Mặt cỏ sân Mỹ Đình đang được cải tạo

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đang tiến hành cải tạo bỏ mặt cỏ cũ để thay mới cho sân vận động chính đảm bảo cơ sở vật chất tốt nhất.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: MINH HOÀNG

Mặt cỏ cũ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã được bóc dỡ bỏ đi. Bộ phận chuyên môn đang thực hiện cải tạo làm mặt cỏ mới cho sân. Hiện tại, quá trình cải tạo mặt cỏ được Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình thực hiện.

Trong thời gian qua, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ các sự kiện kỷ niệm quan trọng. Kết thúc các sự kiện, Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình tiến hành cải tạo mặt cỏ để làm mới cho sân vận động.

Đại diện Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết, quá trình cải tạo nâng cấp mặt cỏ để có mặt cỏ mới dự kiến diễn ra hơn 3 tháng. Trong đó, lớp cỏ cũ được bóc tách và cốt nền của sân cũng được làm mới. Trong thời gian này, sân chính của Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình sẽ không tổ chức các hoạt động thể thao hay văn hóa, giải trí nào.

Năm nay, ngành thể thao đã xây dựng kế hoạch chi 8 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước thực hiện nâng cấp mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Lần gần nhất một số hạng mục của sân vận động quốc gia Mỹ Đình được tu sửa, nâng cấp là năm 2021 khi thể thao Việt Nam chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 (tháng 5-2022).

MINH CHIẾN