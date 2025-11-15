CLB nữ TPHCM hướng đến trận thắng thứ 2 tại AFC Women Champions League 2025-2026

Lượt trận thứ 2 của bảng A AFC Women Champions League 2025-2026 sẽ diễn ra vào ngày 16-11. Đối thủ tiếp theo của CLB nữ TPHCM là các nhà vô địch Singapore, Lion City Sailors. Đội chủ nhà hướng đến trận thắng thứ 2 để sớm lấy vé đi tiếp.

HLV trưởng Nguyễn Hồng Phẩm hy vọng hai đội sẽ cống hiến trận đấu hay, đẹp.

Tại buổi họp báo trước trận, HLV Nguyễn Hồng Phẩm khẳng định CLB TPHCM tiếp tục giữ tinh thần truyền thống: “Chúng tôi luôn trân trọng mọi trận đấu và chuẩn bị rất nghiêm túc. Tất cả đội tham dự đều mạnh. Bài học năm ngoái – khi để thua đậm trước Ấn Độ – cho thấy nếu khởi đầu không tốt, việc trở lại sẽ rất vất vả. Vì vậy, chúng tôi không chủ quan và dành sự tôn trọng lớn cho Lion City Sailors”.

Về tình trạng thể lực của Huỳnh Như, HLV Nguyễn Hồng Phẩm xác nhận: "Huỳnh Như và toàn đội đã có đủ thời gian nghỉ ngơi. Cô ấy hoàn toàn có thể thi đấu ở trận ngày mai. Chúng tôi bước vào mọi trận với khát khao chiến thắng. Hy vọng thời tiết đẹp để hai đội có thể cống hiến một trận đấu hay”.

Cũng có mặt tại họp báo, cầu thủ Châu Ngọc Bích khẳng định quyết tâm mạnh mẽ: “Nếu được ra sân, tôi sẽ dùng 100% sức lực để cống hiến cho đội”.

Về phần Lion City Sailors, bầu không khí đội bóng đã tích cực trở lại sau trận thua lượt trước. Thủ môn Shakira Izairida cho biết: “Sau trận thua thì thật sự thất vọng, nhưng đối thủ rất mạnh và từng thi đấu các giải lớn. Quan trọng là chúng tôi giữ được sự tập trung và tâm thế tích cực. Hàng công TPHCM có nhiều cầu thủ giỏi, tôi phải sẵn sàng cho mọi tình huống”.

HLV Yeong Sheau Shyan cũng nhấn mạnh tinh thần toàn đội đang ổn định: “Các cầu thủ đã lấy lại tập trung và hồi phục nhanh. Chúng tôi giải quyết từng trận đấu, tôn trọng mọi đối thủ. Việc đi tiếp hay không không phải trọng tâm lúc này. Quan trọng nhất là thi đấu tốt từng trận”.

Đánh giá về đội chủ nhà, HLV Yeong Sheau Shyan cho biết: “TPHCM là đội mạnh, thể lực tốt, lối chơi cường độ cao và tấn công trực diện. Chúng tôi đã phân tích kỹ và sẽ có cách đối phó với tốc độ của họ. Mọi trận đấu đều quan trọng như nhau. Ngày mai chúng tôi sẽ cố gắng để có kết quả tốt nhất”.

Trận đấu giữa CLB nữ TPHCM và CLB Lion City Sailors (Singapore) sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 16-11 tại SVĐ Thống Nhất.

CAO TƯỜNG