Man.United chuẩn bị ra mắt Sesko vào thứ Bảy

Truyền thông Anh xác nhận, Man.United đã đạt được thỏa thuận với RB Leipzig về tiền đạo Benjamin Sesko. Ngôi sao người Slovenia cũng đã bay đến Manchester để hy vọng hoàn thành cuộc chuyển nhượng trong vòng 24 giờ tới.

HLV Ruben Amorim thiết lập xong hàng tiền đạo hoàn toàn mới với Benjamin Sesko.

Theo Sky Sports News, thỏa thuận này bao gồm khoản phí ban đầu 66,3 triệu bảng (76,5 triệu EUR) và 7,37 triệu bảng (8,5 triệu EUR) cho các khoản phụ phí liên quan đến hiệu suất. Trong khi ESPN tiết lộ, Leipzig xem các khoản phụ phí này là khả thi và thỏa thuận còn bao gồm điều khoản cho phép họ được hưởng phần trăm phí chuyển nhượng của cầu thủ trong tương lai. Một trận giao hữu giữa 2 đội cũng sẽ được tổ chức trong tương lai.

Sesko dự kiến sẽ bay đến Manchester vào tối thứ Năm trước khi kiểm tra y tế. Các nguồn tin nói với ESPN rằng, mặc dù Newcastle đã đưa ra một loạt lời đề nghị cho Sesko, nhưng tuyển thủ Slovenia đã nói rõ mình muốn chuyển đến Old Trafford. Chân sút 22 tuổi, người ghi 21 bàn sau 45 lần ra sân cho Leipzig trên mọi đấu trường vào năm ngoái, đã tập luyện riêng những ngày qua, khi các cuộc đàm phán về tương lai của anh đang diễn ra. Vì vậy, anh chỉ có thể được ra mắt tại Old Trafford nhưng không thi đấu trận giao hữu tiền mùa giải với Fiorentina vào thứ Bảy.

Việc Man.United có được Sesko đặt ra câu hỏi về tương lai của Rasmus Hojlund tại Old Trafford, khi CLB được cho là đang lắng nghe những lời đề nghị phù hợp cho tiền đạo người Đan Mạch này. Cũng có tin, Leipzig quan tâm đến Hojlund và đã tìm hiểu các điều khoản vay mượn. Mặc dù vậy, chưa có xác nhận nào về việc Leipzig đã đề xuất Hojlund như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào có thể có với Sesko. Hojlund đã đá chính 2 trong 4 trận giao hữu trước mùa giải của Man.United cho đến nay, và ghi bàn trong chiến thắng 4-1 trước Bournemouth.

Sesko là tân binh thứ 3 của HLV Ruben Amorim, đều là những bổ sung trên hàng tấn công, sau Matheus Cunha từ Wolves và Bryan Mbeumo từ Brentford. Thương vụ này nâng tổng số tiền chi tiêu của Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng lên khoảng 200 triệu bảng. Tuy nhiên, Man.United không vì thế chịu áp lực phải bán rẻ cầu thủ để cân bằng ngân sách. Tin mới nhất từ Sky Sports News, đội chủ sân Old Trafford đã đặt giá 50 triệu bảng cho Alejandro Garnacho vào mùa hè này, trong nhận thức rằng cầu thủ chạy cánh người Argentina đang rất được Chelsea quan tâm.

