục thể hiện phong độ tốt, các cầu thủ Melbourne City sớm đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu trận, họ liên tục làm vòng 16m50 của đại diện đến từ Philippines phải nóng lên. Khi trận đấu diễn ra được 5 phút, Melbourne City đã có bàn thắng mở tỷ số. Cách biệt được nhân đôi ở phút thứ 9 từ pha ghi bàn của Davidson.

Melbourne City tiếp tục thể hiện sự lấn lướt nhằm cố ghi thêm bàn thắng. Đến khoảng giữa hiệp 1, họ chủ động giảm tốc độ nhưng các pha lên bóng với những đường chuyền dài luôn tạo nguy hiểm cho hàng phòng ngự của Stallion Laguna. Phút 37, Melbourne City ghi bàn thắng thứ 3 từ chấm phạt 11m do công Mc Kenna. Cũng chính chân sút này ghi bàn thắng thứ 4 cho đội nhà trước khi hiệp đầu khép lại.

Sang hiệp hai Melbourne City vẫn giữ thế trận tấn công như… tra tấn thể lực đối phương. Họ tiếp tục ghi thêm 3 bàn để ấn định chiến thắng cách biệt 7-0, đồng thời tạm dẫn đầu bảng A sau 2 trận toàn thắng với hiệu số bàn thắng bại là 12/0.

Kết quả trên cũng đảm bảo 1 suất vào Tứ kết cho Melbourne City

CAO TƯỜNG

